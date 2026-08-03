Имтиҳон жанжали 17 ёшли йигитнинг ҳаётини олди

·0·Дунё
Имтиҳон жанжали 17 ёшли йигитнинг ҳаётини олди

Ҳиндистонда тиббиёт олийгоҳларига кириш учун ўтказиладиган миллий NEET имтиҳони атрофидаги жанжал яна бир фожиага сабаб бўлди. Имтиҳонни қайта топшириши керак бўлган 17 ёшли Кахаан Пател синовга уч кун қолганида ўз жонига қасд қилди.

Фожиа 18 июнь куни эрталаб мамлакатнинг Ахмедобод шаҳрида содир бўлган. Ота-онаси унинг хонасига кирганида ҳамма нарса ўз жойида эди: ноутбуги очиқ, дарсликлари ва дафтарлари стол устида, электр гитараси хона бурчагида турар, китоб жавонида эса севимли асарлари сақланарди. Фақат бир нарса йўқ эди — Кахааннинг ўзи.

Йигит бу йилги NEET имтиҳонидаги саволлар тарқалиб кетгани билан боғлиқ можаро сабаб яна бир бор имтиҳон топшириши керак эди. Миллионлаб абитуриентлар қатори у ҳам қайта синовга тайёрланаётганди. Яқинларининг айтишича, юзага келган ноаниқлик ва кучли руҳий босим унинг ҳолатига жиддий таъсир кўрсатган.

Оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, Кахаан ушбу имтиҳон можароси ортидан ҳаётига нуқта қўйган камида 21 нафар талабадан бири ҳисобланади. Бу воқеалар мамлакат бўйлаб кенг норозилик намойишларини келтириб чиқарди.

Деҳли шаҳрида минглаб ёшлар таълим тизимидаги камчиликлар ва имтиҳонлар атрофидаги муаммолар учун масъулларни жавобгарликка тортишни талаб қилди. Кунлар давом этган намойишлардан сўнг Ҳиндистон таълим вазири Дхармендра Прадхан лавозимини тарк этди.

Кахаан Пателнинг оиласи эса ўғлининг орзуси шифокор бўлиш эди, аммо имтиҳон атрофидаги инқироз бу орзуни фожиа билан якунлаганини айтмоқда. Бу воқеа Ҳиндистонда таълим тизими ва ёшлар руҳий саломатлиги масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда 400 йиллик ўргимчаклар жанги анъанаси сақланмоқда (видео)Японияда 400 йиллик ўргимчаклар жанги анъанаси сақланмоқда (видео)Бугун, 22:20Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаБугун, 22:02АҚШлик 11 ёшли бола итларга 100 соат китоб ўқиб, рекорд ўрнатдиАҚШлик 11 ёшли бола итларга 100 соат китоб ўқиб, рекорд ўрнатдиБугун, 21:44Краснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлдиКраснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлдиБугун, 21:18Instagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиInstagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиБугун, 20:4555 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)55 соат ухламай сузган эркак Болтиқ денгизини забт этди (видео)Бугун, 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди