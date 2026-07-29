Машҳур блогер «Челси»даги Дастан Сатпаев ҳақида ҳайрат билан ёзди!

·36·Спорт
Машҳур блогер «Челси»даги Дастан Сатпаев ҳақида ҳайрат билан ёзди!

Мексикалик таниқли блогер ва футбол мавзусидаги контентлар муаллифи Карлос Рейносо ўз обуначиларини Қозоғистон терма жамоаси ва Лондоннинг «Челси» клуби ҳужумчиси Дастан Сатпаевнинг ўйинига алоҳида эътибор қаратишга чақирди.

Zamin.uz лондонликларнинг янги ёш юлдузи атрофидаги эътирофлар, унинг дебют ўйини тафсилотлари ва навбатдаги баҳси ҳақидаги маълумотларни тақдим этади.

1. «Билишингиз керак бўлган дурдона»: Мексикалик блогернинг ҳайрати

X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида 100 мингга яқин обуначисига эга бўлган Карлос Рейносо 17 ёшли қозоғистонлик ҳужумчининг ўйинига юқори баҳо берди ва футбол ишқибозларига уни яқиндан таништирди.

Карлос Рейносонинг X саҳифасидаги баёнотидан:

«Уни таниб олдингизми? Мана, у ўзининг илк голини урди — Хаби Алонсо давридаги биринчи голини! Танишинг, Дастан Сатпаев. "Челси"нинг янги футболчиларидан бири ва сиз билишингиз керак бўлган қозоқ футболи дурдонаси!»

2. «Челси»даги ёрқин дебют: 6:4 ҳисобидаги триллер ва гол

Эслатиб ўтамиз, 28 июль куни Дастан Сатпаев Хаби Алонсо қўл остидаги «Челси» таркибида ўзининг дебют голини уришга муваффақ бўлди. Лондоликлар Австралиянинг «Вестерн Сидней Уондерерс» клубига қарши кечган ўртоқлик учрашувида 6:4 ҳисобида ғалаба қозонган эди.

17 ёшли қозоғистонлик иқтидор эгаси нафақат гол муаллифига айланди, балки жамоасининг иккинчи голи урилишида ҳам бевосита фаол иштирок этди.

3. Навбатдаги синов: «Тоттенхэм»га қарши дерби

«Челси»нинг мавсумолди турнеси давом этмоқда. 1 август куни Сиднейдаги «Аккор» стадионида Хаби Алонсо бошчилигидаги лондонликлар принципиал рақиб — «Тоттенхэм»га қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Ушбу баҳсда ҳам Сатпаевдан мазмунли ўйин кутилмоқда.

Дастан Сатпаев ва «Челси»даги дебют бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Футболчи

Дастан Сатпаев (Қозоғистон)

Ёши

17 ёш

Клуби ва мураббий

«Челси» (Лондон) / Хаби Алонсо

Дебют гол урилган ўйин

«Челси» – «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4)

Ўйин санаси

28 июль

Кейинги баҳс

1 август («Тоттенхэм»га қарши, Сидней, «Аккор» стадиони)

Марказий Осиёлик ёш футболчиларнинг Европа ва жаҳон грандлари сафидаги муваффақиятли қадамлари бутун минтақа футболи учун катта фахрдир.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Дастан Сатпаев Хаби Алонсо қўл остида «Челси»нинг асосий таркибида ўз ўрнини топа оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Дастан СатпаевЧелсиХаби АлонсоТоттенхэмКарлос Рейносо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиАрсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 12:12Неймар Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясадиНеймар Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясадиБугун, 12:11Челси кутилмаганда Даннй Велбекк трансферини ҳал қилмоқдаЧелси кутилмаганда Даннй Велбекк трансферини ҳал қилмоқдаБугун, 11:38«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилдиБугун, 10:43Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиБугун, 10:29«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?Бугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди