Жордан Ҳендерсон кутилмаганда Челси сафига қўшилди
Тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсон Брентфорд билан шартномасини бекор қилгач, эркин агент сифатида Челси жамоасига ўтди. Goal.com хабар беришича, 36 ёшли футболчи Ғарбий Лондон клуби билан 2028-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган битим имзолаган ва ёш жамоадошларига тажриба ҳамда етакчилик олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Брентфорд билан икки йиллик шартномасининг ярмини якунлаган собиқ Ливерпул сардори янги чақирувни қабул қилишга қарор қилди. У клуб матбуот хизматига берган интервюсида бу таклифни рад эта олмаганини таъкидлади.
Янги жамоа ва раҳбарларга юқори баҳо"Клубнинг кўлами, мен катта ҳурмат қиладиган бош мураббий ҳамда футболчиларнинг савиясини ҳисобга олган ҳолда, бу мен рад эта олмайдиган улкан имконият эди", — деди Ҳендерсон. Шунингдек, у Челси раҳбариятининг ёндашуви ва муносабатидан қаттиқ таъсирланганини қўшимча қилди.
Челси раҳбариятининг бу қадами Андрей Сантоснинг ёзда Манчестер Юнайтедга сотиб юборилишидан бўшаган марказдаги бўшлиқни тўлдиришга қаратилган. Жамоа таркиби ёш футболчилардан иборат бўлгани боис, тажрибали ўйинчининг келиши ички муҳит ва интизомни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.
Бой тажриба ва халқаро майдондаги нуфузФаолияти давомида саккизта йирик совринни қўлга киритган инглиз футболчиси босим юқори бўлган вазиятларда қандай ўйнашни яхши билади. Брентфорднинг собиқ устози Кейт Эндрюс уни замонавий Премер-лига тарихидаги энг таъсирли етакчилардан бири деб атаган эди.
Шунингдек, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ҳам Ҳендерсонни "ғолиблар менталитетига эга футболчи" деб таърифлаб, унинг характери ва энергияси ҳар қандай кийиниш хонасига кераклигини урғулаган. Ҳендерсон терма сафида 90 та ўйин ўтказиб улгурган ва 2026-йилги жаҳон чемпионати таркибига ҳам киритилган.
Қайд этиш жоизки, Жордан учун Стамфорд Бридге бегона жой эмас. У ўзининг профессионал фаолиятидаги дебютини айнан шу стадионда 2008-йилда Сандерленд сафида ўтказган эди. Ливипулдаги афсонавий давридан сўнг Саудия Арабистонининг Ал-Иттифақ ва Аякс клубларида тўп сурган яримҳимоячи 2025-йилда Англия чемпионатига қайтган эди.
…