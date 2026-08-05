Махачев билан жанг олдидан Иан Гарри: «Онлайн нафрат — сохта»
Иан Мачадо Гарри 15 август куни Филаделфияда ўтадиган UFC 330 турнирининг асосий баҳсида ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачевга қарши жанг қилади. 28 ёшли ирландиялик спортчи ижтимоий тармоқлардаги нафратни сунъий деб ҳисоблаб, юзма-юз учрашувларда мухлисларидан меҳр ва ҳурмат кўришини айтди.
Иан Мачадо Гарри фаолиятидаги энг катта жанг арафасида интернетдаги кескин танқидларга муносабат билдирди. Ирландиялик спортчининг фикрича, ижтимоий тармоқлардаги нафрат реал ҳаётдаги муносабатни акс эттирмайди — юзма-юз учрашувларда у аксинча меҳр ва ҳурматни кўради.
28 ёшли жангчи 15 август куни UFC 330 турнирининг асосий баҳсида ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачевга қарши октагонга чиқади. Филадельфияда ўтадиган тўқнашув Гарри учун UFC камарини қўлга киритиш йўлидаги илк имконият бўлади.
«Онлайнда айтилган гап онлайнда қолади»
Гарри ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар билан одамларнинг ҳақиқий ҳаётдаги муносабати ўртасида катта тафовут борлигини таъкидлади.
«Жангчиларга интернетда бўлаётган муносабат мутлақо сунъий. Менга қарши нафратомуз гаплар бўлган, лекин одамлар билан юзма-юз учрашганимда фақат меҳр ва ҳурмат кўрсатишади. Бу бир томоша. Ҳаммаси сохта».
Ирландиялик спортчи онлайн изоҳларни шахсий ҳаётига таъсир қилувчи ҳақиқат сифатида қабул қилмаслигини айтди.
«Мен бунга умуман эътибор бермайман. Онлайнда айтилган ҳар қандай сўз фақат онлайнда қолади».
Гарри аввал ҳам жамоатчиликнинг интернетдаги ва ҳаётдаги муносабати бир-биридан кескин фарқ қилишини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, ижтимоий тармоқларда қаттиқ танқид қилувчилар кўп бўлса-да, мухлислар билан шахсий учрашувлари деярли доимо ижобий ўтган.
Танқид оиласигача етиб борган эди
Гаррига қарши онлайн кампания 2023 йил охири ва 2024 йил бошларида айниқса кескин тус олди. Ўша пайтда танқид спортчининг натижалари ёки октагондаги ҳаракатлари билан чекланмай, унинг турмуш ўртоғи Лейла ва бошқа оила аъзоларига ҳам қаратилганди.
Жангчи кейинчалик бу давр оиласи учун оғир кечганини тан олди. У ўзини танқид қилиш спортнинг бир қисми эканини қабул қилишини, аммо жангга алоқаси бўлмаган яқинларига ҳужум қилиш мутлақо бошқа чегара эканини айтган.
Вазият шу даражага етгандики, Гарри ижтимоий тармоқлардаги айрим саҳифаларини ҳимояланган ҳолатга ўтказиб, Instagram постларидаги изоҳларни вақтинча ёпишга мажбур бўлган.
Энди у ўша воқеаларни ўзини чалғитадиган омил сифатида эмас, спортчи атрофида яратиладиган сунъий шов-шувнинг бир қисми сифатида қабул қилаётганини билдирмоқда.
Нега Гаррига муносабат иккига бўлинган?
Иан Гарри UFCдаги фаолияти давомида фақат жанглари билан эмас, ўзига юқори баҳо бериши ва дадил баёнотлари билан ҳам эътибор марказида бўлиб келди.
Унинг кескин чиқишлари бир гуруҳ мухлисларда қизиқиш уйғотса, бошқаларда салбий муносабат пайдо қилади. Ирландиялик жангчининг ўзи эса бундай қутбланишни катта спорт ва жангларни тарғиб қилишнинг ажралмас қисми деб ҳисоблайди.
Шунга қарамай, Гарри унинг шахсий ҳаёти ёки оиласи ҳақида текширилмаган маълумотлар тарқатилишини жанг олдидан айтилган оддий «трэш-ток» билан бир қаторга қўймаслик кераклигини бир неча бор таъкидлаган.
Энди барча гап октагонда ҳал бўлади
UFC расмий рейтингида Гарри ярим ўрта вазн тоифасининг биринчи рақамли даъвогари ҳисобланади. У профессионал фаолиятида 18 та жанг ўтказиб, 17 та ғалаба ва битта мағлубият қайд этган.
Ислом Махачев эса ярим ўрта вазн камари соҳиби ва UFCнинг вазн тоифаларидан қатъи назар энг юқори баҳоланаётган жангчиларидан бири бўлиб турибди. Унинг ҳисобида 28 та ғалаба, битта мағлубият ва кетма-кет 16 та зафар бор.
15 августдаги баҳс Махачевнинг ярим ўрта вазн чемпиони сифатидаги илк ҳимояси бўлади. Гарри учун эса интернетдаги баҳслар, танқидлар ва кескин баёнотларни битта натижа билан орқа планда қолдириш имконияти пайдо бўлади.
Интернетда ҳар ким ўз фикрини ёзиши мумкин. Октагонда эса изоҳлар бўлими йўқ — у ерда фақат икки жангчи ва уларнинг тайёргарлиги қолади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…