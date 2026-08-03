Японияда 400 йиллик ўргимчаклар жанги анъанаси сақланмоқда (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Японияда 400 йилдан ортиқ тарихга эга бўлган ўргимчаклар жанги мусобақаси бугунги кунгача давом этиб келмоқда. Ривоятларга кўра, XVI аср охирида самурайлар ушбу анъанани жанговар руҳни ошириш ва кўнгилочар машғулот сифатида йўлга қўйган.
Мусобақага тайёргарлик кўриш учун иштирокчилар урғочи ўргимчакларни тутиб, уларни махсус парвариш қилади. Гарчи ўргимчаклар заҳарли бўлса-да, уларнинг заҳари инсон учун жиддий хавф туғдирмайди.
Беллашувда ўргимчаклар махсус таёқ устида тўқнашади. Рақибини биринчи бўлиб чаққан, тўрга ўраган ёки таёқдан пастга тушириб юборган ўргимчак ғолиб деб топилади. Мазкур ноодатий мусобақа Япониянинг қадимий анъаналаридан бири сифатида ҳанузгача қизиқиш уйғотиб келмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…