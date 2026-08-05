Барселона Родри учун курашга қўшилди: Реал Мадрид билан рақобат бошланди
Барселона ёзги трансферлар ойнаси якунланиши арафасида Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри учун расмий таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда ва Реал Мадрид билан рақобатга қўшилди. Реал Мадрид футболчи билан музокараларни тахминан ўн кун аввал бошлаган, бироқ томонлар ўртасида ҳозирча расмий келишувга еришилмаган.
Ёзги трансферлар ойнаси якунланиши арафасида Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталониянинг Барселона клуби Испания терма жамоаси сардорини ўз сафига қўшиб олиш учун сўнгги дақиқаларда кескин ҳаракат бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Ушбу трансфер пойгаси аллақачон Испаниянинг икки гранд жамоасини қарама-қарши томонга қўйиб улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аввалроқ Реал Мадрид футболчини ўз сафига қўшиб олишда асосий даъвогар сифатида кўрилаётган эди. Флорентино Перес бошчилигидаги қироллик клуби собиқ Атлетико Мадрид футболчиси билан музокараларни тахминан ўн кун аввал бошлаган бўлса-да, ҳозирча томонлар ўртасида расмий келишувга эришилмагани хабар қилинмоқда. Манчестер Сити раҳбарияти эса Барселона клубидан тез орада расмий таклиф келиб тушишига ишонч билдирмоқда.
Родридаги иккиланишлар ва Барселона фалсафасиВазиятнинг кескинлашишига футболчининг шахсий қарашлари ҳам сабаб бўлмоқда. Манбаларга кўра, яримҳимоячи Реал Мадрид сафига ўтиш масаласида шубҳа ва иккиланишларга берилмоқда. Родри ўзининг техник ўйин услуби Мадрид клубининг тактикасидан кўра кўпроқ Барселона ўйин фалсафасига мос келишига ишонтирмоқда.
Шу билан бирга, каталонияликлар учун асосий тўсиқ молиявий муаммолар бўлиб қолмоқда. Манчестер Сити талаб қиладиган улкан трансфер нархидан ташқари, клуб футболчининг йирик маошини Испания чемпионатининг қаттиқ талабларидаги маошлар чегарасига қандай сиғдириш устида бош қотирмоқда.
Энсо Маресканинг позициясиБарча трансфер миш-мишларига қараммай, Манчестер Сити бош мураббий Энсо Мареска ўйинчининг келажагидан хотиржамлигича қолмоқда. Италиялик мутахассис ҳозирда фақат футболчининг соғлиғига эътибор қаратмоқда, чунки Родри муваффақиятли жарроҳлик амалиётини бошидан кечирди.
Энсо Маресканинг таъкидлашича, бундай юлдуз футболчилар атрофида доимо миш-мишлар юриши табиий ҳолат. У Родри тез орада тўлиқ соғайиб, жамоага қайтишига ишонч билдириб, ҳозирда асосий мақсад ўйинчининг тикланиши эканини қайд этди.
…