Ваухҳалл Корса ГСE электромобили Volkswagen Гольф GTИ моделидан тезроқ бўлди
Ваухҳалл Корса ГСЕ 277 от кучига ега бўлиб, 100 километр соат тезликка 5,5 сонияда еришади ва бу натижа Volkswagen Голф GTИ моделидан тезроқдир. Електромобил Volkswagen ИД 3 GTХ ҳамда Алпине A290 моделларини ҳам тезланиш кўрсаткичи бўйича ортда қолдиради. Британия бозорида унинг бошланғич нархи 34 495 фунт стерлинг етиб белгиланган, Електрик Кар Грант субсидияси қўлланса, нарх 32 995 фунт стерлинггача тушади.
Британиянинг Ваухҳалл компанияси ўзининг янги Ваухҳалл Корса ГСE спорт электромобилини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу хатчбек ўзининг динамик кўрсаткичлари билан анча қиммат турувчи рақобатчиларни ортда қолдириб, автомобил бозорида катта шов-шув кўтаришга улгурди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги электр хатчбек анъанавий кичик спорт автомобиллари синфига мансуб бўлса-да, унинг имкониятлари йирик ҳажмли ва тўлақонли спорт машиналаридан қолишмайди. Моделни яратишда муҳандислар асосий эътиборни қувват ва бошқарув динамикасига қаратган бўлиб, бу автомобилнинг оммавийлашишини таъминлайди.
Таъсирчан техник кўрсаткичлар ва динамикаАвтомобил 277 от кучига эга қувват агрегати билан жиҳозланган. Ушбу кўрсаткич унга жойидан 100 километр соат тезликка эришиш учун атиги 5,5 сония вақт кетишини таъминлайди.
Таққослаш учун, асосий бенчмарк ҳисобланган Volkswagen Гольф GTИ бу вазифани 5,9 сонияда бажаради. Ҳатто унинг электр эквиваленти бўлган Volkswagen ИД 3 GTХ ҳам 5,7 сония натижа кўрсатиб, Ваухҳалл Корса ГСE моделидан ортда қолмоқда. Шунингдек, янги электромобил асосий рақобатчиси саналган Алпине A290 моделининг 6,4 сониялик тезланиш вақтини ҳам яхши натижа билан ортда қолдирди.
Нарх сиёсати ва бозор рақобатбардошлигиБритания бозорида Ваухҳалл Корса ГСE бошланғич нархи 34 495 фунт стерлинг этиб белгиланди. Агар кутилганидек, стандарт Корса моделлари фойдаланадиган 1 500 фунт стерлинглик Электрик Кар Грант субсидияси бу сонга ҳам татбиқ этилса, нарх 32 995 фунт стерлинггача камаяди.
Бу нарх Алпине A290 модели билан деярли бир хил даражада туришини англатади. Энг муҳими, у асосий рақиби ҳисобланган Volkswagen Гольф GTИ нархидан нақд 9 000 фунт стерлингга арзонроқ эканлиги харидорларни ўзига жалб қилади.
Тарихий мерос ва техник янгиланишларУшбу модел Ваухҳалл компанияси саккиз йил аввал ишлаб чиқаришни тўхтатган Корса ВХР ихчам спорт автомобилидан бери илк иссиқ хатчбек ҳисобланади. Компания вакилларининг таъкидлашича, янги электромобил афсонавий Ваухҳалл Nova ГСE спорт генларини келажакка олиб ўтишга қодир.
Peugeot 208 электрокари билан эгизак бўлган ушбу модел оддий Корса Электрик талқинидаги 154 от кучига эга двигател ўрнига Абарт 600e ва Alfa Romeo Жуниор Элеттрика Велосе моделларида қўлланиладиган 277 от кучли куч агрегатини олди. Олд ғилдиракларга тортиш кучи Торсен чекланган сирпаниш дифференциали орқали узатилади, бу эса машинанинг буралиш йўлларидаги барқарорлигини оширади.
…