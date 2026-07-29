Audi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирди

·16·Авто
Audi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирди

Немис автоишлаб чиқарувчиси Audi ўзининг янги флагман кроссовери — Audi Q9 моделининг 2027-йилги версиясини расман тақдим этди. Ушбу улкан автомобил бренд тарихидаги энг йирик йўлтанламасга айланиб, бозорда BMW X7 ва Mercedes-Benz GLS каби нуфузли рақобатчиларга қарши курашиш учун яратилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел ўлчамлари ва технологик имкониятлари билан премиум сегментда муҳим ўрин эгаллашни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўлчамлар ва ташқи дизайн

Янги Audi Q9 модели ўзининг таъсирчан габаритлари билан ажралиб туради: автомобилнинг узунлиги 5310 миллиметрни, эни 2210 миллиметрни ташкил этади, ғилдирак базаси эса 3140 миллиметрга тенг. Кичикроқ Q7 модели билан таққослаганда, янги флагман сезиларли даражада йирикроқ ва кенгроқ чиққан.

Ташқи кўринишида эса улкан радиатор панжараси, замонавий эгилган рақамли OLED-фонарлар ва бамперга кўчирилган давлат рақами майдони асосий визуал ўзгаришлардан бўлди. Автомобил дизайни замонавий автоmsозлик тенденцияларига тўла мос келади ва ўзининг салобатини яққол намоён этади.

Интерер ва илғор технологиялар

Автомобилнинг асосий ўзига хослиги — унинг жуда кенг ва қулай салонидир. Модел сукут бўйича етти ўриндиқли базавий версияда тақдим этилади, харидорлар эса қўшимча ҳақ эвазига иккинчи қаторда иккита алоҳида ўриндиққа эга олти ўриндиқли вариантни ҳам танлашлари мумкин.

Махсус электр бошқарувли эшиклар 90 градусгача очилиб, йўлдаги тўсиқларни автоматик равишда сезиб тўхтайди, уларни ҳатто смартфон орқали ҳам бошқариш имкони мавжуд. Майдони 1,5 квадрат метрдан ошадиган панорамали том тўққизта зонага бўлинган ҳолда шаффофлигини ўзгартира олади, 84 та ёруғлик диоди ва 30 хил ёритиш вариантига эга ҳамда тўхташ жойида автоматик равишда қорайиб, салонни бегона кўзлардан яширади.

Двигателлар ва техник имкониятлар

Европа бозорида Audi Q9 дастлаб 295 от кучига эга уч литрли олти цилиндрли турбодизел двигатели билан тақдим этилади. Ушбу агрегат юmsҳоқ гидрид тизими ва саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси билан биргаликда ишлайди. АҚШ бозори учун эса 429 от кучига эга бензинли V6 ҳамда икки турбинали тўрт литрли V8 моторлари режалаштирилган.

Машинанинг юриш қисмида адаптив пневматик осма стандарт жиҳоз сифатида тақдим этилади. Шунингдек, орқа ғилдиракларни буриш тизими ғилдиракларни беш градусгача буриш имконини бериб, катта кроссовернинг бошқарувини сезиларли даражада осонлаштиради.

Хавфсизлик ва қулайлик

Конструкторлар хавфсизлик ва қулайлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Кроссовер 22 та динамикдан иборат ва ўриндиқларга ўрнатилган вибромодулларга эга қуввати 1360 В бўлган Банг & Олуфсен аудио тизими билан жиҳозланган.

Хавфсизлик тизимлари ҳайдовчининг ҳолатига ҳам кўз қулоқ бўлади: агар ҳайдовчи томонидан ҳеч қандай реакция бўлмаса, тизим автоматик равишда тезликни пасайтиради, чекка бўлакка ўтади, тўхтайди ва махсус хизматларни чақиради.

АудиБМВМерседес-Бенц
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаАвтомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаБугун, 09:27Audi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиAudi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиБугун, 07:24Mini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаMini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаБугун, 04:23Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиСанкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиКеча, 19:25Автомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниАвтомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниКеча, 17:30BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаBMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаКеча, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси