Ливерпул PSJ иқтидори Иброҳим Мбае учун курашга киришди

·34·Спорт
Ливерпул PSJ иқтидори Иброҳим Мбае учун курашга киришди
Қисқача

Ливерпул Париж Сен-Жерменнинг 18 ёшли вингери Иброҳим Мбае трансферини диққат билан ўрганмоқда. Футболчи ёзги трансфер ойнасида кўпроқ ўйин амалиётига ега бўлиш учун Франсияни тарк етишга тайёр ва Ливерпулнинг расмий таклифини ижобий қабул қилиши мумкин. Париж Сен-Жермен Мбае учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқчи, бироқ Баер Леверкузен аллақачон футболчи трансфери бўйича музокараларни бошлаган.

Англиянинг Ливерпул клуби Париж Сен-Жермен жамоасининг ёш вингери Иброҳим Мбаени ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини диққат билан ўрганиб чиқмоқда. ГивеМеSport хабарига кўра, 18 ёшли футболчи ёзги трансфер ойнасида кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун Францияни тарк этишни истамоқда ва Мерсисайдга кўчиб ўтишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Париж Сен-Жермен раҳбарияти иқтидорли ҳужумчи учун камида 50 миллион евро талаб қилишни режалаштирмоқда. Ҳозирча Ливерпул расмий таклиф билан чиқмаган бўлса-да, футболчининг ўзи Англия Премер-лигасига ўтиш вариантини ижобий баҳоламоқда. Бироқ мерсисайдликлар бу курашда ёлғиз эмас.

Баер Леверкузен жиддий рақобат олиб бормоқда

Германиянинг Баер Леверкузен клуби Иброҳим Мбае трансфери бўйича аллақачон Париж клуби билан бевосита музокараларга киришган. Икки клуб раҳбарлари — Носир Ал-Хелайфи ва Фернандо Карро ўртасидаги илиқ муносабатлар немис жамоасига музокараларда устунлик тақдим этмоқда ва улар аллақачон сезиларли муваффақиятга эришди.

Шунга қарамай, футболчининг ўзи барча вариантларни кўриб чиқишга тайёр ва Ливерпул томонидан расмий таклиф бўлса, буни мамнуният билан қабул қилади. Ўтган мавсумда Лига 1da 24 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол урган сенегаллик вингер рақобат кучайгани боис Парижда мунтазам ўйин вақтидан маҳрум бўлмоқда.

Брэдли Барколя трансферидаги қийинчиликлар

Париж Сен-Жермен таркибида рақобатнинг кескинлашуви ва янги харидлар режалаштирилаётгани Мбаенинг келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Айни пайтда клуб Монако ҳужумчиси Магнес Аклиоучени 50 миллион евро эвазига сотиб олишга яқин турибди, бу эса ёш футболчининг имкониятларини янада чеклайди.

Қайд этилишича, Ливерпул радарида фақат Мбае эмас, балки бошқа бир парижлик вингер Брэдли Барколя ҳам бор. Англия клуби Франция терма жамоаси аъзоси учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёр, ўйинчи ҳам Ливерпулга ўтишни хоҳламоқда. Бироқ музокаралар Париж Сен-Жермен талаб қилаётган улкан 170 миллион евролик нарх сабабли турғунликка учраган.

ЛиверпулПариж Сен ЖерменИброҳим МбаеБрэдли БарколяТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда