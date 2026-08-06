Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилди
АҚШнинг Тексас штати ҳукумати янги маълумотлар марказларини умумий энерготизимга улаш бўйича аризаларни кўриб чиқишни вақтинча тўхтатди. Губернатор Грег Эбботт мавжуд аризаларни янги рухсатномалар берилишидан олдин қатъий текширишни топширди. Навбатда 1800 га яқин лойиҳа бўлиб, уларнинг тахминан 90 фоизини маълумотлар марказлари ташкил этади ва улар жами 474 ГВ гача қувват талаб қилиши мумкин.
АҚШнинг Тексас штати ҳукумати янги маълумотлар марказларини умумий энерготизимга улаш бўйича аризаларни кўриб чиқишни вақтинча тўхтатди. ixbt.com маълумотига кўра, бунга соҳа вакилларининг энергетика тизими тарихидаги рекорд кўрсаткичлардан ҳам ошиб кетадиган улкан қувватларга бўлган эҳтиёжи сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Штат губернатори Грег Эбботт Комиссия бўйича коммунал хизматларга ҳамда ЭРКОТ энергетика тизими операторига янги рухсатномалар берилишидан аввал барча мавжуд аризаларни қаттиқ текширувдан ўтказишни топширди. Ҳозирда навбатда 1800 га яқин лойиҳа турган бўлиб, уларнинг тахминан 90 фоизини айнан маълумотлар марказлари ташкил этади.
Рекорд даражадаги энергия тақчиллиги хавфиЭРКОТ баҳоларига кўра, ушбу лойиҳалар жами бўлиб 474 ГВ гача қувват талаб қилиши мумкин. Бу кўрсаткич бутун Тексас энерготизимининг бутун тарихи давомидаги энг юқори истеъмол рекордидан ҳам сезиларли даражада юқори эканлиги қайд этилди.
Янги қоидаларга мувофиқ, энди девелеплар электр энергияси ва сув истеъмоли, совутиш тизимлари, шунингдек, шахсий генерация манбалари ҳақида батафсил маълумот тақдим этишлари шарт. Бундан ташқари, солиқ имтиёзлари, объект эгалари ва маҳаллий жамоаларга таъсирни камайтириш чоралари ҳам қатъий ўрганилади.
Текширув сабаблари ва тармоқдаги чекловларНазоратнинг кучайтирилишига таҳлилий орган томонидан 377 та компанияга йўлланган сўровларга атиги 28 та компания жавоб бергани сабаб бўлди. Ҳокимият буни бўлажак юкламани баҳолаш учун етарли эмас деб топди. Талабларни бажармаган лойиҳалар тармоққа уланиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади.
Шунга қарамай, чекловлар барча объектларга ҳам татбиқ этилмайди. Хусусан, ЭРКОТ хизмат кўрсатиш зонасидан ташқарида жойлашган ёки умумий тармоққа уланишни талаб қилмайдиган ўз генерациясига эга майдончалар бу тартибдан мустасно этилган.
Мазкур қарор сиёсий доираларда турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар уни юмшоқ деб билса, бошқалари кечиктирилган қадам деб баҳоламоқда. Бироқ тезкорлик муҳим бўлган сунъий интеллект инфратузилмаси соҳасида ушбу текширувлар йирик лойиҳаларнинг ишга тушишини сезиларли даражада секинлаштириши мумкин.
…