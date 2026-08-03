АҚШлик 11 ёшли бола итларга 100 соат китоб ўқиб, рекорд ўрнатди
АҚШнинг Флорида штатида яшовчи 11 ёшли Неҳемайя Тёрнер ҳайвонларга бўлган меҳр-муҳаббати билан эътибор қозонди. У сўнгги икки йил давомида Jacksonville Humane Society бошпанасининг «Pawsitive Reading» дастурида кўнгилли сифатида қатнашиб, бошпанадaги ҳайвонларга овоз чиқариб китоб ўқиб келган.
Неҳемайя июнь ойида китоб ўқиш бўйича 100 соатлик кўрсаткичга эришган дастурдаги илк бола бўлди. Шу муносабат билан унга 100 соатлик кўнгиллилик фаолиятини тасдиқловчи махсус сертификат топширилди.
Боланинг айтишича, у айниқса итларга китоб ўқишни яхши кўради. Унинг фикрича, сокин овоз ҳайвонларни тинчлантириб, бошпанада ўзини хотиржамроқ ҳис қилишига ёрдам беради. Неҳемайя бу орқали итларнинг тезроқ янги ва меҳрибон эгаларини топишига умид қилади.
Дастур вакиллари ҳам бундай машғулотлар ҳайвонларнинг стрессини камайтиришга ёрдам беришини таъкидламоқда. Неҳемайя китоб ўқиган итлардан бири — Ҳоппер бошпанада қарийб 400 кун қолган ва бола унга ҳар ташрифида китоб ўқиган. Кейинчалик Ҳоппер янги уй топишга муваффақ бўлган.
Jacksonville Humane Society раҳбари Лоуренс Николас Неҳемайянинг ташаббусини юқори баҳолаб, унинг оддий, аммо самимий ҳаракати нафақат бошпанадаги ҳайвонларга, балки бутун жамоага илҳом бераётганини қайд этган.
…