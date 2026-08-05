Elon Musk Starship орқали орбитага юк ташишни 10 миллион тоннагача оширмоқчи

·32·Техно
Elon Musk Starship орқали орбитага юк ташишни 10 миллион тоннагача оширмоқчи
Қисқача

Elon Musk Starship тизими орқали орбитага чиқариладиган юклар ҳажмини дастлаб йилига бир миллион тоннага, узоқ муддатда еса 10 миллион тоннага етказишни мақсад қилганини маълум қилди. Ҳозир SpaceX Falcon ракеталари ёрдамида йилига тахминан 2,5 минг тонна юк чиқармоқда, қолган операторлар ва мамлакатлар еса биргаликда 300 тонна атрофида юк етказмоқда.

SpaceX компанияси раҳбари Elon Musk истиқболда ўта оғир Starship космик тизими ёрдамида Ер орбитасига етказиб бериладиган юклар ҳажмини йилига 10 миллион тоннага етказишни мақсад қилганини маълум қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу ҳақда тадбиркор компаниянинг навбатдаги чораклик ҳисоботини тақдим этиш чоғида айтиб ўтган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда SpaceX ўзининг Falcon ракеталари ёрдамида орбитага йилига тахминан 2,5 минг тонна юк чиқармоқда. Дунёдаги қолган барча операторлар ва мамлакатлар биргаликда йилига атиги 300 тонна атрофида юк етказиб беришини ҳисобга олсак, Ер юзидан орбитага чиқариладиган барча юкларнинг 80–90 фоизи айнан шу компания ҳиссасига тўғри келмоқда.

Elon Muskнинг сўзларига кўра, янги авлод Starship тизими тўлақонли фойдаланишга топширилгач, дастлабки босқичда йилига бир миллион тонна, узоқ муддатли истиқболда эса 10 миллион тонна юкни орбитага ташиш имконини беради. Агар ушбу улкан режа амалга ошса, космосга етказиб бериладиган фойдали юк ҳажми амалдаги кўрсаткичларга нисбатан 4000 бараварга ортади.

Синовлар ва технологик ютуқлар

Мазкур улкан мақсадлар сари ташланаётган амалий қадамлар изчил давом этмоқда. Хусусан, июль ойида SpaceX ўзининг Starship кемаси учун 13-синов парвозини муваффақиятли амалга оширди. Мазкур миссия давомида илк бор юк бўлмасидан Starlink V3 туркумидаги 20 та сунъий йўлдош муваффақиятли равишда орбитага чиқарилди.

Парвоз дастури тўлиқ бажарилгач, космик кема Ҳинд океанига бошқариладиган тарзда келиб қўнди. Муҳими, кема тарихимизда илк бор сув юзасида сузиб қолишга муваффақ бўлди ва бу мутахассисларга уни ортга қайтариш ҳамда қайта тиклаш ишларини ташкил этиш имконини берди.

Келажакдаги кенг кўламли режалар

Келгусида Starship мутлақ универсал ва кўп марталик космик тизимга айланиши лозим. Компания муҳандислари ушбу кема модификацияларидан нафақат навбатдаги авлод сунъий йўлдошларини чиқаришда, балки яқин ер орбитасига амалга ошириладиган бошқариладиган парвозларда ҳам кенг фойдаланишни режалаштирган.

Шунингдек, мазкур транспорт тизими келгусида Ойсиз ҳамда Марс сайёрасига уюштириладиган узоқ муддатли илмий экспедицияларнинг асосий таянчи бўлиши кутилмоқда. Бу эса инсониятнинг космосни ўзлаштириш тарихида янги саҳна очиши шубҳасиз.

Elon MuskStarshipSpaceXКосмосStarlink
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиFalcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиБугун, 14:24NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиNASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиБугун, 13:57Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиТексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиБугун, 13:23Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиSamsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиБугун, 12:50Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиВиспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 12:21Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиHuawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди