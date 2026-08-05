Барселона Родри учун курашга қўшилди: Реал Мадрид билан рақобат бошланди

·41·Спорт
Барселона Родри учун курашга қўшилди: Реал Мадрид билан рақобат бошланди
Қисқача

Барселона ёзги трансферлар ойнаси якунланиши арафасида Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри учун расмий таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда ва Реал Мадрид билан рақобатга қўшилди. Реал Мадрид футболчи билан музокараларни тахминан ўн кун аввал бошлаган, бироқ томонлар ўртасида ҳозирча расмий келишувга еришилмаган.

Ёзги трансферлар ойнаси якунланиши арафасида Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталониянинг Барселона клуби Испания терма жамоаси сардорини ўз сафига қўшиб олиш учун сўнгги дақиқаларда кескин ҳаракат бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Ушбу трансфер пойгаси аллақачон Испаниянинг икки гранд жамоасини қарама-қарши томонга қўйиб улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аввалроқ Реал Мадрид футболчини ўз сафига қўшиб олишда асосий даъвогар сифатида кўрилаётган эди. Флорентино Перес бошчилигидаги қироллик клуби собиқ Атлетико Мадрид футболчиси билан музокараларни тахминан ўн кун аввал бошлаган бўлса-да, ҳозирча томонлар ўртасида расмий келишувга эришилмагани хабар қилинмоқда. Манчестер Сити раҳбарияти эса Барселона клубидан тез орада расмий таклиф келиб тушишига ишонч билдирмоқда.

Родридаги иккиланишлар ва Барселона фалсафаси

Вазиятнинг кескинлашишига футболчининг шахсий қарашлари ҳам сабаб бўлмоқда. Манбаларга кўра, яримҳимоячи Реал Мадрид сафига ўтиш масаласида шубҳа ва иккиланишларга берилмоқда. Родри ўзининг техник ўйин услуби Мадрид клубининг тактикасидан кўра кўпроқ Барселона ўйин фалсафасига мос келишига ишонтирмоқда.

Шу билан бирга, каталонияликлар учун асосий тўсиқ молиявий муаммолар бўлиб қолмоқда. Манчестер Сити талаб қиладиган улкан трансфер нархидан ташқари, клуб футболчининг йирик маошини Испания чемпионатининг қаттиқ талабларидаги маошлар чегарасига қандай сиғдириш устида бош қотирмоқда.

Энсо Маресканинг позицияси

Барча трансфер миш-мишларига қараммай, Манчестер Сити бош мураббий Энсо Мареска ўйинчининг келажагидан хотиржамлигича қолмоқда. Италиялик мутахассис ҳозирда фақат футболчининг соғлиғига эътибор қаратмоқда, чунки Родри муваффақиятли жарроҳлик амалиётини бошидан кечирди.

Энсо Маресканинг таъкидлашича, бундай юлдуз футболчилар атрофида доимо миш-мишлар юриши табиий ҳолат. У Родри тез орада тўлиқ соғайиб, жамоага қайтишига ишонч билдириб, ҳозирда асосий мақсад ўйинчининг тикланиши эканини қайд этди.

РодриБарселонаРеал МадридМанчестер СитиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда