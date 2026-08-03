“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?
Машҳур фильмларнинг айримлари узоқ йиллар давомида яратилади. Аммо 1998 йилда экранларга чиққан француз фильми “Такси” сценарийси бор-йўғи 30 кун ичида ёзилгани билан ҳам қизиқ.
Жерар Пирес режиссёрлигидаги фильм сценарийсини Люк Бессон ёзган. Комедия ва жанговар руҳдаги картина Марсель кўчаларида юқори тезликда ҳаракатланадиган такси ҳайдовчиси Даниэл ҳамда омадсиз полициячи Эмилиеннинг кутилмаган ҳамкорлиги ҳақида ҳикоя қилади.
Фильмнинг энг эътиборли жиҳатларидан бири — тезкор саҳналар. Суратга олиш жараёнида каскадёрлар автомобилларни соатига 190 километргача бўлган тезликда бошқарган.
Бош ролни ижро этган Сами Насери кейинчалик реал ҳаётидаги муаммолари, жумладан, йўл ҳаракати қоидаларини бузиши ва полиция билан боғлиқ можаро сабаб судланган. Даниэлнинг бўлажак рафиқаси ролини ижро этган Марион Котийяр эса айнан “Такси” орқали катта шуҳрат қозониб, кейинчалик халқаро миқёсда танилган актрисага айланди ва “Оскар” мукофотини қўлга киритди.
Томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинган “Такси” катта муваффақиятга эришди. Унинг ортидан яна тўртта давоми суратга олиниб, фильм француз киносининг машҳур лойиҳаларидан бирига айланди.
…