Японияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлди
Японияда жамоат жойида тартибсизлик қилган еркак полиция ходимларига қўлидаги узун темир буюм билан ҳужум қилишга уринди. Воқеа жойига қўшимча кучлар чақирилиб, ҳуқуқ-тартибот ходимлари еркакни қуршаб олди ва унинг қўлидаги буюмни назоратга олди. Еркак қўлга олиниб, ҳолат юзасидан текширув ўтказилди ҳамда унинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилди.
Японияда жамоат жойида тартибсизлик қилган эркак полиция ходимларига темир буюм билан ҳужум қилишга урингани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Видеода бир неча полициячи кўчада ярим яланғоч ҳолдаги эркакни назорат қилишга уринаётгани кўринади. Қўлида узун темир жисм бўлган шахс ходимларга қаршилик кўрсатиб, уларга яқинлашишга ҳаракат қилган.
Вазият хавфли тус олгач, воқеа жойига қўшимча кучлар чақирилган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари эркакни қуршаб олиб, унинг қўлидаги буюмни назоратга олган ва шахсни қўлга олган.
Ҳолат юзасидан тегишли тартибда текширув олиб борилгани ҳамда гумонланувчининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилгани маълум қилинган.
…