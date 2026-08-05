6 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
6 август куни амал қиладиган доллар курси 62–63 сўмга пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Долларнинг банкларга сотиш бўйича енг яхши курси 11 940 сўмни, банклардан сотиб олиш бўйича енг юқори курси еса 11 990 сўмни ташкил етмоқда. Кун давомида курс ўзгариши мумкин.
6 август куни амал қиладиган доллар курси 62–63 сўмга пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Асиа Аллиансе Банк — 11 940 сўм.
• МКБанк — 11 940 сўм.
• УниверсалБанк — 11 940 сўм.
• Асакабанк — 11 930 сўм.
• НБУ — 11 930 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Агробанк — 11 980 сўм.
• НБУ — 11 990 сўм.
• Ҳаёт Банк — 11 990 сўм.
• Пойтахт Банк — 11 990 сўм.
• Давр Банк — 11 990 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…