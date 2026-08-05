Манчестер Юнайтед Арсенал юлдузи Майлс Люис-Скеллини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасида Арсенал ярим ҳимоячиси Майлс Люис-Скеллини трансфер қилиш имкониятларини жиддий ўрганмоқда. 19 ёшли футболчи Майкл Керрикнинг еътиборини тортган, бироқ унинг Арсенал билан 2030-йилгача мўлжалланган шартномаси трансферни мураккаблаштирмоқда. Клуб бу ёзда Юри Тилеманс ва Андрей Сантосларни жами 83 миллион фунт стерлинг евазига сотиб олган бўлса-да, яна битта марказий ярим ҳимоячи билан таркибни тўлдирмоқчи.
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнасида Арсенал ярим ҳимоячиси Майлс Люис-Скеллини трансфер қилиш имкониятларини жиддий ўрганиб чиқмоқда. Те Индепендент нашрининг хабар беришича, 19 ёшли футболчи жамоа бош мураббийи Майкл Керрикнинг эътибор тортган ва Олд Траффорд раҳбарияти бу борада Лондон клубининг қатъиятини синаб кўришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоаси аъзоси бўлган Люис-Скеллининг трансфери мураккаб жараён бўлиши кутилмоқда. Сабаби, Микел Артета бошчилигидаги Арсенал сафида ўз ўрнини тиклаган ёш иқтидор эгаси 2030-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага эга. Шунга қарамай, Манчестер Юнайтед раҳбарияти футболчининг ўйинига юқори баҳо бериб, унинг имкониятларини диққат билан кузатиб бормоқда.
Майкл Керрик режаларидаги ёш иқтидорМанчестер Юнайтед бу ёзда ўз ярим ҳимоя чизиғини сезиларли даражада кучайтириб улгурди. Клуб Юри Тилеманс ва Андрей Сантосларни жами 83 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди. Бироқ жамоа яна битта марказий ярим ҳимоячи билан таркибни тўлдириш ниятида экани айтилмоқда.
Майлс Люис-Скелли ўтган мавсум давомида қийинчиликларга қарамай ўзининг характери ва юқори даражадаги менталитетини намойиш этди. Рикардо Калафиори жароҳат олган пайтда чап қанот ҳимоясида ўйнаган футболчи, кейинчалик Микел Артета анъанавий ҳимоячиларга эътибор қаратгани сабабли бир муддат асосий таркибдаги ўрнини йўқотганди.
Қийинчиликларни енгиб ўтган футболчи
- Фулхэмга қарши баҳсда марказий ярим ҳимояга қайтарилиб, ёрқин ўйин кўрсатди
- PSJга қарши Чемпионлар лигаси финал учрашувида асосий таркибда майдонга тушди
- Арсенал сафида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишда муҳим рол ўйнади
- Англия терма жамоаси сафида ҳам илк ўйинларини ўтказишга улгурди
Майлс Люис-Скеллининг универсал ўйин услуби ва тактик етуклиги уни Майкл Керрикнинг фалсафасига мукаммал даражада мос келувчи номзодга айлантирмоқда. Бироқ унинг Арсенал билан амалдаги шартномаси узтозлик қилаётгани ва Лондон клубининг ўз етакчисини осонгина қўйиб юбормаслиги мазкур трансфер қанчалик қийин кечишини кўрсатиб турибди.
…