“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?

·22·Маданият
“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?

Машҳур фильмларнинг айримлари узоқ йиллар давомида яратилади. Аммо 1998 йилда экранларга чиққан француз фильми “Такси” сценарийси бор-йўғи 30 кун ичида ёзилгани билан ҳам қизиқ.

Жерар Пирес режиссёрлигидаги фильм сценарийсини Люк Бессон ёзган. Комедия ва жанговар руҳдаги картина Марсель кўчаларида юқори тезликда ҳаракатланадиган такси ҳайдовчиси Даниэл ҳамда омадсиз полициячи Эмилиеннинг кутилмаган ҳамкорлиги ҳақида ҳикоя қилади.

Фильмнинг энг эътиборли жиҳатларидан бири — тезкор саҳналар. Суратга олиш жараёнида каскадёрлар автомобилларни соатига 190 километргача бўлган тезликда бошқарган.

Бош ролни ижро этган Сами Насери кейинчалик реал ҳаётидаги муаммолари, жумладан, йўл ҳаракати қоидаларини бузиши ва полиция билан боғлиқ можаро сабаб судланган. Даниэлнинг бўлажак рафиқаси ролини ижро этган Марион Котийяр эса айнан “Такси” орқали катта шуҳрат қозониб, кейинчалик халқаро миқёсда танилган актрисага айланди ва “Оскар” мукофотини қўлга киритди.

Томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинган “Такси” катта муваффақиятга эришди. Унинг ортидан яна тўртта давоми суратга олиниб, фильм француз киносининг машҳур лойиҳаларидан бирига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳруҳхон шифохонага ётқизилдими? Тарқалган видео мухлисларни хавотирга солди (видео)Шоҳруҳхон шифохонага ётқизилдими? Тарқалган видео мухлисларни хавотирга солди (видео)Бугун, 14:27Мухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олдиМухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олдиБугун, 14:22“Ўргимчак одам: Янги кун” илк ҳафтадаёқ рекорд даромадга чиқди“Ўргимчак одам: Янги кун” илк ҳафтадаёқ рекорд даромадга чиқдиБугун, 12:18Зебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиЗебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиБугун, 01:39Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Бугун, 01:30Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Кеча, 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида