Instagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалди

·0·Дунё
Instagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалди

Грецияда 24 ёшли Қозоғистон фуқароси Рашид Қодировга нисбатан 125 йиллик қамоқ жазоси тайинлангани катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Унинг яқинлари ёш йигит халқаро жиноий тармоқ қурбонига айланганини таъкидлаб, ишни қайта кўриб чиқишни сўрамоқда.

Маълум қилинишича, Рашид Қодиров Туркияда ишлаш мақсадида Instagram орқали берилган эълонга мурожаат қилган. Эълонда сайёҳлар учун моторли қайиқда саёҳатлар ташкил этиладиган иш таклиф қилинган. Бироқ кейинчалик у ноқонуний мигрантларни ташишда иштирок этганликда айбланган.

Йигитнинг онаси Нурхон Қодированинг айтишича, тергов жараёнида ўғлига таржимон таъминланмаган. Шунингдек, у жазо янада оғирлаштирилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилиб, айрим ҳужжатларни имзолашга мажбур қилинганини билдирган.

Аёлнинг сўзларига кўра, суд Рашид Қодировга озодликдан маҳрум этиш жазосидан ташқари, қарийб 1 миллиард тенгега тенг жарима ҳам тайинлаган. Унинг фикрича, ўғли ижтимоий тармоқлар орқали иш қидирувчиларни жалб қилишга қаратилган фирибгарлик схемасининг қурбони бўлган.

Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги мазкур ҳолатни тасдиқлаб, фуқаро Греция қонунчилигининг оғир моддалари бўйича айбдор деб топилганини маълум қилди. Вазирликка кўра, Рашид Қодировга консуллик-ҳуқуқий ёрдам кўрсатилмоқда ва мазкур иш дипломатик идора назоратида қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

55 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)55 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)Бугун, 20:39Дунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод РеспубликасиДунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод РеспубликасиБугун, 19:45Ўлимидан бир кун олдин ҳам талабаларига баҳо қўйган устозЎлимидан бир кун олдин ҳам талабаларига баҳо қўйган устозБугун, 19:3420 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатиладиБугун, 18:31Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаБугун, 18:21Шифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиШифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди