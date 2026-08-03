55 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)
Польшалик ултрамасофаларга сузувчи Бартломей Кубковский инсон имкониятлари чегарасини яна бир бор намойиш этди. Спортчи бешинчи уринишда Болтиқ денгизини муваффақиятли сузиб ўтиб, қарийб 160 километр масофани тўхтовсиз босиб ўтди.
Meduza хабарига кўра, Кубковский 31 июль куни Швеция қирғоғидан йўлга чиққан. У қарийб 55 соат давомида бир дақиқа ҳам дам олмасдан, ухламасдан ва ёрдам қайиғига тегмасдан сузишда давом этган. Ниҳоят, 2 август куни Польшадаги Дзийвнув шаҳри соҳилига етиб борган.
Сузиш давомида спортчига озиқ-овқат ва сув махсус найча орқали ёрдам қайиғидан етказиб берилган. Бироқ халқаро қоидаларга мувофиқ, у қайиққа чиқмаган ва унга қўли билан ҳам тегмаган.
Бу Кубковскийнинг Болтиқ денгизини кесиб ўтиш бўйича бешинчи уриниши бўлиб, аввалги тўртта ҳаракати муваффақиятсиз якунланган эди. Бу сафар эса у ўз мақсадига эришиб, яна бир муҳим рекордга имзо чекди.
Мазкур сузиш Ultra Baltic Swim лойиҳаси доирасида амалга оширилди. Лойиҳа саратон касаллигига қарши курашаётган беморларни қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилган бўлиб, сузиш давомида хайрия маблағлари ҳам йиғилди.
Эслатиб ўтиш жоиз, бундан аввал яна бир полшалик спортчи — Себастьян Караш ҳам Болтиқ денгизини сузиб ўтган эди. У 2017 йилда Польша билан Даниянинг Борнҳольм ороли ўртасидаги 100 километрлик масофани 28,5 соатда босиб ўтган.
Бартломей Кубковскийнинг янги натижаси нафақат ултрамасофага сузиш тарихидаги муҳим ютуқлардан бири, балки инсон иродаси ва матонатининг ёрқин намунаси сифатида ҳам эътироф этилмоқда.
…