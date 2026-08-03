АҚШлик 11 ёшли бола итларга 100 соат китоб ўқиб, рекорд ўрнатди

·0·Дунё
АҚШлик 11 ёшли бола итларга 100 соат китоб ўқиб, рекорд ўрнатди

АҚШнинг Флорида штатида яшовчи 11 ёшли Неҳемайя Тёрнер ҳайвонларга бўлган меҳр-муҳаббати билан эътибор қозонди. У сўнгги икки йил давомида Jacksonville Humane Society бошпанасининг «Pawsitive Reading» дастурида кўнгилли сифатида қатнашиб, бошпанадaги ҳайвонларга овоз чиқариб китоб ўқиб келган.

Неҳемайя июнь ойида китоб ўқиш бўйича 100 соатлик кўрсаткичга эришган дастурдаги илк бола бўлди. Шу муносабат билан унга 100 соатлик кўнгиллилик фаолиятини тасдиқловчи махсус сертификат топширилди.

Боланинг айтишича, у айниқса итларга китоб ўқишни яхши кўради. Унинг фикрича, сокин овоз ҳайвонларни тинчлантириб, бошпанада ўзини хотиржамроқ ҳис қилишига ёрдам беради. Неҳемайя бу орқали итларнинг тезроқ янги ва меҳрибон эгаларини топишига умид қилади.

Дастур вакиллари ҳам бундай машғулотлар ҳайвонларнинг стрессини камайтиришга ёрдам беришини таъкидламоқда. Неҳемайя китоб ўқиган итлардан бири — Ҳоппер бошпанада қарийб 400 кун қолган ва бола унга ҳар ташрифида китоб ўқиган. Кейинчалик Ҳоппер янги уй топишга муваффақ бўлган.

Jacksonville Humane Society раҳбари Лоуренс Николас Неҳемайянинг ташаббусини юқори баҳолаб, унинг оддий, аммо самимий ҳаракати нафақат бошпанадаги ҳайвонларга, балки бутун жамоага илҳом бераётганини қайд этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Краснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлдиКраснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлдиБугун, 21:18Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаБугун, 20:46Instagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиInstagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиБугун, 20:4555 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)55 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)Бугун, 20:39Дунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод РеспубликасиДунёда тан олинмаган янги давлат: Вердис Озод РеспубликасиБугун, 19:45Ўлимидан бир кун олдин ҳам талабаларига баҳо қўйган устозЎлимидан бир кун олдин ҳам талабаларига баҳо қўйган устозБугун, 19:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди