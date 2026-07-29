Rocket Lab АҚШ мудофааси учун рекорд қийматдаги шартномани қўлга киритди
Аэрокосмик соҳада етакчи ўрин тутувчи Rocket Lab компанияси ўз тарихидаги энг йирик молиявий келишувга эришди. ixbt.com маълумотига кўра, АҚШ Космик кучлари мамлакатнинг кейинги авлод ракетага қарши мудофаа тизимларини синовдан ўтказиш учун мўлжалланган қиймати 266 миллион долларлик йирик суборбитал учиришлар сериясини айнан ушбу компанияга ишониб топширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур йирик шартнома АҚШ Космик кучларининг Космик тизимлар қўмондонлиги томонидан Роккет Сйстеms Лаунч Програм дастури доирасида имзоланди. Келишувга кўра, компания жами 12 та суборбитал парвозни амалга ошириши шарт, шунингдек, яна 6 та қўшимча миссияни бажариш имконияти ҳам кўзда тутилган.
Ушбу ҳамкорликнинг асосий мақсади АҚШ Қуролли кучлари учун янги ракетага қарши мудофаа технологияларини синовдан ўтказиш, истиқболли тизимларни амалда текшириш ҳамда уларни ишлаб чиқиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиришдан иборат. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай тезкор ва мунтазам синовлар мамлакат миллий хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади.
Янги инфратузилма ва кенгайиш имкониятлариДастлабки шартнома бўйича илк учирув 2026-йилнинг охиридан барвақт бўлмаган муддатга режалаштирилган. Ушбу миссияларнинг аксарияти Rocket Lab компаниясининг Аляскадаги Кадяк оролида жойлашган Пасифик Спасепорт Комплех–Аласка янги старт майдончасидан амалга оширилади.
Мазкур инфратузилманинг ишга туширилиши компанияга Янги Зеландия ва Виржиния штатидаги амалдаги майдончалардан ташқарида ҳам ўз имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш йўлини очиб беради. Бу эса Rocket Lab компаниясининг географик қамровини янада оширади.
Стратегик аҳамият ва мудофаа соҳасидаги мавқеиГарчи Rocket Lab бунгача асосан кичик сунъий йўлдошларни тижорий мақсадларда учирувчи етакчи оператор сифатида танилган бўлса-да, янги келишув унинг мудофаа лойиҳаларидаги иштирокини мутлақо янги босқичга олиб чиқади. Компания оператив космик учиришлар бозорида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамламоқда.
Ҳозирги кунда давлат ва ҳарбий буюртмачилар янги технологияларни тезкор синовдан ўтказиш учун ишончли ҳамкорларга муҳтож. 266 миллион долларлик ушбу рекорд шартнома Rocket Lab компаниясининг АҚШ миллий хавфсизлиги вазифаларини бажаришдаги стратегик аҳамиятини яққол кўрсатиб беради ва унинг келажакдаги нуфузини янада оширади.
…