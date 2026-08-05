Арсенал Винисиус трансфери туфайли молиявий инқирозга учраши мумкин

·39·Спорт
Арсенал Винисиус трансфери туфайли молиявий инқирозга учраши мумкин
Қисқача

Арсенал Винисиус Жуниор учун ҳафтасига 400 минг фунт стерлингдан ортиқ базавий маош таклиф қилишга тайёрланмоқда. Чарли Остин бундай келишув клубнинг молиявий тизимини издан чиқариши ва Деклан Рисе ҳамда Букайо Сака каби етакчиларда норозилик уйғотиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Бонуслар ва имиж ҳуқуқлари ҳисобга олинса, Винисиус Жуниорнинг даромади жамоанинг бошқа асосий юлдузлариникидан деярли икки ярим баробар кўп бўлиши мумкин.

Лондоннинг Арсенал клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор учун курашга киришгани ва ўз тарихидаги энг шов-шувли трансферни амалга оширишни режалаштираётгани хабар қилинганди. Бироқ, Премер-лиганинг собиқ ҳужумчиси Чарли Остин «канонирлар» томонидан тақдим этилиши кутилаётган улкан маош жамоанинг ички муҳитига путур етказиши ва бутун молиявий тизимини издан чиқариши мумкинлигидан огоҳлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports Невс эфирида сўз юритган Чарли Остиннинг фикрича, бразилиялик футболчининг келиши клуб учун фойдадан кўра кўпроқ зарар келтириши эҳтимоли юқори. Маълум қилинишича, жорий ҳафтада футболчи, унинг вакиллари ҳамда Мадрид раҳбарияти ўртасида ҳал қилувчи музокаралар бўлиб ўтмоқда ва бу учрашув унинг Бернабеудаги келажагига ойдинлик киритади. Шунга қарамай, Лондон клуби юлдуз футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун мавжуд маошлар тўловини тубдан ўзгартиришга тайёр.

Молиявий мувозанат ва жамоадаги ихтилофлар хавфи

Телеграпҳ нашрининг ёзишича, Арсенал Винисиус Жуниор учун ҳафтасига 400 минг фунт стерлингдан ортиқ базавий маош таклиф қилишга ҳозирлик кўрмоқда. Бонуслар ва имиж ҳуқуқлари инобатга олинса, унинг умумий даромадлари бундан ҳам юқори бўлади. Бу эса Микел Артета жамоасидаги бошқа етакчиларнинг даромадидан деярли икки ярим баробар кўп демакдир.

Остиннинг таъкидлашича, бундай кескин тафовут Деклан Рисе ёки Букайо Сака каби жамоанинг амалдаги асосий юлдузларида норозилик келтириб чиқариши мумкин. «Мен бу ҳолат Арсенал тузилмасини бутунлай портлатиб юборишидан қўрқаман», — дея огоҳлантирган собиқ ҳужумчи. Унинг қўшимча қилишича, футболчилар шуни яхши тушунадики, бундай даражадаги ўйинчи текинга келмайди, бироқ бу ҳолат жамоадошлар ўртасида «мен ҳам кўпроқ пул олиб беришим керак» қабилидаги талаблар ва тушунмовчиликларни келтириб чиқариши мумкин.

Барқарорлик ва янги чақирув

Сўнгги беш-олти йил давомида Арсенал ўзининг трансфер сиёсати ва молиявий интизоми орқали анчайин соғлом пойдевор қуришга муваффақ бўлди. Клубнинг собиқ ўйинчиси айнан шу мезонлар остида қийинчилик билан эришилган мувозанат биргина трансфер ортидан барбод бўлишидан хавотирда. Ҳозирча Винисиус Жуниорнинг илк афзаллиги Мадридда қолиш ва шартномани узайтириш экани айтилмоқда, аммо инглиз клубининг қатъий ҳаракатлари вазиятни қандай ўзгартириши яқин кунларда маълум бўлади.

АрсеналВинисиус ЖуниорПремер-лигаРеал МадридТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда