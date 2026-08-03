11 та олтин медаль ва Осиё тахти эгалланди: Ўзбекистон ММАда тенгсиз!

·24·Спорт
11 та олтин медаль ва Осиё тахти эгалланди: Ўзбекистон ММАда тенгсиз!

Ўзбекистон ҳаваскор ММА терма жамоаси Малайзияда ўтказилган GAMMA Осиё чемпионатини тарихий натижа билан якунлади. Вакилларимиз 11 та олтин, 7 та кумуш ва 2 та бронза — жами 20 та медаль қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.

Қизиқ жиҳати, Қозоғистон спортчилари жами медаллар сони бўйича Ўзбекистондан кўпроқ соврин олган. Бироқ чемпионлар сони ҳал қилувчи аҳамият касб этди: қўшни давлатда 7 та, Ўзбекистонда эса 11 та олтин медаль бор.

Ҳар икки медалдан бири — олтин

Тақдим этилган якуний жадвалга кўра, Ўзбекистон спортчилари қўлга киритган 20 та медалнинг 11 таси олтин бўлди.

Оддий ҳисобда бу барча медалларнинг 55 фоизи чемпионлик натижаси эканини англатади. Яъни терма жамоа вакиллари финалга етиб бориш билан чекланмай, ҳал қилувчи беллашувларнинг катта қисмини ўз фойдасига якунлаган.

Ўзбекистоннинг медаллар жамғармаси:

Медаль

Сони

Умумий улуши

Олтин

11 та

55%

Кумуш

7 та

35%

Бронза

2 та

10%

Жами

20 та

100%

Бу кўрсаткич терма жамоанинг нафақат кенг таркиб билан иштирок этгани, балки чемпионлик жангларида ҳам юқори самарадорлик намойиш қилганини кўрсатади.

Қозоғистонда медаль кўп, аммо олтин камроқ

Қозоғистон терма жамоаси 7 та олтин, 9 та кумуш ва 10 та бронза — жами 26 та медаль билан мусобақанинг энг кўп соврин жамғарган жамоаси бўлди.

Бироқ халқаро турнирларда давлатлар рейтинги, одатда, аввало олтин медаллар сони бўйича тузилади. Олтинлар тенг келган тақдирдагина кумуш, кейин эса бронза медаллари ҳисобга олинади.

Шу сабаб 20 та медаль олган Ўзбекистон 26 та соврин жамғарган Қозоғистондан юқори ўринни эгаллади.

Осиё чемпионатининг кучли бешлиги

Расмда келтирилган якуний медаллар жадвалида Ўзбекистондан кейин Қозоғистон ва Қирғизистон жамоалари жойлашган.

Ўрин

Давлат

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами

1

Ўзбекистон

11

7

2

20

2

Қозоғистон

7

9

10

26

3

Қирғизистон

6

3

3

12

4

Индонезия

5

5

5

15

5

Тожикистон

5

3

4

12

Қирғизистон 6 та олтин билан кучли учликни якунлади. Индонезия ва Тожикистон спортчилари эса 5 тадан чемпионликни қўлга киритди.

Таиланд, Малайзия, Филиппин, Туркманистон, Покистон, Ҳиндистон, Афғонистон, Камбоджа ва Непал жамоалари ҳам медаллар жадвалидан жой олди.

Чемпионат Малайзияда ўтказилди

Иккинчи GAMMA Осиё чемпионати Малайзиянинг Путражая–Куала-Лумпур ҳудудида 29 июлдан 2 августгача бўлиб ўтди. Ташкилот мусобақани Осиё ҳаваскор ММАсидаги куч ва бирликни намоён этувчи йирик қитъа турнири сифатида тақдим этган.

GAMMA қитъа ва жаҳон чемпионатларини ҳаваскор қоидалар асосида, олимпияча турнир форматида ташкил қилади. Беллашувларда мағлуб бўлган спортчи мусобақани тарк этади, ғолиб эса кейинги босқичга йўл олади. Бу ҳар бир хато медаль имкониятини йўққа чиқариши мумкин бўлган юқори босимли тизимдир.

Шу жиҳатдан Ўзбекистоннинг 11 та вазн ёки йўналишда чемпион етиштиргани терма жамоанинг техник, жисмоний ва руҳий тайёргарлиги юқори бўлганини англатади.

Бу натижа нега алоҳида аҳамиятга эга?

Ҳаваскор ММА профессионал октагонга ўтишни режалаштираётган ёш жангчилар учун асосий тажриба майдонларидан бири ҳисобланади. Спортчилар қисқа муддат ичида бир нечта баҳс ўтказиши, турли услубдаги рақибларга мослашиши ва миллий жамоа босими остида натижа кўрсатиши керак.

Ўзбекистон терма жамоасининг биринчи ўринни эгаллаши:

  • мамлакатда ММА бўйича рақобатбардош захира шаклланаётганини;

  • мураббийлар штаби чемпионлик беллашувларига тўғри тайёргарлик кўрганини;

  • жамоада эркаклар ва аёллар йўналишида натижа кўрсата оладиган спортчилар борлигини;

  • халқаро турнирларда Ўзбекистон билан жиддий ҳисоблашиш кераклигини кўрсатди.

Тақдим этилган маълумотда индивидуал чемпионлар, вазн тоифалари ва финал натижаларининг тўлиқ рўйхати келтирилмаган. Шу сабаб ҳар бир олтин медалнинг муаллифи ҳақидаги батафсил маълумотлар алоҳида эълон қилиниши кутилмоқда.

Чемпионлар юртга қайтди

Мусобақани умумжамоа ҳисобида биринчи ўринда якунлаган Ўзбекистон делегацияси бугун юртимизга қайтиб келди. Спортчилар, мураббийлар ва терма жамоа вакиллари пойтахт аэропортида тантанали равишда кутиб олинди.

11 марта Ўзбекистон байроғининг энг юқорига кўтарилиши ва жами 20 та медаль билан қўлга киритилган жамоавий ғалаба мамлакат ҳаваскор ММАси тарихидаги энг ёрқин натижалардан бири бўлиб қолиши мумкин.

Энди асосий вазифа — Куала-Лумпурда чемпион бўлган спортчиларни йирик жаҳон мусобақаларига тайёрлаш ва ушбу устунликни кейинги турнирларда ҳам сақлаб қолиш.

Сизнингча, бу чемпионлар орасидан келажакда UFC даражасига етиб борадиган жангчилар чиқадими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакрашБугун, 20:58Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...Бугун, 20:46Ислом Махачевни октагонда нима ушлаб турибди? Жавоб кутилмаган...Ислом Махачевни октагонда нима ушлаб турибди? Жавоб кутилмаган...Бугун, 20:42Ислом Махачев Иан Гаррини нечанчи раундда мағлуб этмоқчи эканини айтдиИслом Махачев Иан Гаррини нечанчи раундда мағлуб этмоқчи эканини айтдиБугун, 18:32Ҳар қандай камардан ҳам улуғ ютуқ: Умар Махачев ҳақида ёздиҲар қандай камардан ҳам улуғ ютуқ: Умар Махачев ҳақида ёздиБугун, 18:25Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиРоберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда