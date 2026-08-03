«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлди

·44·Маданият
«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлди
Қисқача

«Аёл» сериалида Нисан образини ижро етган Кубра Сузгун ва унинг отаси Серкан Сузгун 7 йил аввал бошланган ҳуқуқий можаро юзасидан ёрдам сўради. Можаро Кубранинг болаликдаги суратлари рекламаларда рухсациз ишлатилгани ҳақидаги даъволар ва шу масала бўйича суд жараёни билан боғлиқ. Сериалда Кубранинг онаси ролини ижро етган Ўзге Ўзпиринчжи адвокат Наил Гёненлини тавсия қилганини, кейинги жараёнларга аралашмаганини айтди.

Туркиянинг машҳур «Аёл» (Kadın) сериалида Нисан образини ижро этган Кубра Сузгуннинг 7 йил аввалги воқеалар юзасидан қилган мурожаати яна кун тартибига чиқди. Ёш актриса ва унинг отаси Серкан Сузгун ҳуқуқий жараён билан боғлиқ жиддий муаммоларга дуч келганини айтиб, ёрдам сўраган.

Кубра Сузгун ижтимоий тармоқларда эълон қилган видеомурожаатида оиласи билан узоқ вақт давомида оғир босим ва қўрқув остида яшаганини таъкидлаган. У бу жараён ортида турли шахслар ва ҳуқуқий масалалар турганини айтиб, давлат раҳбариятидан ёрдам сўраган.

Воқеа марказида «Аёл» сериалида Кубранинг онаси образини ижро этган Ўзге Ўзпиринчжи ҳам бор. Ўзпиринчжининг маълум қилишича, 2017–2019 йилларда сериал суратга олинаётган пайтда Кубранинг отаси ундан адвокат тавсия қилишни сўраган. Шундан сўнг у оилани ўз адвокати Наил Гёненли билан боғлаган, холос. Актриса кейинги суд жараёнларига ҳеч қандай тарзда аралашмаганини билдирган.

Ўзпиринчжи сўнгги қарийб 7 йил давомида ўзига, оиласига ва яқинларига нисбатан ёлғон айбловлар, туҳмат, таҳдид ва ҳақоратлар бўлаётганини билдириб, бу ҳолатни афсус ва ҳайрат билан кузатаётганини маълум қилганди.

Мазкур можаро аслида Кубра Сузгуннинг болалик давридаги суратлари рекламаларда рухсатсиз ишлатилгани ҳақидаги даъволар ва шу масала бўйича бошланган суд жараёни билан боғлиқ экани турк ОАВларида қайд этилган. Сузгуннинг отаси суд жараёнида адвокат Наил Гёненли ва бошқа шахслар билан боғлиқ жиддий эътирозларни илгари сурган. Бироқ бу даъволар бўйича томонларнинг позициялари бир-биридан кескин фарқ қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?Бугун, 20:05Шоҳруҳхон шифохонага ётқизилдими? Тарқалган видео мухлисларни хавотирга солди (видео)Шоҳруҳхон шифохонага ётқизилдими? Тарқалган видео мухлисларни хавотирга солди (видео)Бугун, 14:27Мухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олдиМухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олдиБугун, 14:22“Ўргимчак одам: Янги кун” илк ҳафтадаёқ рекорд даромадга чиқди“Ўргимчак одам: Янги кун” илк ҳафтадаёқ рекорд даромадга чиқдиБугун, 12:18Зебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиЗебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиБугун, 01:39Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Бугун, 01:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида