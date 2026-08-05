Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалди

·110·Жамият
Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалди
Қисқача

Қашқадарё вилоятида аёлнинг собиқ турмуш ўртоғи томонидан калтаклангани акс етган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларига кўра, воқеа Қарши шаҳрининг Чўлқувар маҳалласида истиқомат қилувчи аёл билан боғлиқ бўлиб, улар қарийб бир йилдан бери бирга яшамайди. Шунингдек, гумон қилинаётган шахс аёлнинг телефони ва 5 миллион сўм пулини олиб кетгани ҳақида хабарлар тарқалган.

Қашқадарё вилоятида аёлнинг калтаклангани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, жамоатчилик орасида кескин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг маълумотларига кўра, Қарши шаҳрининг Чўлқувар маҳалласида истиқомат қилувчи аёл собиқ турмуш ўртоғи томонидан шафқатсизларча калтакланган. Айтилишича, бу аёлга нисбатан зўравонлик билан боғлиқ ҳолат аввал ҳам содир бўлган ва улар қарийб бир йилдан бери бирга яшамайди.

Шунингдек, гумон қилинаётган шахс аёлни калтаклагач, унинг телефонини ҳамда 5 миллион сўм миқдоридаги пулини олиб кетгани ҳақида хабарлар тарқалган.

Ҳозирча мазкур ҳолат бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан расмий маълумот ёки изоҳ берилмаган. Воқеанинг тафсилотлари ҳамда унга ҳуқуқий баҳо берилиши ҳозирча номаълум.

ҚашқадарёҚаршиЧўлқувар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилдиЧегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилдиБугун, 14:07Ўзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этдиЎзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этдиБугун, 14:02Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этдиЖиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этдиБугун, 13:44Фарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаФарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:21Ярим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиЯрим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиБугун, 13:07Алифбо ўзгаради: эски ҳужжатлар кучини йўқотадими?Алифбо ўзгаради: эски ҳужжатлар кучини йўқотадими?Бугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда