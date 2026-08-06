Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилди

·27·Техно
Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилди
Қисқача

АҚШнинг Тексас штати ҳукумати янги маълумотлар марказларини умумий энерготизимга улаш бўйича аризаларни кўриб чиқишни вақтинча тўхтатди. Губернатор Грег Эбботт мавжуд аризаларни янги рухсатномалар берилишидан олдин қатъий текширишни топширди. Навбатда 1800 га яқин лойиҳа бўлиб, уларнинг тахминан 90 фоизини маълумотлар марказлари ташкил этади ва улар жами 474 ГВ гача қувват талаб қилиши мумкин.

АҚШнинг Тексас штати ҳукумати янги маълумотлар марказларини умумий энерготизимга улаш бўйича аризаларни кўриб чиқишни вақтинча тўхтатди. ixbt.com маълумотига кўра, бунга соҳа вакилларининг энергетика тизими тарихидаги рекорд кўрсаткичлардан ҳам ошиб кетадиган улкан қувватларга бўлган эҳтиёжи сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Штат губернатори Грег Эбботт Комиссия бўйича коммунал хизматларга ҳамда ЭРКОТ энергетика тизими операторига янги рухсатномалар берилишидан аввал барча мавжуд аризаларни қаттиқ текширувдан ўтказишни топширди. Ҳозирда навбатда 1800 га яқин лойиҳа турган бўлиб, уларнинг тахминан 90 фоизини айнан маълумотлар марказлари ташкил этади.

Рекорд даражадаги энергия тақчиллиги хавфи

ЭРКОТ баҳоларига кўра, ушбу лойиҳалар жами бўлиб 474 ГВ гача қувват талаб қилиши мумкин. Бу кўрсаткич бутун Тексас энерготизимининг бутун тарихи давомидаги энг юқори истеъмол рекордидан ҳам сезиларли даражада юқори эканлиги қайд этилди.

Янги қоидаларга мувофиқ, энди девелеплар электр энергияси ва сув истеъмоли, совутиш тизимлари, шунингдек, шахсий генерация манбалари ҳақида батафсил маълумот тақдим этишлари шарт. Бундан ташқари, солиқ имтиёзлари, объект эгалари ва маҳаллий жамоаларга таъсирни камайтириш чоралари ҳам қатъий ўрганилади.

Текширув сабаблари ва тармоқдаги чекловлар

Назоратнинг кучайтирилишига таҳлилий орган томонидан 377 та компанияга йўлланган сўровларга атиги 28 та компания жавоб бергани сабаб бўлди. Ҳокимият буни бўлажак юкламани баҳолаш учун етарли эмас деб топди. Талабларни бажармаган лойиҳалар тармоққа уланиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади.

Шунга қарамай, чекловлар барча объектларга ҳам татбиқ этилмайди. Хусусан, ЭРКОТ хизмат кўрсатиш зонасидан ташқарида жойлашган ёки умумий тармоққа уланишни талаб қилмайдиган ўз генерациясига эга майдончалар бу тартибдан мустасно этилган.

Мазкур қарор сиёсий доираларда турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар уни юмшоқ деб билса, бошқалари кечиктирилган қадам деб баҳоламоқда. Бироқ тезкорлик муҳим бўлган сунъий интеллект инфратузилмаси соҳасида ушбу текширувлар йирик лойиҳаларнинг ишга тушишини сезиларли даражада секинлаштириши мумкин.

ТексасМаълумотлар марказиЭРКОТЭнергетикаТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53Никита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиНикита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди