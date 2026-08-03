«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлди
«Пари Сен-Жермен» майдондаги муваффақиятларини энди технология соҳасида ҳам давом эттирмоқчи. Париж клуби Google билан 2029 йилгача мўлжалланган премиум ҳамкорликни бошлаб, Gemini’ни расмий сунъий интеллект ёрдамчиси, Google Pixel’ни эса расмий смартфони сифатида танлади.
Ҳамкорлик оддий реклама битими билан чекланмайди. Томонлар сунъий интеллект, мобил контент ва стадиондаги рақамли тажрибалар орқали мухлисларни клуб ҳаётига янада яқинлаштиришни режалаштирмоқда.
Gemini «ПСЖ»да қандай вазифа бажаради?
Келишувга кўра, Gemini Париж клубининг расмий AI ёрдамчиси мақомини олади. Бироқ «ПСЖ» ҳозирча сунъий интеллектдан айнан қайси ички жараёнларда фойдаланилишини тўлиқ очиқламаган.
Эҳтимолий йўналишлар қуйидагиларни қамраб олиши мумкин:
мухлислар учун интерактив рақамли контент яратиш;
клубнинг ижтимоий тармоқларида янги форматларни ишлаб чиқиш;
турли тиллардаги аудитория билан мулоқотни енгиллаштириш;
ўйинлар, футболчилар ва клуб тарихи ҳақида тезкор маълумот тақдим этиш;
шахсийлаштирилган мухлислик тажрибасини шакллантириш.
Бу имкониятлар ҳамкорликнинг эҳтимолий ривожланиш йўналишлари ҳисобланади. Gemini’нинг футболчилар тайёргарлиги, трансферлар ёки тактик қарорларга жалб қилиниши ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Pixel клубнинг расмий смартфонига айланади
Google Pixel энди «ПСЖ»нинг расмий смартфони сифатида намоён бўлади. Бу клубнинг майдон ортидаги воқеалар, машғулотлар ва мухлисларга мўлжалланган махсус контентни Pixel қурилмалари орқали тасвирга олишига йўл очиши мумкин.
Google аввал Франция миллий жамоаси билан ҳам худди шундай ҳамкорликни йўлга қўйган. Ўша лойиҳада Pixel смартфонлари ижтимоий тармоқлар жамоасига майдондаги ва саҳна ортидаги муҳим лаҳзаларни тасвирга олиш учун тақдим этилган эди.
Шу сабаб «ПСЖ» билан ҳамкорликда ҳам камера имкониятлари, AI орқали тасвирни қайта ишлаш ва тезкор мобил контент асосий йўналишлардан бирига айланиши мумкин.
«Парк де Пренс»да Google учун махсус ҳудуд очилади
Ҳамкорлик доирасида «ПСЖ»нинг уй стадиони — «Парк де Пренс»да Google’га бағишланган махсус ҳудуд ташкил этилиши ҳам режалаштирилган.
Ушбу майдонда мухлисларга:
Pixel смартфонларини синаб кўриш;
Gemini имкониятлари билан танишиш;
интерактив футбол тажрибаларида иштирок этиш;
махсус фото ва видео контент яратиш
каби имкониятлар берилиши мумкин. Махсус ҳудуднинг очилиш санаси ва ундаги аниқ хизматлар ҳозирча эълон қилинмаган.
Нега Google айнан «ПСЖ»ни танлади?
«ПСЖ» фақат футбол клуби эмас, балки спорт, мода, мусиқа ва замонавий маданиятни бирлаштирган глобал бренд сифатида фаолият юритмоқда. Google учун бундай клуб билан ҳамкорлик Pixel ва Gemini маҳсулотларини катта халқаро аудиторияга намойиш этиш имконини беради.
«ПСЖ» учун эса Google билан битим учта муҳим афзалликни тақдим этади:
Йўналиш
Клуб учун имконият
Сунъий интеллект
Мухлислар учун янги рақамли форматлар
Смартфон технологияси
Тезкор ва сифатли мобил контент
Стадион тажрибаси
Интерактив хизматлар ва янги фаолликлар
Глобал маркетинг
Янги аудитория ва ҳамкорлик даромадлари
Шу жиҳатдан келишув классик ҳомийликдан кўра кенгроқ технологик шерикликка ўхшайди.
Google футболда таъсирини кенгайтирмоқда
Google сўнгги даврда футбол билан боғлиқ ҳамкорликларини фаол оширмоқда. Компания 2026 йилги жаҳон чемпионати олдидан Франция ва Аргентина миллий жамоалари билан ишлашини маълум қилган, футбол мухлислари учун Search, Gemini ва Pixel имкониятларини бирлаштиришни режалаштирган.
Франция футбол федерацияси билан келишувда ҳам Gemini расмий сунъий интеллект ёрдамчиси, Pixel эса миллий жамоанинг расмий смартфони мақомини олган.
«ПСЖ» билан янги битим Google’нинг миллий терма жамоалардан кейин клуб футболида ҳам ўз технологияларини кенг намойиш этиш стратегиясини кўрсатади.
«ПСЖ» икки карра Европа чемпиони сифатида янги босқичга кирди
Париж клуби ҳамкорликни ўз тарихидаги энг муваффақиятли даврлардан бирида бошламоқда. «ПСЖ» 2024/25 йилги Чемпионлар лигаси финалида «Интер»ни 5:0 ҳисобида мағлуб этган, кейинги мавсумда эса «Арсенал»ни пенальтилар сериясида енгиб, Европа чемпионлигини ҳимоя қилган.
Шу тариқа, Париж клуби Чемпионлар лигаси даврида кетма-кет икки марта ғолиб бўлган «Реал»дан кейинги иккинчи жамоага айланди.
Майдондаги мазкур нуфуз Google билан келишувнинг тижорий қийматини ҳам оширади: технология компанияси амалдаги икки карра Европа чемпиони билан ишламоқда.
Бу ҳамкорлик мухлислар учун нимани ўзгартиради?
Ҳозирча шартноманинг молиявий қиймати ва Gemini асосида ишлайдиган аниқ маҳсулотлар очиқланмаган. Шу сабаб сунъий интеллект клубда қандай ишлатилиши ҳақида қатъий хулоса чиқаришга эрта.
Бироқ келишувнинг йўналиши аниқ: «ПСЖ» мухлислари ўйинни фақат стадион ёки трансляция орқали кузатибгина қолмай, AI, смартфон ва интерактив рақамли хизматлар орқали клуб билан яқинроқ алоқа ўрнатиши керак.
Google учун бу футбол аудиториясига кириш имконияти бўлса, «ПСЖ» учун ўзини оддий спорт клубидан глобал технологик ва медиавий брендга айлантириш йўлидаги навбатдаги қадамдир.
Сизнингча, Gemini футбол клубида энг аввало қайси вазифани бажариши керак — мухлислар билан мулоқотними ёки ўйинлар таҳлилиними? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…