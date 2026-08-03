Чехияда ишлаш йўли очилмоқда: ҳамширалар учун янги лойиҳа муҳокама қилинди
Ўзбекистонлик тиббиёт ходимлари ва ҳамшираларни Чехияда қонуний ишга жойлаштириш бўйича янги ташаббус муҳокама қилинмоқда. Ўзбекистоннинг Чехиядаги элчихонасида ўтказилган учрашувда номзодларни юртимизнинг ўзида тайёрлаш учун махсус ўқув курсларини ташкил этиш имконияти ҳам кўриб чиқилди.
Бироқ ҳозирча бу тайёр вакансия ёки бошланган қабул жараёни эмас. Лойиҳанинг ишга тушиш санаси, номзодлар сони, маош миқдори ва танлов талаблари ҳали эълон қилинмаган.
Элчихонада қандай масалалар муҳокама қилинди?
Ўзбекистоннинг Чехиядаги элчихонасида ушбу давлатнинг ZYLORA компанияси бизнесни ривожлантириш бўйича менежери Зилола Иргашева билан учрашув ўтказилди.
Мулоқотда Ўзбекистондан Чехияга тиббиёт ходимлари ва ҳамшираларни тартибга солинган меҳнат миграцияси асосида жалб қилиш масалалари муҳокама қилинди.
Асосий мақсад — мутахассисларни тасодифий воситачилар орқали эмас, қонуний ва назорат қилинадиган механизм асосида ишга жойлаштириш.
Томонлар қуйидаги йўналишларга эътибор қаратди:
малакали тиббиёт ходимларини танлаш;
уларни касбий ва тил жиҳатидан тайёрлаш;
ҳужжатларни Чехия талабларига мослаштириш;
қонуний ишга жойлаштириш механизмини яратиш;
ходимларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш.
Ҳамширалар Ўзбекистоннинг ўзида тайёрланиши мумкин
Компания вакиллари Чехия клиникаларида ишлашни режалаштираётган ҳамширалар учун Ўзбекистонда ихтисослаштирилган курслар очиш имкониятини ўрганаётганини маълум қилди.
Бундай тайёрлов дастурларида номзодларга эҳтимол қуйидаги йўналишлар бўйича билим берилиши мумкин:
чех тили ва тиббий атамалар;
беморлар билан мулоқот қилиш;
Чехиядаги меҳнат ва тиббий стандартлар;
касбий ҳужжатларни тайёрлаш;
иш жойидаги хавфсизлик қоидалари;
маҳаллий маданият ва иш муҳитига мослашиш.
Курсларнинг аниқ дастури, давомийлиги ва нархи ҳозирча очиқланмаган. Улар лойиҳа амалий босқичга ўтганидан кейин белгиланиши кутилмоқда.
Бу йўналишда аввал ҳам музокаралар ўтказилган
Ўзбекистон ва Чехия тиббиёт мутахассисларини тайёрлаш ҳамда ишга жойлаштириш масаласини аввалдан муҳокама қилиб келмоқда.
2026 йил март ойида Миграция агентлиги ва Чехия элчихонаси ўртасидаги учрашувда ҳамширалар ва қарияларни парваришловчи ходимларни Ўзбекистонда тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилган. Ўша мулоқотда Чехия томони ҳар йили Ўзбекистон фуқаролари учун 150 та меҳнат визаси квотаси ажратиши маълум қилинган эди.
Май ойида икки давлат ташқи ишлар идоралари вакиллари ҳам малакали тиббиёт ходимларини жалб қилиш, номзодларни касбий ва тил жиҳатидан тайёрлаш ҳамда ишга жойлаштириш жараёнини тизимли ташкил этиш масалаларини кўриб чиққан.
Миграция агентлигининг кейинги хабарида эса ўзбекистонлик тиббиёт мутахассисларини Чехиянинг давлат ва хусусий клиникаларида ишлашга тайёрлаш бўйича музокаралар амалий босқичга ўтаётгани билдирилган.
Нега Чехияга тиббиёт ходимлари керак?
