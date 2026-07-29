Rocket Lab АҚШ мудофааси учун рекорд қийматдаги шартномани қўлга киритди

·0·Техно
Rocket Lab АҚШ мудофааси учун рекорд қийматдаги шартномани қўлга киритди

Аэрокосмик соҳада етакчи ўрин тутувчи Rocket Lab компанияси ўз тарихидаги энг йирик молиявий келишувга эришди. ixbt.com маълумотига кўра, АҚШ Космик кучлари мамлакатнинг кейинги авлод ракетага қарши мудофаа тизимларини синовдан ўтказиш учун мўлжалланган қиймати 266 миллион долларлик йирик суборбитал учиришлар сериясини айнан ушбу компанияга ишониб топширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур йирик шартнома АҚШ Космик кучларининг Космик тизимлар қўмондонлиги томонидан Роккет Сйстеms Лаунч Програм дастури доирасида имзоланди. Келишувга кўра, компания жами 12 та суборбитал парвозни амалга ошириши шарт, шунингдек, яна 6 та қўшимча миссияни бажариш имконияти ҳам кўзда тутилган.

Ушбу ҳамкорликнинг асосий мақсади АҚШ Қуролли кучлари учун янги ракетага қарши мудофаа технологияларини синовдан ўтказиш, истиқболли тизимларни амалда текшириш ҳамда уларни ишлаб чиқиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиришдан иборат. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай тезкор ва мунтазам синовлар мамлакат миллий хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади.

Янги инфратузилма ва кенгайиш имкониятлари

Дастлабки шартнома бўйича илк учирув 2026-йилнинг охиридан барвақт бўлмаган муддатга режалаштирилган. Ушбу миссияларнинг аксарияти Rocket Lab компаниясининг Аляскадаги Кадяк оролида жойлашган Пасифик Спасепорт Комплех–Аласка янги старт майдончасидан амалга оширилади.

Мазкур инфратузилманинг ишга туширилиши компанияга Янги Зеландия ва Виржиния штатидаги амалдаги майдончалардан ташқарида ҳам ўз имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш йўлини очиб беради. Бу эса Rocket Lab компаниясининг географик қамровини янада оширади.

Стратегик аҳамият ва мудофаа соҳасидаги мавқеи

Гарчи Rocket Lab бунгача асосан кичик сунъий йўлдошларни тижорий мақсадларда учирувчи етакчи оператор сифатида танилган бўлса-да, янги келишув унинг мудофаа лойиҳаларидаги иштирокини мутлақо янги босқичга олиб чиқади. Компания оператив космик учиришлар бозорида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамламоқда.

Ҳозирги кунда давлат ва ҳарбий буюртмачилар янги технологияларни тезкор синовдан ўтказиш учун ишончли ҳамкорларга муҳтож. 266 миллион долларлик ушбу рекорд шартнома Rocket Lab компаниясининг АҚШ миллий хавфсизлиги вазифаларини бажаришдаги стратегик аҳамиятини яққол кўрсатиб беради ва унинг келажакдаги нуфузини янада оширади.

Rocket LabКосмик кучларРакетага қарши мудофааТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 16:24Elon Musk Марсга илк инсонларни қачон юборилишини айтдиElon Musk Марсга илк инсонларни қачон юборилишини айтдиБугун, 15:57АҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқладиАҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқладиБугун, 15:20Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиTesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиБугун, 14:52КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиКАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиБугун, 13:51Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиLi Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиБугун, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб