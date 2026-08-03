Саида Мирзиёева Президент администрациясининг “ходим” мушукларини кўрсатди (видео)
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатга қарши курашиш муҳимлигини таъкидлади. У 28 июндан бошлаб ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабат учун жавобгарлик кучайтирилганини эслатди.
Янги тартибга кўра, бундай ҳолатлар учун маъмурий жарималар миқдори оширилган. Айрим ҳолатларда эса қоидабузарларга 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси ҳам қўлланиши мумкин.
Саида Мирзиёева зўравонликнинг ҳар қандай кўринишига муросасиз муносабат жамият хавфсизлиги ва инсоний қадриятларни мустаҳкамлашда муҳим эканини қайд этди. Унинг таъкидлашича, ҳар бир тирик мавжудотнинг қадри бор.
Шунингдек, у болаларни кичик ёшидан ҳайвонлар ва атрофдагиларга меҳр-шафқат билан муносабатда бўлиш руҳида тарбиялаш зарурлигини айтди. Бу борада ота-оналарнинг масъулияти катта эканини ҳам алоҳида таъкидлади.
Видеода эса Саида Мирзиёева Президент Администрациясининг “ходимлари” дея ҳазил билан атаган Ялпиз ва Дархон исмли мушукларни ҳам кўрсатди. Мазкур лавҳа ҳайвонларга меҳр билан муносабатда бўлиш ҳақидаги фикрларга ўзига хос илиқ кайфият қўшган.
…