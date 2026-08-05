Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалди
Қашқадарё вилоятида аёлнинг собиқ турмуш ўртоғи томонидан калтаклангани акс етган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларига кўра, воқеа Қарши шаҳрининг Чўлқувар маҳалласида истиқомат қилувчи аёл билан боғлиқ бўлиб, улар қарийб бир йилдан бери бирга яшамайди. Шунингдек, гумон қилинаётган шахс аёлнинг телефони ва 5 миллион сўм пулини олиб кетгани ҳақида хабарлар тарқалган.
Қашқадарё вилоятида аёлнинг калтаклангани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, жамоатчилик орасида кескин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг маълумотларига кўра, Қарши шаҳрининг Чўлқувар маҳалласида истиқомат қилувчи аёл собиқ турмуш ўртоғи томонидан шафқатсизларча калтакланган. Айтилишича, бу аёлга нисбатан зўравонлик билан боғлиқ ҳолат аввал ҳам содир бўлган ва улар қарийб бир йилдан бери бирга яшамайди.
Шунингдек, гумон қилинаётган шахс аёлни калтаклагач, унинг телефонини ҳамда 5 миллион сўм миқдоридаги пулини олиб кетгани ҳақида хабарлар тарқалган.
Ҳозирча мазкур ҳолат бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан расмий маълумот ёки изоҳ берилмаган. Воқеанинг тафсилотлари ҳамда унга ҳуқуқий баҳо берилиши ҳозирча номаълум.
…