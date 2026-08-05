Бугун ракета бўлаги Ойга юқори тезликда урилади
Бугун, 5 август куни SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига соатига тахминан 8 690 километр тезликда урилиши кутилмоқда. Ушбу ракета қисми 2025 йил январ ойида Firefly Аероспасе компаниясининг Ойга қўниш аппаратини учирган ва мактаб автобуси ҳажмида, қарийб 4 тонна оғирликка ега. Тўқнашув Шарқий Америка вақти билан соат 02:35 да, GMТ бўйича 06:35 да юз бериши ҳисоб-китоб қилинган.
Бугун, 5 август куни SpaceX компаниясининг коинотда қолиб кетган ракета қисми Ой юзасига катта тезликда урилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Reuters агентлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, гап 2025 йил январь ойида Firefly Aerospace компаниясининг Ойга қўниш аппаратини учирган Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи ҳақида кетмоқда. Мактаб автобуси ҳажмидаги ва қарийб 4 тонна оғирликка эга ушбу қисм ўтган йилдан буён коинотда назоратсиз ҳаракатланиб келган.
Ҳисоб-китобларга кўра, ракета бўлаги Шарқий Америка вақти билан соат 02:35 да (GMT бўйича 06:35) Ой юзасига соатига тахминан 8 690 километр тезликда келиб урилади. Тўқнашув натижасида Ой чанги ҳавога кўтарилиши мумкин. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу чанг Қуёш нури таъсирида ёритилиши эҳтимоли бор, аммо уни Ердан оддий кўз билан кўриш деярли имкони йўқ.
…