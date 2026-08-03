Тўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирди
Туркиянинг Ҳатай вилоятида бўлиб ўтган тўй кутилмаган ҳодиса сабаб ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Тахминларга кўра, осмонга отилган мушаклар натижасида тўйхона яқинидаги қуруқ ўтлар ёниб, аланга қисқа вақт ичида бино томига ҳам тарқалган.
Хабар берилиши билан воқеа жойига ўт ўчирувчилар етиб келган. Улар ёнғинни тезда назоратга олиб, аланганинг яқин атрофдаги уйлар ва бошқа иншоотларга ўтишининг олдини олган.
Ҳодиса оқибатида тўйхона томининг бир қисми ва яқинидаги зайтун дарахти зарар кўрган. Яхшиямки, воқеа сабаб ҳеч ким жароҳатланмаган.
Энг эътиборли жиҳати эса ёнғин содир бўлаётганига қарамай, тўй меҳмонларининг бир қисми ҳалай рақсини давом эттиргани бўлди. Аланга кўтарилиб турган бир пайтда ҳам рақсни тўхтатмаган меҳмонларнинг ҳолати акс этган кадрлар интернетда кенг тарқалди.
…