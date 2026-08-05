Ваухҳалл Корса ГСE электромобили Volkswagen Гольф GTИ моделидан тезроқ бўлди

·23·Авто
Ваухҳалл Корса ГСE электромобили Volkswagen Гольф GTИ моделидан тезроқ бўлди
Қисқача

Ваухҳалл Корса ГСЕ 277 от кучига ега бўлиб, 100 километр соат тезликка 5,5 сонияда еришади ва бу натижа Volkswagen Голф GTИ моделидан тезроқдир. Електромобил Volkswagen ИД 3 GTХ ҳамда Алпине A290 моделларини ҳам тезланиш кўрсаткичи бўйича ортда қолдиради. Британия бозорида унинг бошланғич нархи 34 495 фунт стерлинг етиб белгиланган, Електрик Кар Грант субсидияси қўлланса, нарх 32 995 фунт стерлинггача тушади.

Британиянинг Ваухҳалл компанияси ўзининг янги Ваухҳалл Корса ГСE спорт электромобилини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу хатчбек ўзининг динамик кўрсаткичлари билан анча қиммат турувчи рақобатчиларни ортда қолдириб, автомобил бозорида катта шов-шув кўтаришга улгурди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги электр хатчбек анъанавий кичик спорт автомобиллари синфига мансуб бўлса-да, унинг имкониятлари йирик ҳажмли ва тўлақонли спорт машиналаридан қолишмайди. Моделни яратишда муҳандислар асосий эътиборни қувват ва бошқарув динамикасига қаратган бўлиб, бу автомобилнинг оммавийлашишини таъминлайди.

Таъсирчан техник кўрсаткичлар ва динамика

Автомобил 277 от кучига эга қувват агрегати билан жиҳозланган. Ушбу кўрсаткич унга жойидан 100 километр соат тезликка эришиш учун атиги 5,5 сония вақт кетишини таъминлайди.

Таққослаш учун, асосий бенчмарк ҳисобланган Volkswagen Гольф GTИ бу вазифани 5,9 сонияда бажаради. Ҳатто унинг электр эквиваленти бўлган Volkswagen ИД 3 GTХ ҳам 5,7 сония натижа кўрсатиб, Ваухҳалл Корса ГСE моделидан ортда қолмоқда. Шунингдек, янги электромобил асосий рақобатчиси саналган Алпине A290 моделининг 6,4 сониялик тезланиш вақтини ҳам яхши натижа билан ортда қолдирди.

Нарх сиёсати ва бозор рақобатбардошлиги

Британия бозорида Ваухҳалл Корса ГСE бошланғич нархи 34 495 фунт стерлинг этиб белгиланди. Агар кутилганидек, стандарт Корса моделлари фойдаланадиган 1 500 фунт стерлинглик Электрик Кар Грант субсидияси бу сонга ҳам татбиқ этилса, нарх 32 995 фунт стерлинггача камаяди.

Бу нарх Алпине A290 модели билан деярли бир хил даражада туришини англатади. Энг муҳими, у асосий рақиби ҳисобланган Volkswagen Гольф GTИ нархидан нақд 9 000 фунт стерлингга арзонроқ эканлиги харидорларни ўзига жалб қилади.

Тарихий мерос ва техник янгиланишлар

Ушбу модел Ваухҳалл компанияси саккиз йил аввал ишлаб чиқаришни тўхтатган Корса ВХР ихчам спорт автомобилидан бери илк иссиқ хатчбек ҳисобланади. Компания вакилларининг таъкидлашича, янги электромобил афсонавий Ваухҳалл Nova ГСE спорт генларини келажакка олиб ўтишга қодир.

Peugeot 208 электрокари билан эгизак бўлган ушбу модел оддий Корса Электрик талқинидаги 154 от кучига эга двигател ўрнига Абарт 600e ва Alfa Romeo Жуниор Элеттрика Велосе моделларида қўлланиладиган 277 от кучли куч агрегатини олди. Олд ғилдиракларга тортиш кучи Торсен чекланган сирпаниш дифференциали орқали узатилади, бу эса машинанинг буралиш йўлларидаги барқарорлигини оширади.

Ваухҳалл Корса ГСEЭлектромобилХатчбекАвтомобил янгиликлариVolkswagen Гольф GTИ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БКА электромобиллар учун янги таъмирлаш марказини очдиБКА электромобиллар учун янги таъмирлаш марказини очдиБугун, 14:25Арзон автомобиллар Tesla фойдасини пасайтириб юбордиАрзон автомобиллар Tesla фойдасини пасайтириб юбордиБугун, 10:25BMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиBMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиКеча, 18:29«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?Кеча, 17:07Триумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариТриумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариКеча, 16:27Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади