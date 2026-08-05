Манчестер Юнайтед Арсенал юлдузи Майлс Люис-Скеллини ўз сафига қўшиб олмоқчи

·31·Спорт
Манчестер Юнайтед Арсенал юлдузи Майлс Люис-Скеллини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Қисқача

Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасида Арсенал ярим ҳимоячиси Майлс Люис-Скеллини трансфер қилиш имкониятларини жиддий ўрганмоқда. 19 ёшли футболчи Майкл Керрикнинг еътиборини тортган, бироқ унинг Арсенал билан 2030-йилгача мўлжалланган шартномаси трансферни мураккаблаштирмоқда. Клуб бу ёзда Юри Тилеманс ва Андрей Сантосларни жами 83 миллион фунт стерлинг евазига сотиб олган бўлса-да, яна битта марказий ярим ҳимоячи билан таркибни тўлдирмоқчи.

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнасида Арсенал ярим ҳимоячиси Майлс Люис-Скеллини трансфер қилиш имкониятларини жиддий ўрганиб чиқмоқда. Те Индепендент нашрининг хабар беришича, 19 ёшли футболчи жамоа бош мураббийи Майкл Керрикнинг эътибор тортган ва Олд Траффорд раҳбарияти бу борада Лондон клубининг қатъиятини синаб кўришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоаси аъзоси бўлган Люис-Скеллининг трансфери мураккаб жараён бўлиши кутилмоқда. Сабаби, Микел Артета бошчилигидаги Арсенал сафида ўз ўрнини тиклаган ёш иқтидор эгаси 2030-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага эга. Шунга қарамай, Манчестер Юнайтед раҳбарияти футболчининг ўйинига юқори баҳо бериб, унинг имкониятларини диққат билан кузатиб бормоқда.

Майкл Керрик режаларидаги ёш иқтидор

Манчестер Юнайтед бу ёзда ўз ярим ҳимоя чизиғини сезиларли даражада кучайтириб улгурди. Клуб Юри Тилеманс ва Андрей Сантосларни жами 83 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди. Бироқ жамоа яна битта марказий ярим ҳимоячи билан таркибни тўлдириш ниятида экани айтилмоқда.

Майлс Люис-Скелли ўтган мавсум давомида қийинчиликларга қарамай ўзининг характери ва юқори даражадаги менталитетини намойиш этди. Рикардо Калафиори жароҳат олган пайтда чап қанот ҳимоясида ўйнаган футболчи, кейинчалик Микел Артета анъанавий ҳимоячиларга эътибор қаратгани сабабли бир муддат асосий таркибдаги ўрнини йўқотганди.

Қийинчиликларни енгиб ўтган футболчи

  • Фулхэмга қарши баҳсда марказий ярим ҳимояга қайтарилиб, ёрқин ўйин кўрсатди
  • PSJга қарши Чемпионлар лигаси финал учрашувида асосий таркибда майдонга тушди
  • Арсенал сафида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишда муҳим рол ўйнади
  • Англия терма жамоаси сафида ҳам илк ўйинларини ўтказишга улгурди
Футболчининг ўзи ҳам ўтган ёзда имзоланган янги шартномадан сўнг ўз олдига улкан мақсадлар қўйганини яширмаганди. "Мен тарих яратишни хоҳлайман, футболдаги барча нуфузли совринларни ютишни истайман", дея таъкидлаганди у ўз интервюларидан бирида.

Майлс Люис-Скеллининг универсал ўйин услуби ва тактик етуклиги уни Майкл Керрикнинг фалсафасига мукаммал даражада мос келувчи номзодга айлантирмоқда. Бироқ унинг Арсенал билан амалдаги шартномаси узтозлик қилаётгани ва Лондон клубининг ўз етакчисини осонгина қўйиб юбормаслиги мазкур трансфер қанчалик қийин кечишини кўрсатиб турибди.

Манчестер ЮнайтедАрсеналМайлс Люис-СкеллиПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда