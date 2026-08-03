11 та олтин медаль ва Осиё тахти эгалланди: Ўзбекистон ММАда тенгсиз!
Ўзбекистон ҳаваскор ММА терма жамоаси Малайзияда ўтказилган GAMMA Осиё чемпионатини тарихий натижа билан якунлади. Вакилларимиз 11 та олтин, 7 та кумуш ва 2 та бронза — жами 20 та медаль қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Қизиқ жиҳати, Қозоғистон спортчилари жами медаллар сони бўйича Ўзбекистондан кўпроқ соврин олган. Бироқ чемпионлар сони ҳал қилувчи аҳамият касб этди: қўшни давлатда 7 та, Ўзбекистонда эса 11 та олтин медаль бор.
Ҳар икки медалдан бири — олтин
Тақдим этилган якуний жадвалга кўра, Ўзбекистон спортчилари қўлга киритган 20 та медалнинг 11 таси олтин бўлди.
Оддий ҳисобда бу барча медалларнинг 55 фоизи чемпионлик натижаси эканини англатади. Яъни терма жамоа вакиллари финалга етиб бориш билан чекланмай, ҳал қилувчи беллашувларнинг катта қисмини ўз фойдасига якунлаган.
Ўзбекистоннинг медаллар жамғармаси:
Медаль
Сони
Умумий улуши
Олтин
11 та
55%
Кумуш
7 та
35%
Бронза
2 та
10%
Жами
20 та
100%
Бу кўрсаткич терма жамоанинг нафақат кенг таркиб билан иштирок этгани, балки чемпионлик жангларида ҳам юқори самарадорлик намойиш қилганини кўрсатади.
Қозоғистонда медаль кўп, аммо олтин камроқ
Қозоғистон терма жамоаси 7 та олтин, 9 та кумуш ва 10 та бронза — жами 26 та медаль билан мусобақанинг энг кўп соврин жамғарган жамоаси бўлди.
Бироқ халқаро турнирларда давлатлар рейтинги, одатда, аввало олтин медаллар сони бўйича тузилади. Олтинлар тенг келган тақдирдагина кумуш, кейин эса бронза медаллари ҳисобга олинади.
Шу сабаб 20 та медаль олган Ўзбекистон 26 та соврин жамғарган Қозоғистондан юқори ўринни эгаллади.
Осиё чемпионатининг кучли бешлиги
Расмда келтирилган якуний медаллар жадвалида Ўзбекистондан кейин Қозоғистон ва Қирғизистон жамоалари жойлашган.
Ўрин
Давлат
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами
1
Ўзбекистон
11
7
2
20
2
Қозоғистон
7
9
10
26
3
Қирғизистон
6
3
3
12
4
Индонезия
5
5
5
15
5
Тожикистон
5
3
4
12
Қирғизистон 6 та олтин билан кучли учликни якунлади. Индонезия ва Тожикистон спортчилари эса 5 тадан чемпионликни қўлга киритди.
Таиланд, Малайзия, Филиппин, Туркманистон, Покистон, Ҳиндистон, Афғонистон, Камбоджа ва Непал жамоалари ҳам медаллар жадвалидан жой олди.
Чемпионат Малайзияда ўтказилди
Иккинчи GAMMA Осиё чемпионати Малайзиянинг Путражая–Куала-Лумпур ҳудудида 29 июлдан 2 августгача бўлиб ўтди. Ташкилот мусобақани Осиё ҳаваскор ММАсидаги куч ва бирликни намоён этувчи йирик қитъа турнири сифатида тақдим этган.
GAMMA қитъа ва жаҳон чемпионатларини ҳаваскор қоидалар асосида, олимпияча турнир форматида ташкил қилади. Беллашувларда мағлуб бўлган спортчи мусобақани тарк этади, ғолиб эса кейинги босқичга йўл олади. Бу ҳар бир хато медаль имкониятини йўққа чиқариши мумкин бўлган юқори босимли тизимдир.
Шу жиҳатдан Ўзбекистоннинг 11 та вазн ёки йўналишда чемпион етиштиргани терма жамоанинг техник, жисмоний ва руҳий тайёргарлиги юқори бўлганини англатади.
Бу натижа нега алоҳида аҳамиятга эга?
Ҳаваскор ММА профессионал октагонга ўтишни режалаштираётган ёш жангчилар учун асосий тажриба майдонларидан бири ҳисобланади. Спортчилар қисқа муддат ичида бир нечта баҳс ўтказиши, турли услубдаги рақибларга мослашиши ва миллий жамоа босими остида натижа кўрсатиши керак.
Ўзбекистон терма жамоасининг биринчи ўринни эгаллаши:
мамлакатда ММА бўйича рақобатбардош захира шаклланаётганини;
мураббийлар штаби чемпионлик беллашувларига тўғри тайёргарлик кўрганини;
жамоада эркаклар ва аёллар йўналишида натижа кўрсата оладиган спортчилар борлигини;
халқаро турнирларда Ўзбекистон билан жиддий ҳисоблашиш кераклигини кўрсатди.
Тақдим этилган маълумотда индивидуал чемпионлар, вазн тоифалари ва финал натижаларининг тўлиқ рўйхати келтирилмаган. Шу сабаб ҳар бир олтин медалнинг муаллифи ҳақидаги батафсил маълумотлар алоҳида эълон қилиниши кутилмоқда.
Чемпионлар юртга қайтди
Мусобақани умумжамоа ҳисобида биринчи ўринда якунлаган Ўзбекистон делегацияси бугун юртимизга қайтиб келди. Спортчилар, мураббийлар ва терма жамоа вакиллари пойтахт аэропортида тантанали равишда кутиб олинди.
11 марта Ўзбекистон байроғининг энг юқорига кўтарилиши ва жами 20 та медаль билан қўлга киритилган жамоавий ғалаба мамлакат ҳаваскор ММАси тарихидаги энг ёрқин натижалардан бири бўлиб қолиши мумкин.
Энди асосий вазифа — Куала-Лумпурда чемпион бўлган спортчиларни йирик жаҳон мусобақаларига тайёрлаш ва ушбу устунликни кейинги турнирларда ҳам сақлаб қолиш.
Сизнингча, бу чемпионлар орасидан келажакда UFC даражасига етиб борадиган жангчилар чиқадими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…