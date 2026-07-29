Машҳур блогер «Челси»даги Дастан Сатпаев ҳақида ҳайрат билан ёзди!
Мексикалик таниқли блогер ва футбол мавзусидаги контентлар муаллифи Карлос Рейносо ўз обуначиларини Қозоғистон терма жамоаси ва Лондоннинг «Челси» клуби ҳужумчиси Дастан Сатпаевнинг ўйинига алоҳида эътибор қаратишга чақирди.
Zamin.uz лондонликларнинг янги ёш юлдузи атрофидаги эътирофлар, унинг дебют ўйини тафсилотлари ва навбатдаги баҳси ҳақидаги маълумотларни тақдим этади.
1. «Билишингиз керак бўлган дурдона»: Мексикалик блогернинг ҳайрати
X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида 100 мингга яқин обуначисига эга бўлган Карлос Рейносо 17 ёшли қозоғистонлик ҳужумчининг ўйинига юқори баҳо берди ва футбол ишқибозларига уни яқиндан таништирди.
Карлос Рейносонинг X саҳифасидаги баёнотидан:
«Уни таниб олдингизми? Мана, у ўзининг илк голини урди — Хаби Алонсо давридаги биринчи голини! Танишинг, Дастан Сатпаев. "Челси"нинг янги футболчиларидан бири ва сиз билишингиз керак бўлган қозоқ футболи дурдонаси!»
2. «Челси»даги ёрқин дебют: 6:4 ҳисобидаги триллер ва гол
Эслатиб ўтамиз, 28 июль куни Дастан Сатпаев Хаби Алонсо қўл остидаги «Челси» таркибида ўзининг дебют голини уришга муваффақ бўлди. Лондоликлар Австралиянинг «Вестерн Сидней Уондерерс» клубига қарши кечган ўртоқлик учрашувида 6:4 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
17 ёшли қозоғистонлик иқтидор эгаси нафақат гол муаллифига айланди, балки жамоасининг иккинчи голи урилишида ҳам бевосита фаол иштирок этди.
3. Навбатдаги синов: «Тоттенхэм»га қарши дерби
«Челси»нинг мавсумолди турнеси давом этмоқда. 1 август куни Сиднейдаги «Аккор» стадионида Хаби Алонсо бошчилигидаги лондонликлар принципиал рақиб — «Тоттенхэм»га қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Ушбу баҳсда ҳам Сатпаевдан мазмунли ўйин кутилмоқда.
Дастан Сатпаев ва «Челси»даги дебют бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Дастан Сатпаев (Қозоғистон)
Ёши
17 ёш
Клуби ва мураббий
«Челси» (Лондон) / Хаби Алонсо
Дебют гол урилган ўйин
«Челси» – «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4)
Ўйин санаси
28 июль
Кейинги баҳс
1 август («Тоттенхэм»га қарши, Сидней, «Аккор» стадиони)
Марказий Осиёлик ёш футболчиларнинг Европа ва жаҳон грандлари сафидаги муваффақиятли қадамлари бутун минтақа футболи учун катта фахрдир.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Дастан Сатпаев Хаби Алонсо қўл остида «Челси»нинг асосий таркибида ўз ўрнини топа оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…