Василиже Адзик Ювентусдан Сассуолога кўчиб ўтди
Италия А серияси иштирокчиси Сассуоло Ювентуснинг ёш истеъдод эгаси Василиже Адзични ўз сафига қўшиб олгани расман эълон қилинди. Трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларида амалга оширилган мазкур келишув ёш ярим ҳимоячининг фаолиятидаги муҳим қадам бўлиб, унга ўйин амалиётини бойитиш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер ойнаси ёпилишига оз қолганда фаоллик кўрсатган Сассуоло раҳбарияти қисқа фурсатда барча шартларни келишиб олди. Аслида ушбу трансфер устида кунлар давомида иш олиб борган Каляри жамоаси охирги паллада рақибидан ортда қолди. Натижада 2006 йилда туғилган черногориялик футболчи мураббий Алберто Ақуилани қўл остида тўп сурадиган бўлди.
Трансфер тафсилотлари ва шартнома шартлариСассуоло Кальцио матбуот хизматининг хабар беришича, ярим ҳимоячи Эмилия-Романя клубига мавсум охиригача ижара асосида ўтган. Шартномада футболчини сотиб олиш ҳуқуқи ҳамда Ювентус фойдасига уни қайтариб сотиб олиш банди киритилган. Бу ҳолат Турин клуби ўз тарбияланувчисининг келажагига бефарқ эмаслигини ва унинг ўсишини назорат қилишда давом этишини билдиради.
Черногориянинг Никшич шаҳрида туғилган Василиже дастлаб Полет Старс жамоасида шуғулланган. Шундан сўнг Будучност клубига ўтиб, 16 ёшидаёқ асосий жамоадаги дебютини нишонлаган эди. Майдонга тушганидан атиги 9 дақиқа ўтиб гол урган иқтидорли футболчи мамлакат чемпионати тарихидаги энг ёш иккинчи тўпурарга айланган.
Европа ва Италиядаги дастлабки қадамларБудучност сафида ўзини кўрсата олган футболчи 2024 йилнинг август ойида Ювентус эътиборини тортди ва Турин клуби сафига келиб қўшилди. Дастлаб ёшлар жамоасида тўп сурган ярим ҳимоячи тез орада асосий таркибга жалб этила бошланди. У А серия, Чемпионлар лигаси ҳамда Италия кубогида ўз дебютини ўтказишга улгурди.
Ўтган мавсум давомида футболчи Интер дарвозасига урган эсда қоларли голи билан ҳам ёдда қолди. Шунингдек, у Черногория миллий терма жамоаси сафида ҳам илк голини уришга эришди. Эндиликда Сассуоло сафида тажриба тўплаш ва ўйин даражасини янада ошириш 19 ёшли футболчининг асосий мақсадига айланган.
…