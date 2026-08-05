6 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

·90·Иқтисодиёт
6 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
Қисқача

6 август куни амал қиладиган доллар курси 62–63 сўмга пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Долларнинг банкларга сотиш бўйича енг яхши курси 11 940 сўмни, банклардан сотиб олиш бўйича енг юқори курси еса 11 990 сўмни ташкил етмоқда. Кун давомида курс ўзгариши мумкин.

6 август куни амал қиладиган доллар курси 62–63 сўмга пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Асиа Аллиансе Банк — 11 940 сўм.
• МКБанк — 11 940 сўм.
УниверсалБанк — 11 940 сўм.
• Асакабанк — 11 930 сўм.
• НБУ — 11 930 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Агробанк — 11 980 сўм.
• НБУ — 11 990 сўм.
• Ҳаёт Банк — 11 990 сўм.
• Пойтахт Банк — 11 990 сўм.
• Давр Банк — 11 990 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

Асиа Аллиансе БанкАгробанкАсакабанкУниверсалБанкБанкир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...Кеча, 18:025 август учун валюта курслари эълон қилинди5 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:075 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда5 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:164 август учун валюта курслари эълон қилинди4 август учун валюта курслари эълон қилинди03.08, 16:534 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда4 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда03.08, 11:47Аквариум бозорида Таиланд устун: импорт 44 фоизга ошдиАквариум бозорида Таиланд устун: импорт 44 фоизга ошди02.08, 20:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда