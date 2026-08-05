Арсенал Винисиус трансфери туфайли молиявий инқирозга учраши мумкин
Арсенал Винисиус Жуниор учун ҳафтасига 400 минг фунт стерлингдан ортиқ базавий маош таклиф қилишга тайёрланмоқда. Чарли Остин бундай келишув клубнинг молиявий тизимини издан чиқариши ва Деклан Рисе ҳамда Букайо Сака каби етакчиларда норозилик уйғотиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Бонуслар ва имиж ҳуқуқлари ҳисобга олинса, Винисиус Жуниорнинг даромади жамоанинг бошқа асосий юлдузлариникидан деярли икки ярим баробар кўп бўлиши мумкин.
Лондоннинг Арсенал клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор учун курашга киришгани ва ўз тарихидаги энг шов-шувли трансферни амалга оширишни режалаштираётгани хабар қилинганди. Бироқ, Премер-лиганинг собиқ ҳужумчиси Чарли Остин «канонирлар» томонидан тақдим этилиши кутилаётган улкан маош жамоанинг ички муҳитига путур етказиши ва бутун молиявий тизимини издан чиқариши мумкинлигидан огоҳлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports Невс эфирида сўз юритган Чарли Остиннинг фикрича, бразилиялик футболчининг келиши клуб учун фойдадан кўра кўпроқ зарар келтириши эҳтимоли юқори. Маълум қилинишича, жорий ҳафтада футболчи, унинг вакиллари ҳамда Мадрид раҳбарияти ўртасида ҳал қилувчи музокаралар бўлиб ўтмоқда ва бу учрашув унинг Бернабеудаги келажагига ойдинлик киритади. Шунга қарамай, Лондон клуби юлдуз футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун мавжуд маошлар тўловини тубдан ўзгартиришга тайёр.
Молиявий мувозанат ва жамоадаги ихтилофлар хавфиТелеграпҳ нашрининг ёзишича, Арсенал Винисиус Жуниор учун ҳафтасига 400 минг фунт стерлингдан ортиқ базавий маош таклиф қилишга ҳозирлик кўрмоқда. Бонуслар ва имиж ҳуқуқлари инобатга олинса, унинг умумий даромадлари бундан ҳам юқори бўлади. Бу эса Микел Артета жамоасидаги бошқа етакчиларнинг даромадидан деярли икки ярим баробар кўп демакдир.
Остиннинг таъкидлашича, бундай кескин тафовут Деклан Рисе ёки Букайо Сака каби жамоанинг амалдаги асосий юлдузларида норозилик келтириб чиқариши мумкин. «Мен бу ҳолат Арсенал тузилмасини бутунлай портлатиб юборишидан қўрқаман», — дея огоҳлантирган собиқ ҳужумчи. Унинг қўшимча қилишича, футболчилар шуни яхши тушунадики, бундай даражадаги ўйинчи текинга келмайди, бироқ бу ҳолат жамоадошлар ўртасида «мен ҳам кўпроқ пул олиб беришим керак» қабилидаги талаблар ва тушунмовчиликларни келтириб чиқариши мумкин.
…