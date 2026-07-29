Audi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирди
Немис автоишлаб чиқарувчиси Audi ўзининг янги флагман кроссовери — Audi Q9 моделининг 2027-йилги версиясини расман тақдим этди. Ушбу улкан автомобил бренд тарихидаги энг йирик йўлтанламасга айланиб, бозорда BMW X7 ва Mercedes-Benz GLS каби нуфузли рақобатчиларга қарши курашиш учун яратилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел ўлчамлари ва технологик имкониятлари билан премиум сегментда муҳим ўрин эгаллашни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўлчамлар ва ташқи дизайнЯнги Audi Q9 модели ўзининг таъсирчан габаритлари билан ажралиб туради: автомобилнинг узунлиги 5310 миллиметрни, эни 2210 миллиметрни ташкил этади, ғилдирак базаси эса 3140 миллиметрга тенг. Кичикроқ Q7 модели билан таққослаганда, янги флагман сезиларли даражада йирикроқ ва кенгроқ чиққан.
Ташқи кўринишида эса улкан радиатор панжараси, замонавий эгилган рақамли OLED-фонарлар ва бамперга кўчирилган давлат рақами майдони асосий визуал ўзгаришлардан бўлди. Автомобил дизайни замонавий автоmsозлик тенденцияларига тўла мос келади ва ўзининг салобатини яққол намоён этади.
Интерер ва илғор технологияларАвтомобилнинг асосий ўзига хослиги — унинг жуда кенг ва қулай салонидир. Модел сукут бўйича етти ўриндиқли базавий версияда тақдим этилади, харидорлар эса қўшимча ҳақ эвазига иккинчи қаторда иккита алоҳида ўриндиққа эга олти ўриндиқли вариантни ҳам танлашлари мумкин.
Махсус электр бошқарувли эшиклар 90 градусгача очилиб, йўлдаги тўсиқларни автоматик равишда сезиб тўхтайди, уларни ҳатто смартфон орқали ҳам бошқариш имкони мавжуд. Майдони 1,5 квадрат метрдан ошадиган панорамали том тўққизта зонага бўлинган ҳолда шаффофлигини ўзгартира олади, 84 та ёруғлик диоди ва 30 хил ёритиш вариантига эга ҳамда тўхташ жойида автоматик равишда қорайиб, салонни бегона кўзлардан яширади.
Двигателлар ва техник имкониятларЕвропа бозорида Audi Q9 дастлаб 295 от кучига эга уч литрли олти цилиндрли турбодизел двигатели билан тақдим этилади. Ушбу агрегат юmsҳоқ гидрид тизими ва саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси билан биргаликда ишлайди. АҚШ бозори учун эса 429 от кучига эга бензинли V6 ҳамда икки турбинали тўрт литрли V8 моторлари режалаштирилган.
Машинанинг юриш қисмида адаптив пневматик осма стандарт жиҳоз сифатида тақдим этилади. Шунингдек, орқа ғилдиракларни буриш тизими ғилдиракларни беш градусгача буриш имконини бериб, катта кроссовернинг бошқарувини сезиларли даражада осонлаштиради.
Хавфсизлик ва қулайликКонструкторлар хавфсизлик ва қулайлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Кроссовер 22 та динамикдан иборат ва ўриндиқларга ўрнатилган вибромодулларга эга қуввати 1360 В бўлган Банг & Олуфсен аудио тизими билан жиҳозланган.
Хавфсизлик тизимлари ҳайдовчининг ҳолатига ҳам кўз қулоқ бўлади: агар ҳайдовчи томонидан ҳеч қандай реакция бўлмаса, тизим автоматик равишда тезликни пасайтиради, чекка бўлакка ўтади, тўхтайди ва махсус хизматларни чақиради.
…