Дунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод Республикаси
Бугунги кунда дунёнинг деярли барча ҳудудлари харитага туширилган ва муайян давлатлар назорати остида. Шу сабабли замонавий даврда янги давлат ташкил этиш деярли имконсиздек кўринади. Бироқ Хорватия ва Сербия чегарасидаги Дунай бўйида бунинг аксини даъво қилаётган ноодатий лойиҳа мавжуд.
Гап икки давлат ўртасидаги баҳсли ҳудудлардан бирида ташкил этилган Вердис Озод Республикаси ҳақида кетмоқда. Ушбу ҳудуд Хорватия ва Сербия ўртасидаги чегара масалалари сабабли мураккаб мақомга эга.
Лойиҳага 2019 йилда Даниел Джексон асос солган. У ўша пайтда ҳали вояга етмаган бўлган. Джексон ва унинг тарафдорлари Вердисни шунчаки интернетдаги ҳазил сифатида қолдирмай, унга хос давлат рамзларини яратишга киришган.
Лойиҳа доирасида байроқ, мадҳия, Конституция ва бошқа давлат атрибутлари ишлаб чиқилган. Шунингдек, Вердис ўзини мустақил давлат сифатида намоён қилишга уриниб келмоқда.
Бироқ Вердис Озод Республикаси ҳозирча БМТ ёки дунёнинг бирор давлати томонидан расман тан олинган эмас. Шу сабабли у халқаро миқёсда мустақил давлат сифатида эътироф этилмаган.
Шунга қарамай, Вердис лойиҳаси замонавий дунёда «янги давлат» яратиш ғоясининг қанчалик ноодатий кўриниш олиши мумкинлигини кўрсатадиган қизиқарли мисоллардан бири бўлиб қолмоқда.
…