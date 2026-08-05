АҚШ ҳарбийлари космосда сунъий интеллект бошқарувини синовдан ўтказди

·36·Техно
АҚШ ҳарбийлари космосда сунъий интеллект бошқарувини синовдан ўтказди
Қисқача

АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг тадқиқот лабораторияси (Air Форсе Ресеарч Лабораторй — АФРЛ) тарихда илк бор орбитал аппаратни сунъий нейрон тармоқ ёрдамида бевосита космосда бошқаришни муваффақиятли амалга оширди. Тажриба давомида машинали ўқитиш алгоритми аппаратнинг ориентацияси, енергия таъминоти, алоқа ва терморегулациясини назорат қилиб, сенсор маълумотларини мустақил таҳлил қилди ҳамда реал вақт режимида қарорлар қабул қилди.

АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг тадқиқот лабораторияси (Air Форсе Ресеарч Лабораторй — АФРЛ) тарихимизда илк бор орбитал аппаратни сунъий нейрон тармоқ ёрдамида бевосита космосда бошқариш амалиётини муваффақиятли амалга оширди. Мазкур технология келажакдаги фазовий миссиялар учун муҳим қадам бўлиб, сунъий интеллект Ер билан алоқа узилганда ҳам сунъий йўлдошларнинг барқарор ишлашини таъминлаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тажриба давомида машинали ўқитиш алгоритми космик аппарат платформасини тўлиқ назоратга олган. Ушбу тизим космик қурилманинг ориентацияси, энергия таъминоти, алоқа ҳамда терморегулация каби муҳим вазифаларини бажариб, сенсорлардан келаётган маълумотларни мустақил таҳлил қилган ва реал вақт режимида қарорлар қабул қилган.

Мустақил қарорлар ва мослашувчанлик

Анъанавий борт дастурий таъминотидан фарқли ўлароқ, нейротармоқ олдиндан белгилаб қўйилган қатъий қоидаларга таянмаган. У бошқарув жараёнини аппаратнинг жорий ҳолатига мослаштирган ва Ер томонидан доимий назорат талаб этилмаган. Бу космик миссиялар учун ўта қулай ҳисобланади, чунки алоқа кечикишлари, чекланган ҳисоблаш ресурслари ва нурланиш таъсири сунъий йўлдошлардан тезкор қарор қабул қилишни талаб қилади.

АФРЛ маълумотларига кўра, мазкур илғор ечим автоном космик тизимларни яратиш дастурининг асосий қисми ҳисобланади. Келгусида сунъий йўлдошлар сонининг ортиши ва радиоэлектрон таъсир воситаларининг кўпайиши Ер билан алоқа марказлари йўқолган тақдирда ҳам орбитал гуруҳларнинг иш қобилиятини сақлаб қолишни тақозо этади.

Келажакдаги орбитал гуруҳлар истиқболи

Мутахассисларнинг фикрича, кичик миқёсдаги мураккаб қурилмалар ўрнига вазифаларни биргаликда бажарувчи, функцияларни қайта тақсимловчи ва операторлар иштирокисиз таҳдидларга мослашувчи йирик сунъий йўлдош тармоқларидан фойдаланиш кўзда тутилмоқда. Нейротармоқ орқали бошқарув аппаратларнинг хизмат муддатини узайтириш, ёнилғи сарфини камайтириш ва алоҳида тизимлар ишдан чиққанда ҳам умумий барқарорликни сақлаб қолиш имконини беради.

Ҳозирги кунда бундай технологиялар нафақат ҳарбийлар, балки тижорат йўлдошлари операторлари томонидан ҳам орбитал гуруҳларни автоматлаштириш учун ўрганилмоқда. Шунингдек, улар сигнал кечикишлари сабабли Ер томонидан доимий бошқариш имконсиз бўлган олис космик миссиялар учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Сунъий интеллектКосмосСунъий йўлдошТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиFalcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиБугун, 14:24NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиNASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиБугун, 13:57Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиТексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиБугун, 13:23Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиSamsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиБугун, 12:50Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиВиспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 12:21Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиHuawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди