Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлди

·1·Жамият
Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлди

Пойтахт халқаро аэропорти орқали қимматбаҳо металлар ва тақиқланган маҳсулотларни ноқонуний олиб киришга бўлган навбатдаги йирик контрабанда ҳаракати фош этилди. «Тошкент-АЭРО» ихтисослаштирилган божхона комплекси ходимлари томонидан «Дубай — Тошкент» йўналишидаги авиарейс билан учиб келган Ўзбекистон фуқаросининг юклари белгиланган тартибда божхона кўригидан ўтказилганда, йўловчи божхона декларациясида кўрсатилмаган ва оғзаки сўровда маълум қилинмаган улкан тилла захираси аниқланди.

Текширув давомида чамадондан умумий оғирлиги 921,37 граммни ташкил этувчи 141 дона тайёр заргарлик буюмлари ҳамда 3 дона соф қуйма олтин бўлаклари топилди. Экспертиза хулосаларига кўра, мусодара қилинган қимматбаҳо бойликларнинг умумий қиймати нақд 1 миллиард 293 миллион сўмга баҳоланмоқда. Бундан ташқари, «уддабурон» йўловчининг юклари орасида акциз маркаси бўлмаган 120 қути тамаки маҳсулоти ҳамда 90 дона тақиқланган никотин снюси ҳам яширилгани маълум бўлди. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан божхона органлари томонидан жиноят иши қўзғатилиб, кенг кўламли тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Хўш, фуқаро 1 килограммга яқин олтин ва қимматбаҳо қуймаларни назорат филтрларидан қандай олиб ўтмоқчи бўлган, ноқонуний юк ортида уюшган савдо тармоғи турганми ва бундай контрабанда учун қандай жазо кутилмоқда?

«Қуйма олтинлар, 141 та тақинчоқ ва снюслар»: Тезкор божхона тафсилоти

Аэропортда тўхтатиб қолинган йирик контрабанда иши бўйича асосий фактлар ва далиллар:

  • «Дубай — Тошкент» рейси текшируви: Қимматбаҳо бойликлар БААдан учиб келган йўловчининг багажи ва шахсий буюмлари орасидан аниқланди;

  • Декларациядан яширилган тиллалар: Фуқаро жами 141 турдаги заргарлик буюмлари (921,37 грамм) ҳамда 3 дона юқори асилликдаги олтин қуймасини яширинча олиб киришга уринган;

  • 1,3 миллиард сўмлик қиймат: Экспертлар олиб қўйилган қимматбаҳо металларнинг умумий бозор баҳосини 1 млрд 293 млн сўм этиб белгилади;

  • Акцизсиз тамаки ва снюслар: Олтинлардан ташқари, багаждан ноқонуний олиб келинган 120 қути тамаки ва 90 дона никотинли снюс ашёвий далил сифатида мусодара қилинди;

  • Жиноят иши очилди: Давлат чегараси орқали жуда кўп миқдордаги бойликларни божхона назоратини четлаб олиб ўтиш ҳолати бўйича жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари кетмоқда.

Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлди

«Тошкент-АЭРО» божхона пости: Мусодара қилинган юклар кўрсаткичи

Текширувда аниқланган ноқонуний маҳсулотлар ва уларнинг ҳажми:

Кўрсаткичлар ва параметрлар

Аниқланган маҳсулот миқдори ва тури

Божхона ва ҳуқуқий баҳоси

Келиш маршрути

«Дубай — Тошкент» йўналиши

Халқаро авиарейс орқали олиб келинган

Заргарлик буюмлари

141 дона (Умумий вазни: 921,37 грамм)

Декларацияланмаган, яширилган тиллалар

Қуйма олтинлар

3 дона соф қуйма олтин бўлаги

Ноқонуний олиб кириш ҳаракати

Олтинларнинг баҳоланган қиймати

1 миллиард 293 миллион сўм

Жуда йирик миқдордаги контрабанда

Тамаки ва снюс воситалари

120 пачка акцизсиз тамаки, 90 дона снюс

Белгиланган талабларга зид маҳсулотлар

Процессуал мақоми

Мусодара қилинди, жиноят иши очилди

Тергов ва судга қадар текширув жараёнида

Божхона ва иқтисодиёт экспертизаси: Нега Дубайдан олтин ташиш хавфли қопқонга айланди?

Ҳуқуқ-тартибот органлари ва иқтисодий таҳлилчиларнинг асосий хулосалари:

  • «Яшил йўлак» найрангининг фош бўлиши: Божхона тизимида жорий этилган замонавий рентген-сканерлар ва хавфни бошқариш тизими металл қуймаларни ҳар қандай яширин бўлмалардан осонлик билан аниқлаб олмоқда;

  • Божхона тўловларидан қочиш истаги: БАА ва Ўзбекистон ўртасидаги олтин нархлари тафовути ҳамда божхона божларини тўламаслик илинжи кўплаб фуқароларни ноқонуний даромад орттириш васвасасига бошламоқда;

  • Оғир жиноий жавобгарлик: Қонунчиликка биноан, 1,3 миллиард сўмлик ноқонуний олтин олиб кириш «жуда кўп миқдордаги контрабанда» тоифасига кириб, барча ашёвий далилларни давлат фойдасига мусодара қилиш билан бирга, узоқ муддатли озодликдан маҳрум этиш жазосини назарда тутади;

  • Ички бозорни ва аҳоли саломатлигини ҳимоя қилиш: Акцизсиз тамаки ва таркиби номаълум снюсларнинг тўхтатиб қолиниши ички истеъмол бозорига сифатсиз ва сертификатланмаган маҳсулотлар кириб келишининг олдини олди.

Тошкент аэропортида фош этилган ушбу йирик ҳодиса давлат чегараларида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш ва ноқонуний айланмаларга қарши кураш қатъий назорат остида эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, божхона қоидаларини бузиб, миллиардлаб сўмлик олтинларни яширинча олиб киришга уринаётган контрабандачиларга нисбатан қандай жазо чоралари қўлланилиши керак? Фуқаролар четдан қанча миқдорда қонуний тилла олиб кириши мумкинлиги ҳақида хабардормисиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва аэропортдаги ушбу қайноқ тезкор хабарни барча саёҳатсевар яқинларингиз ҳамда танишларингизга улашинг!

Пойтахт халқаро аэропортиТошкент-АЭРОолтин контрабандатамаки контрабанда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалдиСурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалдиБугун, 15:57Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиБугун, 12:59Жарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакЖарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакБугун, 12:58Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиОмонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиБугун, 12:37Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиБугун, 12:11Газ плитасини балконга кўчирганлар 8,8 млн сўмгача жарима тўлаши мумкинГаз плитасини балконга кўчирганлар 8,8 млн сўмгача жарима тўлаши мумкинБугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди