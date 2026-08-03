Тўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирди

·0·Ўзбекистон
Тўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирди

Туркиянинг Ҳатай вилоятида бўлиб ўтган тўй кутилмаган ҳодиса сабаб ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Тахминларга кўра, осмонга отилган мушаклар натижасида тўйхона яқинидаги қуруқ ўтлар ёниб, аланга қисқа вақт ичида бино томига ҳам тарқалган.

Хабар берилиши билан воқеа жойига ўт ўчирувчилар етиб келган. Улар ёнғинни тезда назоратга олиб, аланганинг яқин атрофдаги уйлар ва бошқа иншоотларга ўтишининг олдини олган.

Ҳодиса оқибатида тўйхона томининг бир қисми ва яқинидаги зайтун дарахти зарар кўрган. Яхшиямки, воқеа сабаб ҳеч ким жароҳатланмаган.

Энг эътиборли жиҳати эса ёнғин содир бўлаётганига қарамай, тўй меҳмонларининг бир қисми ҳалай рақсини давом эттиргани бўлди. Аланга кўтарилиб турган бир пайтда ҳам рақсни тўхтатмаган меҳмонларнинг ҳолати акс этган кадрлар интернетда кенг тарқалди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиТуристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиБугун, 10:07Тошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаТошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаБугун, 09:44Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?Кеча, 20:51Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?Кеча, 18:05Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлдиЎзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлдиКеча, 17:10Ўзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсдиЎзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсдиКеча, 17:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди