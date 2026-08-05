Хом сутли пишлоқ сабаб тўққиз йил комада ётган бола вафот этди
Италиянинг Тренто вилоятида хом сутдан тайёрланган пишлоқни истеъмол қилгач оғир бактериал инфексияга чалинган 13 ёшли Маттиа Маестри вафот етди. У 2017 йилда, 4 ёшида, гемолитик-уремик синдром оқибатида доимий вегетатив ҳолатга тушиб, қарийб тўққиз йил давомида сунъий озиқлантириш ва тиббий парваришга муҳтож бўлиб яшади.
Италиянинг Тренто вилоятида хом сутдан тайёрланган пишлоқни истеъмол қилганидан сўнг оғир касалликка чалинган 13 ёшли Маттиа Маестри вафот этди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Маттиа 2017 йилда, атиги 4 ёшида, хом сутдан тайёрланган пишлоқни истеъмол қилганидан кейин бактериал инфекцияни юқтирган. Натижада унда оғир гемолитик-уремик синдром ривожланган.
Шундан сўнг бола доимий вегетатив ҳолатга тушиб қолган. У қарийб тўққиз йил давомида сунъий озиқлантириш ҳамда мунтазам тиббий парваришга муҳтож бўлиб яшаган.
Маълум қилинишича, 2025 йилда Италия Олий кассация суди пишлоқ ишлаб чиқарувчи корхонанинг собиқ раҳбари ва пишлоқ устасига нисбатан чиқарилган ҳукмни ўз кучида қолдирган. Маттианинг оиласига 1 миллион евро миқдорида товон пули тўланган.
Фожиали воқеадан сўнг боланинг отаси хом сут ва ундан тайёрланадиган маҳсулотларнинг, айниқса, болалар саломатлиги учун юзага келтириши мумкин бўлган хавфлари ҳақида жамоатчиликни огоҳлантириш кампаниясини бошлаган.
Эндиликда Маттианинг вафоти сабаб мазкур иш қайта кўриб чиқилиши кутилмоқда. Унда эҳтиётсизлик оқибатида инсон ўлимига сабаб бўлиш масаласига ҳам ҳуқуқий баҳо берилиши мумкин.
…