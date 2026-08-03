«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлди
«Аёл» сериалида Нисан образини ижро етган Кубра Сузгун ва унинг отаси Серкан Сузгун 7 йил аввал бошланган ҳуқуқий можаро юзасидан ёрдам сўради. Можаро Кубранинг болаликдаги суратлари рекламаларда рухсациз ишлатилгани ҳақидаги даъволар ва шу масала бўйича суд жараёни билан боғлиқ. Сериалда Кубранинг онаси ролини ижро етган Ўзге Ўзпиринчжи адвокат Наил Гёненлини тавсия қилганини, кейинги жараёнларга аралашмаганини айтди.
Туркиянинг машҳур «Аёл» (Kadın) сериалида Нисан образини ижро этган Кубра Сузгуннинг 7 йил аввалги воқеалар юзасидан қилган мурожаати яна кун тартибига чиқди. Ёш актриса ва унинг отаси Серкан Сузгун ҳуқуқий жараён билан боғлиқ жиддий муаммоларга дуч келганини айтиб, ёрдам сўраган.
Кубра Сузгун ижтимоий тармоқларда эълон қилган видеомурожаатида оиласи билан узоқ вақт давомида оғир босим ва қўрқув остида яшаганини таъкидлаган. У бу жараён ортида турли шахслар ва ҳуқуқий масалалар турганини айтиб, давлат раҳбариятидан ёрдам сўраган.
Воқеа марказида «Аёл» сериалида Кубранинг онаси образини ижро этган Ўзге Ўзпиринчжи ҳам бор. Ўзпиринчжининг маълум қилишича, 2017–2019 йилларда сериал суратга олинаётган пайтда Кубранинг отаси ундан адвокат тавсия қилишни сўраган. Шундан сўнг у оилани ўз адвокати Наил Гёненли билан боғлаган, холос. Актриса кейинги суд жараёнларига ҳеч қандай тарзда аралашмаганини билдирган.
Ўзпиринчжи сўнгги қарийб 7 йил давомида ўзига, оиласига ва яқинларига нисбатан ёлғон айбловлар, туҳмат, таҳдид ва ҳақоратлар бўлаётганини билдириб, бу ҳолатни афсус ва ҳайрат билан кузатаётганини маълум қилганди.
Мазкур можаро аслида Кубра Сузгуннинг болалик давридаги суратлари рекламаларда рухсатсиз ишлатилгани ҳақидаги даъволар ва шу масала бўйича бошланган суд жараёни билан боғлиқ экани турк ОАВларида қайд этилган. Сузгуннинг отаси суд жараёнида адвокат Наил Гёненли ва бошқа шахслар билан боғлиқ жиддий эътирозларни илгари сурган. Бироқ бу даъволар бўйича томонларнинг позициялари бир-биридан кескин фарқ қилади.
…