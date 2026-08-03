Японияда 400 йиллик ўргимчаклар жанги анъанаси сақланмоқда (видео)

·0·Дунё
Японияда 400 йиллик ўргимчаклар жанги анъанаси сақланмоқда (видео)

Японияда 400 йилдан ортиқ тарихга эга бўлган ўргимчаклар жанги мусобақаси бугунги кунгача давом этиб келмоқда. Ривоятларга кўра, XVI аср охирида самурайлар ушбу анъанани жанговар руҳни ошириш ва кўнгилочар машғулот сифатида йўлга қўйган.

Мусобақага тайёргарлик кўриш учун иштирокчилар урғочи ўргимчакларни тутиб, уларни махсус парвариш қилади. Гарчи ўргимчаклар заҳарли бўлса-да, уларнинг заҳари инсон учун жиддий хавф туғдирмайди.

Беллашувда ўргимчаклар махсус таёқ устида тўқнашади. Рақибини биринчи бўлиб чаққан, тўрга ўраган ёки таёқдан пастга тушириб юборган ўргимчак ғолиб деб топилади. Мазкур ноодатий мусобақа Япониянинг қадимий анъаналаридан бири сифатида ҳанузгача қизиқиш уйғотиб келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаБугун, 22:02АҚШлик 11 ёшли бола итларга 100 соат китоб ўқиб, рекорд ўрнатдиАҚШлик 11 ёшли бола итларга 100 соат китоб ўқиб, рекорд ўрнатдиБугун, 21:44Краснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлдиКраснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлдиБугун, 21:18Instagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиInstagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиБугун, 20:4555 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)55 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)Бугун, 20:39Дунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод РеспубликасиДунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод РеспубликасиБугун, 19:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди