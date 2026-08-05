Elon Musk Starship орқали орбитага юк ташишни 10 миллион тоннагача оширмоқчи
Elon Musk Starship тизими орқали орбитага чиқариладиган юклар ҳажмини дастлаб йилига бир миллион тоннага, узоқ муддатда еса 10 миллион тоннага етказишни мақсад қилганини маълум қилди. Ҳозир SpaceX Falcon ракеталари ёрдамида йилига тахминан 2,5 минг тонна юк чиқармоқда, қолган операторлар ва мамлакатлар еса биргаликда 300 тонна атрофида юк етказмоқда.
SpaceX компанияси раҳбари Elon Musk истиқболда ўта оғир Starship космик тизими ёрдамида Ер орбитасига етказиб бериладиган юклар ҳажмини йилига 10 миллион тоннага етказишни мақсад қилганини маълум қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу ҳақда тадбиркор компаниянинг навбатдаги чораклик ҳисоботини тақдим этиш чоғида айтиб ўтган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда SpaceX ўзининг Falcon ракеталари ёрдамида орбитага йилига тахминан 2,5 минг тонна юк чиқармоқда. Дунёдаги қолган барча операторлар ва мамлакатлар биргаликда йилига атиги 300 тонна атрофида юк етказиб беришини ҳисобга олсак, Ер юзидан орбитага чиқариладиган барча юкларнинг 80–90 фоизи айнан шу компания ҳиссасига тўғри келмоқда.
Elon Muskнинг сўзларига кўра, янги авлод Starship тизими тўлақонли фойдаланишга топширилгач, дастлабки босқичда йилига бир миллион тонна, узоқ муддатли истиқболда эса 10 миллион тонна юкни орбитага ташиш имконини беради. Агар ушбу улкан режа амалга ошса, космосга етказиб бериладиган фойдали юк ҳажми амалдаги кўрсаткичларга нисбатан 4000 бараварга ортади.
Синовлар ва технологик ютуқларМазкур улкан мақсадлар сари ташланаётган амалий қадамлар изчил давом этмоқда. Хусусан, июль ойида SpaceX ўзининг Starship кемаси учун 13-синов парвозини муваффақиятли амалга оширди. Мазкур миссия давомида илк бор юк бўлмасидан Starlink V3 туркумидаги 20 та сунъий йўлдош муваффақиятли равишда орбитага чиқарилди.
Парвоз дастури тўлиқ бажарилгач, космик кема Ҳинд океанига бошқариладиган тарзда келиб қўнди. Муҳими, кема тарихимизда илк бор сув юзасида сузиб қолишга муваффақ бўлди ва бу мутахассисларга уни ортга қайтариш ҳамда қайта тиклаш ишларини ташкил этиш имконини берди.
Келажакдаги кенг кўламли режаларКелгусида Starship мутлақ универсал ва кўп марталик космик тизимга айланиши лозим. Компания муҳандислари ушбу кема модификацияларидан нафақат навбатдаги авлод сунъий йўлдошларини чиқаришда, балки яқин ер орбитасига амалга ошириладиган бошқариладиган парвозларда ҳам кенг фойдаланишни режалаштирган.
Шунингдек, мазкур транспорт тизими келгусида Ойсиз ҳамда Марс сайёрасига уюштириладиган узоқ муддатли илмий экспедицияларнинг асосий таянчи бўлиши кутилмоқда. Бу эса инсониятнинг космосни ўзлаштириш тарихида янги саҳна очиши шубҳасиз.
…