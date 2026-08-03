55 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)

·25·Дунё
55 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)

Польшалик ултрамасофаларга сузувчи Бартломей Кубковский инсон имкониятлари чегарасини яна бир бор намойиш этди. Спортчи бешинчи уринишда Болтиқ денгизини муваффақиятли сузиб ўтиб, қарийб 160 километр масофани тўхтовсиз босиб ўтди.

Meduza хабарига кўра, Кубковский 31 июль куни Швеция қирғоғидан йўлга чиққан. У қарийб 55 соат давомида бир дақиқа ҳам дам олмасдан, ухламасдан ва ёрдам қайиғига тегмасдан сузишда давом этган. Ниҳоят, 2 август куни Польшадаги Дзийвнув шаҳри соҳилига етиб борган.

Сузиш давомида спортчига озиқ-овқат ва сув махсус найча орқали ёрдам қайиғидан етказиб берилган. Бироқ халқаро қоидаларга мувофиқ, у қайиққа чиқмаган ва унга қўли билан ҳам тегмаган.

Бу Кубковскийнинг Болтиқ денгизини кесиб ўтиш бўйича бешинчи уриниши бўлиб, аввалги тўртта ҳаракати муваффақиятсиз якунланган эди. Бу сафар эса у ўз мақсадига эришиб, яна бир муҳим рекордга имзо чекди.

Мазкур сузиш Ultra Baltic Swim лойиҳаси доирасида амалга оширилди. Лойиҳа саратон касаллигига қарши курашаётган беморларни қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилган бўлиб, сузиш давомида хайрия маблағлари ҳам йиғилди.

Эслатиб ўтиш жоиз, бундан аввал яна бир полшалик спортчи — Себастьян Караш ҳам Болтиқ денгизини сузиб ўтган эди. У 2017 йилда Польша билан Даниянинг Борнҳольм ороли ўртасидаги 100 километрлик масофани 28,5 соатда босиб ўтган.

Бартломей Кубковскийнинг янги натижаси нафақат ултрамасофага сузиш тарихидаги муҳим ютуқлардан бири, балки инсон иродаси ва матонатининг ёрқин намунаси сифатида ҳам эътироф этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаБугун, 20:46Instagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиInstagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиБугун, 20:45Дунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод РеспубликасиДунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод РеспубликасиБугун, 19:45Ўлимидан бир кун олдин ҳам талабаларига баҳо қўйган устозЎлимидан бир кун олдин ҳам талабаларига баҳо қўйган устозБугун, 19:3420 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатиладиБугун, 18:31Шифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиШифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди