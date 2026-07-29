Сунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Интернет тармоғини сунъий интеллект ёрдамида яратилган ва сифат кўрсаткичи паст бўлган маълумотлар қоплаб бораётган бир пайтда, Нью-Йоркда жойлашган Панграм номли стартап инсон ва сунъий интеллект матнларини бир-биридан фарқлашга мўлжалланган янги воситаларни ривожлантириш учун 9 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, мазкур молиялаштириш раунди Менло Вентурес бошчилигида Ҳайстакк, СкОп, Скрипт Капитал ҳамда Каденза иштирокида амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу молиявий ютуқ стартап ўзининг кейинги авлодга мансуб Панграм 4 матн детектори ва Панграм Имаге деб номланган сунъий интеллект тасвирларини аниқлаш моделини тақдим этган даврга тўғри келди. Компаниянинг билдиришича, янги матнни аниқлаш модели сунъий интеллект ёрдамида ёзилган ёки инсон ҳамда сунъий интеллект аралаш ҳолда яратилган материалларни 99 фоиздан ортиқ аниқликда топа олади. Шунингдек, у матнларни инсонга ўхшатиб берувчи махсус дастурларни ҳам осонликча фош қила олади.
Сунъий интеллект таҳдидлари ва янги стартапнинг пайдо бўлиш тарихиПанграм компаниясига бундан икки йил аввал Станфорд университети битирувчилари Макс Сперо ва Бредли Эми томонидан асос солинган. ChatGPT ишга туширилгандан сўнг интернет тармоғи ботлар, сунъий интеллект ёрдамида яратилган ва қидирув тизимларини алдашга қаратилган СEО-контент ҳамда тармоқдаги турли дезинформация кампаниялари билан тўлиб-тошган эди. Айнан мана шундай муаммолар ёш мутахассисларни ушбу хизматни яратишга ундаган.
Макс Сперонинг сўзларига кўра, ўқувчи ўзига тақдим этилаётган матн сунъий интеллект томонидан ёзилганми ёки йўқми буни билиши фавқулодда муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, ўқилаётган матн қайси манбага тегишли эканини тушуниш одамларнинг унга бўлган ёндашувини ўзгартиради. Агар матн сунъий интеллект ёрдамида ёзилган бўлса, у ерда хатоликлар ёки уйдирма маълумотлар учраш эҳтимоли юқорилигини ёдда тутиш талаб этилади.
Технологиянинг ишлаш мехнсизми ва келажакдаги режаларПанграм тизими ўз моҳиятига кўра ўн миллионлаб аниқ инсон ҳужжатлари асосида ўқитилган йирик машинали ўқитиш модели ҳисобланади. Стартап ҳар бир ҳужжат учун мавзу, узунлик ва овоз оҳангини такрорлайдиган, бироқ илғор тил моделлари томонидан ёзилган синтетик кўзгуларни яратган. Натижада модел сунъий интеллект йўл қўядиган стилистик фарқлар ҳамда қарорларни ўрганиб, матн сунъий интеллект маҳсули эканини юқори аниқликда аниқлашга муваффақ бўлмоқда.
Мазкур стартап фаолияти фақатгина тўлиқ сунъий интеллект томонидан ёзилган матнларни топиш билан чекланиб қолмайди. У матн яратишда қисман ёрдам олган, яни ўзи ёзиб, сўнгра уни тўғрилаш учун сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолатларни ҳам фарқлай олади. Мутахассислар фикрича, сунъий интеллект ёрдамидан фойдаланиш қабул қилинарли ҳолат, фақатгина муаллиф бу ҳақда ўқувчиларга очиқчасига маълумот бериши шарт.
Ҳозирги кунда сунъий интеллект воситаларидан кенг фойдаланиш фонида унинг салбий оқибатлари ҳам юзага чиқмоқда. Айрим сиёсатчилар нутқларида сунъий интеллект хатоларига йўл қўйиб кулгига қолаётган бўлса, баъзи ҳуқуқшунослар ChatGPT яратган сохта иқтибослар сабабли жарима ва санкцияларга дуч келмоқда. Бу каби ҳолатлар эса нафақат шахсларни, балки турли муассасаларни ҳам сунъий интеллект контентига нисбатан қаттиқроқ қоидалар ва чекловлар жорий этишга мажбур қилмоқда.
…