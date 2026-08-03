Имтиҳон жанжали 17 ёшли йигитнинг ҳаётини олди
Ҳиндистонда тиббиёт олийгоҳларига кириш учун ўтказиладиган миллий NEET имтиҳони атрофидаги жанжал яна бир фожиага сабаб бўлди. Имтиҳонни қайта топшириши керак бўлган 17 ёшли Кахаан Пател синовга уч кун қолганида ўз жонига қасд қилди.
Фожиа 18 июнь куни эрталаб мамлакатнинг Ахмедобод шаҳрида содир бўлган. Ота-онаси унинг хонасига кирганида ҳамма нарса ўз жойида эди: ноутбуги очиқ, дарсликлари ва дафтарлари стол устида, электр гитараси хона бурчагида турар, китоб жавонида эса севимли асарлари сақланарди. Фақат бир нарса йўқ эди — Кахааннинг ўзи.
Йигит бу йилги NEET имтиҳонидаги саволлар тарқалиб кетгани билан боғлиқ можаро сабаб яна бир бор имтиҳон топшириши керак эди. Миллионлаб абитуриентлар қатори у ҳам қайта синовга тайёрланаётганди. Яқинларининг айтишича, юзага келган ноаниқлик ва кучли руҳий босим унинг ҳолатига жиддий таъсир кўрсатган.
Оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, Кахаан ушбу имтиҳон можароси ортидан ҳаётига нуқта қўйган камида 21 нафар талабадан бири ҳисобланади. Бу воқеалар мамлакат бўйлаб кенг норозилик намойишларини келтириб чиқарди.
Деҳли шаҳрида минглаб ёшлар таълим тизимидаги камчиликлар ва имтиҳонлар атрофидаги муаммолар учун масъулларни жавобгарликка тортишни талаб қилди. Кунлар давом этган намойишлардан сўнг Ҳиндистон таълим вазири Дхармендра Прадхан лавозимини тарк этди.
Кахаан Пателнинг оиласи эса ўғлининг орзуси шифокор бўлиш эди, аммо имтиҳон атрофидаги инқироз бу орзуни фожиа билан якунлаганини айтмоқда. Бу воқеа Ҳиндистонда таълим тизими ва ёшлар руҳий саломатлиги масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
…