Краснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлди
Россиянинг Краснодар ўлкасидаги Архипо-Осиповка курорт посёлкасида дрон парчалари соҳилга қулаб, одамлар орасида портлаш юз берди. Краснодар губернатори Вениамин Кондратьевнинг очиқ расмий каналидаги сўнгги тасдиқланган маълумотга кўра, камида 6 киши ҳалок бўлган, уларнинг уч нафари болалар. Жароҳатланганлар сони қарийб 40 нафарга етган.
Айрим кейинги хабарларда қурбонлар сони 7 нафар, шифохонага ётқизилганлар эса 21 нафар экани айтилмоқда. Бироқ 3 август кечки пайт ҳолатига кўра, бу рақамлар Краснодар ўлкаси раҳбарининг очиқ расмий саҳифасида ҳали тасдиқланмаган. Шу сабаб мақолада расмий манбадаги сўнгги тасдиқланган кўрсаткичлар асос қилиб олинди.
Дам олувчилар бўлган соҳилга парчалар тушди
Ҳодиса Геленжик шаҳар округига қарашли Архипо-Осиповкада, ёзги мавсум авжига чиққан пайтда содир бўлган. Вилоят оператив штаби соҳилга учувчисиз аппарат парчалари тушганини маълум қилди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда одамлар соҳилда ва сувда бўлган вақтда ҳаводан тушган объект портлагани кўринади. Бироқ роликнинг аниқ жойи, олинган вақти ва ундаги аппаратнинг ҳолатини мустақил равишда тўлиқ тасдиқлаш имкони йўқ.
Краснодар губернаторининг дастлабки хабарида 3 киши ҳалок бўлгани ва 13 нафар одам, жумладан болалар жароҳатлангани айтилган. Кейин қурбонлар сони 6 нафарга, жабрланганлар эса қарийб 40 нафарга етгани маълум қилинди. Улардан 17 нафари Геленжик, Туапсе округи ва Горячий Ключдаги тиббиёт муассасаларига олиб кетилган.
Жабрланганлар орасида болалар ҳам бор
Расмий хабарда ҳалок бўлган олти кишининг уч нафари болалар экани қайд этилган. Жабрланганлар орасида ҳам вояга етмаганлар бор.
Россия Соғлиқни сақлаш вазирлиги вакилига таяниб тарқатилган маълумотларда тўрт нафар бемор, жумладан икки боланинг аҳволи оғир экани айтилмоқда. Ҳодиса бўйича тиббий маълумотлар янгиланиб бораётгани сабаб рақамлар ўзгариши мумкин.
Кўрсаткич
Очиқ расмий манбадаги сўнгги рақам
Ҳалок бўлганлар
6 нафар
Улар орасидаги болалар
3 нафар
Жабрланганлар
Қарийб 40 нафар
Тиббиёт муассасаларига олиб кетилганлар
17 нафар
Дрон пляжга тўғридан-тўғри урилганми?
Ҳодисанинг асосий баҳсли нуқтаси — учувчисиз аппарат соҳилга қандай тушганида.
Россия расмийлари буни Украина томонидан фуқаролик инфратузилмаси ва тинч аҳолига қаратилган ҳужум сифатида баҳоламоқда. Губернатор воқеани «мақсадли зарба» деб атади. Бу — Россия томонининг расмий позицияси.
Айрим Украинага алоқадор Telegram каналларида эса дрон радиоэлектрон кураш воситалари таъсирида бошқарувни йўқотиб, пляжга қулаб тушган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги версия тарқатилди. Бу даъво ҳам ҳозирча мустақил ёки расмий техник хулоса билан тасдиқланмаган.
Шу сабаб ҳозирги босқичда қуйидаги саволларга қатъий жавоб йўқ:
аппарат нишонга тўғридан-тўғри йўналтирилганми;
у ҳаво ҳужумидан мудофаа ёки радиоэлектрон кураш таъсирида йўналишини ўзгартирганми;
одамларга асосий зарар портлашданми ёки парчалардан етганми;
учувчисиз аппаратнинг аниқ тури ва жанговар қисми қандай бўлган.
