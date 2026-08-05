Полшалик сузувчи Болтиқ денгизини 55 соатда кесиб ўтди

·70·Дунё
Полшалик сузувчи Болтиқ денгизини 55 соатда кесиб ўтди
Қисқача

31 ёшли полшалик сузувчи Бартломей Кубковский тарихда илк бор Болтиқ денгизини Швециядан Полшагача сувдан чиқмасдан 55 соатда сузиб ўтди. У қарийб 160 километрлик масофани ўзининг бешинчи уринишида совуқ сув, кучли шамол ва баланд тўлқинларга қарамай босиб ўтди. Оғир жисмоний юклама ва кучли чарчоқ сабаб унда галлюцинациялар кузатилган бўлса-да, у ортга чекинмаган ва ҳамроҳ қайиқка ҳам тегмаган.

31 ёшли полшалик сузувчи Бартломей Кубковский тарихда илк бор Болтиқ денгизини Швециядан Полшагача сувдан чиқмасдан сузиб ўтди. Спортчи қарийб 160 километрлик масофани 55 соатда босиб ўтиб, ўзининг бешинчи уринишида ниҳоят мақсадига эришди.

Кубковский икки суткадан ортиқ вақт давомида совуқ сув, кучли шамол ва баланд тўлқинлар билан курашиб сузди. Оғир жисмоний юклама ва кучли чарчоқ сабаб йўл-йўлакай унда галлюцинациялар ҳам кузатилган.

Шунга қарамай, сузувчи ортга чекинмай, марра томон ҳаракатини давом эттирган. У нафақат сувдан чиқмаган, балки сафар давомида ҳамроҳ қайиқка ҳам тегмаган.

Ultra Baltic Swim лойиҳаси доирасидаги ушбу рекорд сузиш хайрия мақсадини ҳам кўзлаган. Тадбир орқали саратон касаллигига қарши курашни қўллаб-қувватловчи Cancer Fighters жамғармаси учун қарийб 185 минг евро маблағ тўпланган.

Бартломей КубковскиБолтиқ денгизиШвецияПольшаКансер Файтерс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиОлимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиБугун, 13:59Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиШоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиБугун, 13:50Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун, 13:40Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиКриштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиБугун, 13:30АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиАҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиБугун, 12:16Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Бугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди