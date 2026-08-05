Махачев билан жанг олдидан Иан Гарри: «Онлайн нафрат — сохта»

·61·Спорт
Махачев билан жанг олдидан Иан Гарри: «Онлайн нафрат — сохта»
Қисқача

Иан Мачадо Гарри 15 август куни Филаделфияда ўтадиган UFC 330 турнирининг асосий баҳсида ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачевга қарши жанг қилади. 28 ёшли ирландиялик спортчи ижтимоий тармоқлардаги нафратни сунъий деб ҳисоблаб, юзма-юз учрашувларда мухлисларидан меҳр ва ҳурмат кўришини айтди.

Иан Мачадо Гарри фаолиятидаги энг катта жанг арафасида интернетдаги кескин танқидларга муносабат билдирди. Ирландиялик спортчининг фикрича, ижтимоий тармоқлардаги нафрат реал ҳаётдаги муносабатни акс эттирмайди — юзма-юз учрашувларда у аксинча меҳр ва ҳурматни кўради.

28 ёшли жангчи 15 август куни UFC 330 турнирининг асосий баҳсида ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачевга қарши октагонга чиқади. Филадельфияда ўтадиган тўқнашув Гарри учун UFC камарини қўлга киритиш йўлидаги илк имконият бўлади.

«Онлайнда айтилган гап онлайнда қолади»

Гарри ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар билан одамларнинг ҳақиқий ҳаётдаги муносабати ўртасида катта тафовут борлигини таъкидлади.

«Жангчиларга интернетда бўлаётган муносабат мутлақо сунъий. Менга қарши нафратомуз гаплар бўлган, лекин одамлар билан юзма-юз учрашганимда фақат меҳр ва ҳурмат кўрсатишади. Бу бир томоша. Ҳаммаси сохта».

Ирландиялик спортчи онлайн изоҳларни шахсий ҳаётига таъсир қилувчи ҳақиқат сифатида қабул қилмаслигини айтди.

«Мен бунга умуман эътибор бермайман. Онлайнда айтилган ҳар қандай сўз фақат онлайнда қолади».

Гарри аввал ҳам жамоатчиликнинг интернетдаги ва ҳаётдаги муносабати бир-биридан кескин фарқ қилишини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, ижтимоий тармоқларда қаттиқ танқид қилувчилар кўп бўлса-да, мухлислар билан шахсий учрашувлари деярли доимо ижобий ўтган.

Танқид оиласигача етиб борган эди

Гаррига қарши онлайн кампания 2023 йил охири ва 2024 йил бошларида айниқса кескин тус олди. Ўша пайтда танқид спортчининг натижалари ёки октагондаги ҳаракатлари билан чекланмай, унинг турмуш ўртоғи Лейла ва бошқа оила аъзоларига ҳам қаратилганди.

Жангчи кейинчалик бу давр оиласи учун оғир кечганини тан олди. У ўзини танқид қилиш спортнинг бир қисми эканини қабул қилишини, аммо жангга алоқаси бўлмаган яқинларига ҳужум қилиш мутлақо бошқа чегара эканини айтган.

Вазият шу даражага етгандики, Гарри ижтимоий тармоқлардаги айрим саҳифаларини ҳимояланган ҳолатга ўтказиб, Instagram постларидаги изоҳларни вақтинча ёпишга мажбур бўлган.

Энди у ўша воқеаларни ўзини чалғитадиган омил сифатида эмас, спортчи атрофида яратиладиган сунъий шов-шувнинг бир қисми сифатида қабул қилаётганини билдирмоқда.

Нега Гаррига муносабат иккига бўлинган?

Иан Гарри UFCдаги фаолияти давомида фақат жанглари билан эмас, ўзига юқори баҳо бериши ва дадил баёнотлари билан ҳам эътибор марказида бўлиб келди.

Унинг кескин чиқишлари бир гуруҳ мухлисларда қизиқиш уйғотса, бошқаларда салбий муносабат пайдо қилади. Ирландиялик жангчининг ўзи эса бундай қутбланишни катта спорт ва жангларни тарғиб қилишнинг ажралмас қисми деб ҳисоблайди.

Шунга қарамай, Гарри унинг шахсий ҳаёти ёки оиласи ҳақида текширилмаган маълумотлар тарқатилишини жанг олдидан айтилган оддий «трэш-ток» билан бир қаторга қўймаслик кераклигини бир неча бор таъкидлаган.

Энди барча гап октагонда ҳал бўлади

UFC расмий рейтингида Гарри ярим ўрта вазн тоифасининг биринчи рақамли даъвогари ҳисобланади. У профессионал фаолиятида 18 та жанг ўтказиб, 17 та ғалаба ва битта мағлубият қайд этган.

Ислом Махачев эса ярим ўрта вазн камари соҳиби ва UFCнинг вазн тоифаларидан қатъи назар энг юқори баҳоланаётган жангчиларидан бири бўлиб турибди. Унинг ҳисобида 28 та ғалаба, битта мағлубият ва кетма-кет 16 та зафар бор.

15 августдаги баҳс Махачевнинг ярим ўрта вазн чемпиони сифатидаги илк ҳимояси бўлади. Гарри учун эса интернетдаги баҳслар, танқидлар ва кескин баёнотларни битта натижа билан орқа планда қолдириш имконияти пайдо бўлади.

Интернетда ҳар ким ўз фикрини ёзиши мумкин. Октагонда эса изоҳлар бўлими йўқ — у ерда фақат икки жангчи ва уларнинг тайёргарлиги қолади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Иан Мачадо ГарриИслам МахачевЮФСФиладельфия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда