Ливерпул PSJ иқтидори Иброҳим Мбае учун курашга киришди
Ливерпул Париж Сен-Жерменнинг 18 ёшли вингери Иброҳим Мбае трансферини диққат билан ўрганмоқда. Футболчи ёзги трансфер ойнасида кўпроқ ўйин амалиётига ега бўлиш учун Франсияни тарк етишга тайёр ва Ливерпулнинг расмий таклифини ижобий қабул қилиши мумкин. Париж Сен-Жермен Мбае учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқчи, бироқ Баер Леверкузен аллақачон футболчи трансфери бўйича музокараларни бошлаган.
Англиянинг Ливерпул клуби Париж Сен-Жермен жамоасининг ёш вингери Иброҳим Мбаени ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини диққат билан ўрганиб чиқмоқда. ГивеМеSport хабарига кўра, 18 ёшли футболчи ёзги трансфер ойнасида кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун Францияни тарк этишни истамоқда ва Мерсисайдга кўчиб ўтишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Париж Сен-Жермен раҳбарияти иқтидорли ҳужумчи учун камида 50 миллион евро талаб қилишни режалаштирмоқда. Ҳозирча Ливерпул расмий таклиф билан чиқмаган бўлса-да, футболчининг ўзи Англия Премер-лигасига ўтиш вариантини ижобий баҳоламоқда. Бироқ мерсисайдликлар бу курашда ёлғиз эмас.
Баер Леверкузен жиддий рақобат олиб бормоқдаГерманиянинг Баер Леверкузен клуби Иброҳим Мбае трансфери бўйича аллақачон Париж клуби билан бевосита музокараларга киришган. Икки клуб раҳбарлари — Носир Ал-Хелайфи ва Фернандо Карро ўртасидаги илиқ муносабатлар немис жамоасига музокараларда устунлик тақдим этмоқда ва улар аллақачон сезиларли муваффақиятга эришди.
Шунга қарамай, футболчининг ўзи барча вариантларни кўриб чиқишга тайёр ва Ливерпул томонидан расмий таклиф бўлса, буни мамнуният билан қабул қилади. Ўтган мавсумда Лига 1da 24 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол урган сенегаллик вингер рақобат кучайгани боис Парижда мунтазам ўйин вақтидан маҳрум бўлмоқда.
Брэдли Барколя трансферидаги қийинчиликларПариж Сен-Жермен таркибида рақобатнинг кескинлашуви ва янги харидлар режалаштирилаётгани Мбаенинг келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Айни пайтда клуб Монако ҳужумчиси Магнес Аклиоучени 50 миллион евро эвазига сотиб олишга яқин турибди, бу эса ёш футболчининг имкониятларини янада чеклайди.
Қайд этилишича, Ливерпул радарида фақат Мбае эмас, балки бошқа бир парижлик вингер Брэдли Барколя ҳам бор. Англия клуби Франция терма жамоаси аъзоси учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёр, ўйинчи ҳам Ливерпулга ўтишни хоҳламоқда. Бироқ музокаралар Париж Сен-Жермен талаб қилаётган улкан 170 миллион евролик нарх сабабли турғунликка учраган.
…