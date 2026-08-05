Полшалик сузувчи Болтиқ денгизини 55 соатда кесиб ўтди
31 ёшли полшалик сузувчи Бартломей Кубковский тарихда илк бор Болтиқ денгизини Швециядан Полшагача сувдан чиқмасдан 55 соатда сузиб ўтди. У қарийб 160 километрлик масофани ўзининг бешинчи уринишида совуқ сув, кучли шамол ва баланд тўлқинларга қарамай босиб ўтди. Оғир жисмоний юклама ва кучли чарчоқ сабаб унда галлюцинациялар кузатилган бўлса-да, у ортга чекинмаган ва ҳамроҳ қайиқка ҳам тегмаган.
31 ёшли полшалик сузувчи Бартломей Кубковский тарихда илк бор Болтиқ денгизини Швециядан Полшагача сувдан чиқмасдан сузиб ўтди. Спортчи қарийб 160 километрлик масофани 55 соатда босиб ўтиб, ўзининг бешинчи уринишида ниҳоят мақсадига эришди.
Кубковский икки суткадан ортиқ вақт давомида совуқ сув, кучли шамол ва баланд тўлқинлар билан курашиб сузди. Оғир жисмоний юклама ва кучли чарчоқ сабаб йўл-йўлакай унда галлюцинациялар ҳам кузатилган.
Шунга қарамай, сузувчи ортга чекинмай, марра томон ҳаракатини давом эттирган. У нафақат сувдан чиқмаган, балки сафар давомида ҳамроҳ қайиқка ҳам тегмаган.
Ultra Baltic Swim лойиҳаси доирасидаги ушбу рекорд сузиш хайрия мақсадини ҳам кўзлаган. Тадбир орқали саратон касаллигига қарши курашни қўллаб-қувватловчи Cancer Fighters жамғармаси учун қарийб 185 минг евро маблағ тўпланган.
…