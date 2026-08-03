Василиже Адзик Ювентусдан Сассуолога кўчиб ўтди

·0·Спорт
Василиже Адзик Ювентусдан Сассуолога кўчиб ўтди

Италия А серияси иштирокчиси Сассуоло Ювентуснинг ёш истеъдод эгаси Василиже Адзични ўз сафига қўшиб олгани расман эълон қилинди. Трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларида амалга оширилган мазкур келишув ёш ярим ҳимоячининг фаолиятидаги муҳим қадам бўлиб, унга ўйин амалиётини бойитиш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер ойнаси ёпилишига оз қолганда фаоллик кўрсатган Сассуоло раҳбарияти қисқа фурсатда барча шартларни келишиб олди. Аслида ушбу трансфер устида кунлар давомида иш олиб борган Каляри жамоаси охирги паллада рақибидан ортда қолди. Натижада 2006 йилда туғилган черногориялик футболчи мураббий Алберто Ақуилани қўл остида тўп сурадиган бўлди.

Трансфер тафсилотлари ва шартнома шартлари

Сассуоло Кальцио матбуот хизматининг хабар беришича, ярим ҳимоячи Эмилия-Романя клубига мавсум охиригача ижара асосида ўтган. Шартномада футболчини сотиб олиш ҳуқуқи ҳамда Ювентус фойдасига уни қайтариб сотиб олиш банди киритилган. Бу ҳолат Турин клуби ўз тарбияланувчисининг келажагига бефарқ эмаслигини ва унинг ўсишини назорат қилишда давом этишини билдиради.

Черногориянинг Никшич шаҳрида туғилган Василиже дастлаб Полет Старс жамоасида шуғулланган. Шундан сўнг Будучност клубига ўтиб, 16 ёшидаёқ асосий жамоадаги дебютини нишонлаган эди. Майдонга тушганидан атиги 9 дақиқа ўтиб гол урган иқтидорли футболчи мамлакат чемпионати тарихидаги энг ёш иккинчи тўпурарга айланган.

Европа ва Италиядаги дастлабки қадамлар

Будучност сафида ўзини кўрсата олган футболчи 2024 йилнинг август ойида Ювентус эътиборини тортди ва Турин клуби сафига келиб қўшилди. Дастлаб ёшлар жамоасида тўп сурган ярим ҳимоячи тез орада асосий таркибга жалб этила бошланди. У А серия, Чемпионлар лигаси ҳамда Италия кубогида ўз дебютини ўтказишга улгурди.

Ўтган мавсум давомида футболчи Интер дарвозасига урган эсда қоларли голи билан ҳам ёдда қолди. Шунингдек, у Черногория миллий терма жамоаси сафида ҳам илк голини уришга эришди. Эндиликда Сассуоло сафида тажриба тўплаш ва ўйин даражасини янада ошириш 19 ёшли футболчининг асосий мақсадига айланган.

Василиже АдзикСассуолоЖувентусА СериясиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жордан Ҳендерсон кутилмаганда Челси сафига қўшилдиЖордан Ҳендерсон кутилмаганда Челси сафига қўшилдиБугун, 22:33Чемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиЧемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиБугун, 22:27«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлди«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлдиБугун, 22:22«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:16«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!Бугун, 22:1112 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 22:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда