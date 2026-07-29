Сунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·0·Техно
Сунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Интернет тармоғини сунъий интеллект ёрдамида яратилган ва сифат кўрсаткичи паст бўлган маълумотлар қоплаб бораётган бир пайтда, Нью-Йоркда жойлашган Панграм номли стартап инсон ва сунъий интеллект матнларини бир-биридан фарқлашга мўлжалланган янги воситаларни ривожлантириш учун 9 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, мазкур молиялаштириш раунди Менло Вентурес бошчилигида Ҳайстакк, СкОп, Скрипт Капитал ҳамда Каденза иштирокида амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу молиявий ютуқ стартап ўзининг кейинги авлодга мансуб Панграм 4 матн детектори ва Панграм Имаге деб номланган сунъий интеллект тасвирларини аниқлаш моделини тақдим этган даврга тўғри келди. Компаниянинг билдиришича, янги матнни аниқлаш модели сунъий интеллект ёрдамида ёзилган ёки инсон ҳамда сунъий интеллект аралаш ҳолда яратилган материалларни 99 фоиздан ортиқ аниқликда топа олади. Шунингдек, у матнларни инсонга ўхшатиб берувчи махсус дастурларни ҳам осонликча фош қила олади.

Сунъий интеллект таҳдидлари ва янги стартапнинг пайдо бўлиш тарихи

Панграм компаниясига бундан икки йил аввал Станфорд университети битирувчилари Макс Сперо ва Бредли Эми томонидан асос солинган. ChatGPT ишга туширилгандан сўнг интернет тармоғи ботлар, сунъий интеллект ёрдамида яратилган ва қидирув тизимларини алдашга қаратилган СEО-контент ҳамда тармоқдаги турли дезинформация кампаниялари билан тўлиб-тошган эди. Айнан мана шундай муаммолар ёш мутахассисларни ушбу хизматни яратишга ундаган.

Макс Сперонинг сўзларига кўра, ўқувчи ўзига тақдим этилаётган матн сунъий интеллект томонидан ёзилганми ёки йўқми буни билиши фавқулодда муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, ўқилаётган матн қайси манбага тегишли эканини тушуниш одамларнинг унга бўлган ёндашувини ўзгартиради. Агар матн сунъий интеллект ёрдамида ёзилган бўлса, у ерда хатоликлар ёки уйдирма маълумотлар учраш эҳтимоли юқорилигини ёдда тутиш талаб этилади.

Технологиянинг ишлаш мехнсизми ва келажакдаги режалар

Панграм тизими ўз моҳиятига кўра ўн миллионлаб аниқ инсон ҳужжатлари асосида ўқитилган йирик машинали ўқитиш модели ҳисобланади. Стартап ҳар бир ҳужжат учун мавзу, узунлик ва овоз оҳангини такрорлайдиган, бироқ илғор тил моделлари томонидан ёзилган синтетик кўзгуларни яратган. Натижада модел сунъий интеллект йўл қўядиган стилистик фарқлар ҳамда қарорларни ўрганиб, матн сунъий интеллект маҳсули эканини юқори аниқликда аниқлашга муваффақ бўлмоқда.

Мазкур стартап фаолияти фақатгина тўлиқ сунъий интеллект томонидан ёзилган матнларни топиш билан чекланиб қолмайди. У матн яратишда қисман ёрдам олган, яни ўзи ёзиб, сўнгра уни тўғрилаш учун сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолатларни ҳам фарқлай олади. Мутахассислар фикрича, сунъий интеллект ёрдамидан фойдаланиш қабул қилинарли ҳолат, фақатгина муаллиф бу ҳақда ўқувчиларга очиқчасига маълумот бериши шарт.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект воситаларидан кенг фойдаланиш фонида унинг салбий оқибатлари ҳам юзага чиқмоқда. Айрим сиёсатчилар нутқларида сунъий интеллект хатоларига йўл қўйиб кулгига қолаётган бўлса, баъзи ҳуқуқшунослар ChatGPT яратган сохта иқтибослар сабабли жарима ва санкцияларга дуч келмоқда. Бу каби ҳолатлар эса нафақат шахсларни, балки турли муассасаларни ҳам сунъий интеллект контентига нисбатан қаттиқроқ қоидалар ва чекловлар жорий этишга мажбур қилмоқда.

ПанграмСунъий интеллектИнвестицияТехнологияChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rocket Lab АҚШ мудофааси учун рекорд қийматдаги шартномани қўлга киритдиRocket Lab АҚШ мудофааси учун рекорд қийматдаги шартномани қўлга киритдиБугун, 16:24Elon Musk Марсга илк инсонларни қачон юборилишини айтдиElon Musk Марсга илк инсонларни қачон юборилишини айтдиБугун, 15:57АҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқладиАҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқладиБугун, 15:20Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиTesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиБугун, 14:52КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиКАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиБугун, 13:51Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиLi Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиБугун, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб