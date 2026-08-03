Дунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод Республикаси

·93·Дунё
Дунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод Республикаси

Бугунги кунда дунёнинг деярли барча ҳудудлари харитага туширилган ва муайян давлатлар назорати остида. Шу сабабли замонавий даврда янги давлат ташкил этиш деярли имконсиздек кўринади. Бироқ Хорватия ва Сербия чегарасидаги Дунай бўйида бунинг аксини даъво қилаётган ноодатий лойиҳа мавжуд.

Гап икки давлат ўртасидаги баҳсли ҳудудлардан бирида ташкил этилган Вердис Озод Республикаси ҳақида кетмоқда. Ушбу ҳудуд Хорватия ва Сербия ўртасидаги чегара масалалари сабабли мураккаб мақомга эга.

Лойиҳага 2019 йилда Даниел Джексон асос солган. У ўша пайтда ҳали вояга етмаган бўлган. Джексон ва унинг тарафдорлари Вердисни шунчаки интернетдаги ҳазил сифатида қолдирмай, унга хос давлат рамзларини яратишга киришган.

Лойиҳа доирасида байроқ, мадҳия, Конституция ва бошқа давлат атрибутлари ишлаб чиқилган. Шунингдек, Вердис ўзини мустақил давлат сифатида намоён қилишга уриниб келмоқда.

Бироқ Вердис Озод Республикаси ҳозирча БМТ ёки дунёнинг бирор давлати томонидан расман тан олинган эмас. Шу сабабли у халқаро миқёсда мустақил давлат сифатида эътироф этилмаган.

Шунга қарамай, Вердис лойиҳаси замонавий дунёда «янги давлат» яратиш ғоясининг қанчалик ноодатий кўриниш олиши мумкинлигини кўрсатадиган қизиқарли мисоллардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаБугун, 20:46Instagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиInstagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиБугун, 20:4555 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)55 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)Бугун, 20:39Ўлимидан бир кун олдин ҳам талабаларига баҳо қўйган устозЎлимидан бир кун олдин ҳам талабаларига баҳо қўйган устозБугун, 19:3420 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатиладиБугун, 18:31Шифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиШифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди