Кит болалари сув остида қандай эмади? (видео)
Китлар балиқлар каби тухум қўйиб кўпаймайди. Улар сутэмизувчилар ҳисобланади, яъни болаларини тирик туғади ва она сути билан озиқлантиради. Энг қизиқ жиҳати шундаки, кит болаларининг эмизилиши ҳам сув остида амалга ошади.
Эмизиш вақтида кит боласи лаблари билан она сут безини маҳкам ушлаб туради. Она кит эса махсус кучли мушаклари ёрдамида сутни боланинг оғзига пуркаб беради. Шу сабабли сутнинг денгиз сувига аралашиб, тарқалиб кетиши камаяди.
Кит сути оддий сутдан анча қуюқ бўлиб, таркибида 35–50 фоизгача ёғ бўлиши мумкин. Юқори ёғ миқдори туфайли сут сувда тез эриб кетмайди ва кит боласи қисқа вақт ичида катта миқдорда энергия олади.
Бу эса уларнинг жуда тез ўсишига ёрдам беради. Айрим йирик кит турларининг болалари кунига 40–90 килограммгача вазн қўшиши мумкин.
…