Якуний хулоса аппарат қолдиқлари, портлаш нуқтаси ва видеолар экспертизасидан кейин берилиши мумкин.
Огоҳлантириш тизими бўйича саволлар пайдо бўлди
Маҳаллий аҳоли ва дам олувчиларнинг айримлари посёлкада сирена эшитилмаганини билдирган. «Осторожно, новости» маълумотига кўра, Геленжик раҳбари дронлар хавфи ҳақида хабар берган, аммо орадан қисқа вақт ўтиб хавф бекор қилингани эълон қилинган.
Геленжик раҳбари Алексей Богодистовнинг расмий каналида БПЛА хавфи ҳақидаги хабарлар, сиреналар ишлаётгани ва аҳоли биноларга кириб, «икки девор» қоидаси бўйича паналаниши кераклиги ҳақида кўрсатмалар мунтазам эълон қилинган. У ерда хавф бекор қилингунига қадар бошпанани тарк этмаслик сўралган.
Бироқ умумий шаҳар огоҳлантириши Архипо-Осиповканинг барча қисмида бир вақтда ва етарли овозда эшитилган-эшитилмагани алоҳида текширувни талаб қилади. Бу масала айниқса муҳим, чунки пляждаги одамлар очиқ ҳудудда бўлган ва тез паналаниш имконияти чекланган.
Хавф бекор қилинганидан кейин нима бўлган?
Богодистовнинг очиқ саҳифасида дрон хавфи, сиреналар ишга туширилгани ва кейин хавф бекор қилингани ҳақида бир нечта кетма-кет хабарлар бор. Расмий кўрсатмаларда одамлардан автомобилни бошпана сифатида ишлатмаслик, ертўла, цоколь қават ёки ойнасиз хонага кириш сўралган.
Энди тергов ва хизмат текширувлари қуйидаги жиҳатларни аниқлаши керак:
хавф сигнали қачон қабул қилингани;
Архипо-Осиповкада сиреналар қачон ишга тушгани;
хавфни бекор қилиш учун қандай маълумот асос бўлгани;
пляж маъмурияти дам олувчиларни чиқарган-чиқармагани;
соҳилда яқин хавфсиз жойлар ва ҳаракат режаси мавжуд бўлган-бўлмагани.
Қурбонлар сони нега турлича берилмоқда?
Йирик фавқулодда ҳодисалардан кейинги дастлабки соатларда рақамлар тез-тез ўзгаради. Айрим жабрланганлар мустақил равишда шифохоналарга мурожаат қилади, оғир яраланганлар бошқа муассасаларга кўчирилади, дастлабки рўйхатлар эса қайта текширилади.
Шу боис айрим манбаларда 7 нафар ҳалок бўлгани ва 21 киши шифохонага ётқизилгани айтилса-да, очиқ расмий манбадаги сўнгги янгиланишда 6 қурбон, қарийб 40 жабрланувчи ва 17 нафар госпитализация қилинган бемор кўрсатилган.
Бу рақамлар ҳам кейинчалик ўзгариши мумкин.
Архипо-Осиповкада фавқулодда хизматлар ишламоқда
Ҳодиса жойида тез тиббий ёрдам, қутқарув, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва махсус хизматлар иш олиб бормоқда. Краснодар ўлкаси раҳбари маҳаллий ҳокимиятга ҳалок бўлганлар оилалари ва жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатишни топширган.
Айни пайтда асосий вазифалар — оғир беморлар ҳаётини сақлаб қолиш, қурбонларнинг шахсини аниқлаш ва аппаратнинг соҳилга тушишига олиб келган воқеалар занжирини тиклашдир.
Архипо-Осиповкадаги фожиа дронлар ҳужуми хавфи фақат ҳарбий ёки саноат объектлари билан чекланмаслигини яна бир бор кўрсатди. Курорт мавсумида минглаб одам тўпланадиган пляжлар учун тезкор огоҳлантириш, аниқ эвакуация режаси ва яқин бошпаналар масаласи энди алоҳида муҳокама қилиниши кутилмоқда.
Сизнингча, ҳаво хавфи эълон қилинганда пляжлар дарҳол ёпилиши шартми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…