Чехия томонининг ҳамширалар ва парваришлаш ходимларига қизиқиши икки давлат ўртасидаги меҳнат миграцияси ҳамкорлигининг устувор йўналишларидан бирига айланмоқда.
Шу билан бирга, хорижда ҳамшира бўлиб ишлаш учун фақат тиббий дипломнинг ўзи етарли бўлмаслиги мумкин. Номзодлар касбий малакасини тан олдириши, тил талабларини бажариши ва ишлаш ҳуқуқини берувчи тегишли ҳужжатларни расмийлаштириши талаб этилади.
ZYLORA вакили билан учрашувда компания Ўзбекистондан тиббиёт ходимларини юборишни тартибга солувчи амалдаги қонунчилик ва тартиб-таомилларни батафсил ўрганишини маълум қилган. Бу эса лойиҳа ҳали ташкилий ва ҳуқуқий механизмларни ишлаб чиқиш босқичида эканини кўрсатади.
Номзодлар учун қандай имконият пайдо бўлиши мумкин?
Лойиҳа тўлиқ ишга тушса, ўзбекистонлик ҳамширалар учун бир нечта муҳим имконият яратилиши мумкин:
Йўналиш
Кутилаётган имконият
Тайёргарлик
Ўзбекистонда махсус курсларда ўқиш
Тил
Чех тили ва тиббий терминларни ўрганиш
Ҳужжатлар
Қонуний тартибда расмийлаштириш
Иш жойи
Чехиядаги давлат ёки хусусий клиникалар
Ҳимоя
Расмий шартнома асосида ишлаш
Мослашув
Сафардан олдин касбий тайёргарлик
Бундай тизим ишга тушса, номзод хорижга боргандан кейингина талабларни ўрганиш ўрнига, керакли билим ва ҳужжатларни Ўзбекистоннинг ўзида тайёрлаб олиши мумкин бўлади.
Фирибгар воситачилардан эҳтиёт бўлиш керак
Лойиҳа ҳақида дастлабки хабарлар тарқалиши билан «Чехияга ҳамшира юбориш» номи остида сохта таклифлар пайдо бўлиши эҳтимоли ҳам йўқ эмас.
Ҳозирча:
расмий қабул бошланмаган;
вакансиялар сони эълон қилинмаган;
маош ва иш шартлари очиқланмаган;
ўқув курсларига рўйхатга олиш бошланмаган;
тўлов талаб қилинадиган расмий платформа кўрсатилмаган.
Шу сабаб фуқаролар фақат Миграция агентлиги, Ўзбекистоннинг Чехиядаги элчихонаси ва бошқа ваколатли идораларнинг расмий эълонларига ишониши лозим. Шахсий картага пул ўтказишни ёки «кафолатланган виза» учун олдиндан тўловни талаб қиладиган шахслардан эҳтиёт бўлиш зарур.
Муҳокамадан амалий ишгача яна бир неча босқич бор
Ўзбекистонлик ҳамшираларни Чехияда ишга тайёрлаш ташаббуси икки давлат учун ҳам манфаатли йўналишга айланиши мумкин. Чехия тиббиёт муассасалари малакали ходимлар билан таъминланади, ўзбекистонлик мутахассислар эса қонуний ва тартибли равишда хорижда ишлаш имконига эга бўлади.
Бироқ ҳозирги учрашув келишувнинг якуний босқичи эмас. Аввало ҳуқуқий механизмлар, диплом ва малакани тан олиш тартиби, тил тайёргарлиги, иш берувчилар рўйхати ҳамда меҳнат шартлари аниқлаштирилиши керак.
Энг муҳим ўзгариш шундаки, Ўзбекистон ва Чехия ўртасидаги тиббий меҳнат миграцияси ҳақидаги музокаралар умумий ғоядан номзодларни махсус тайёрлаш имкониятини ўрганиш босқичига ўтмоқда.
Сизнингча, хорижда ишлайдиган ҳамширалар учун тил ва касбий тайёргарлик курслари давлат назоратида ташкил этилиши керакми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…