Жордан Ҳендерсон кутилмаганда Челси сафига қўшилди

·0·Спорт
Жордан Ҳендерсон кутилмаганда Челси сафига қўшилди

Тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсон Брентфорд билан шартномасини бекор қилгач, эркин агент сифатида Челси жамоасига ўтди. Goal.com хабар беришича, 36 ёшли футболчи Ғарбий Лондон клуби билан 2028-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган битим имзолаган ва ёш жамоадошларига тажриба ҳамда етакчилик олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Брентфорд билан икки йиллик шартномасининг ярмини якунлаган собиқ Ливерпул сардори янги чақирувни қабул қилишга қарор қилди. У клуб матбуот хизматига берган интервюсида бу таклифни рад эта олмаганини таъкидлади.

Янги жамоа ва раҳбарларга юқори баҳо

"Клубнинг кўлами, мен катта ҳурмат қиладиган бош мураббий ҳамда футболчиларнинг савиясини ҳисобга олган ҳолда, бу мен рад эта олмайдиган улкан имконият эди", — деди Ҳендерсон. Шунингдек, у Челси раҳбариятининг ёндашуви ва муносабатидан қаттиқ таъсирланганини қўшимча қилди.

Челси раҳбариятининг бу қадами Андрей Сантоснинг ёзда Манчестер Юнайтедга сотиб юборилишидан бўшаган марказдаги бўшлиқни тўлдиришга қаратилган. Жамоа таркиби ёш футболчилардан иборат бўлгани боис, тажрибали ўйинчининг келиши ички муҳит ва интизомни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.

Бой тажриба ва халқаро майдондаги нуфуз

Фаолияти давомида саккизта йирик совринни қўлга киритган инглиз футболчиси босим юқори бўлган вазиятларда қандай ўйнашни яхши билади. Брентфорднинг собиқ устози Кейт Эндрюс уни замонавий Премер-лига тарихидаги энг таъсирли етакчилардан бири деб атаган эди.

Шунингдек, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ҳам Ҳендерсонни "ғолиблар менталитетига эга футболчи" деб таърифлаб, унинг характери ва энергияси ҳар қандай кийиниш хонасига кераклигини урғулаган. Ҳендерсон терма сафида 90 та ўйин ўтказиб улгурган ва 2026-йилги жаҳон чемпионати таркибига ҳам киритилган.

Қайд этиш жоизки, Жордан учун Стамфорд Бридге бегона жой эмас. У ўзининг профессионал фаолиятидаги дебютини айнан шу стадионда 2008-йилда Сандерленд сафида ўтказган эди. Ливипулдаги афсонавий давридан сўнг Саудия Арабистонининг Ал-Иттифақ ва Аякс клубларида тўп сурган яримҳимоячи 2025-йилда Англия чемпионатига қайтган эди.

Жордан ҲендерсонЧелсиПремер-лигаФутбол трансферлариАнглия терма жамоаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Василиже Адзик Ювентусдан Сассуолога кўчиб ўтдиВасилиже Адзик Ювентусдан Сассуолога кўчиб ўтдиБугун, 22:39Чемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиЧемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиБугун, 22:27«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлди«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлдиБугун, 22:22«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:16«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!Бугун, 22:1112 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 22:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда