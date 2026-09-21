Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлди
Пойтахт халқаро аэропорти орқали қимматбаҳо металлар ва тақиқланган маҳсулотларни ноқонуний олиб киришга бўлган навбатдаги йирик контрабанда ҳаракати фош этилди. «Тошкент-АЭРО» ихтисослаштирилган божхона комплекси ходимлари томонидан «Дубай — Тошкент» йўналишидаги авиарейс билан учиб келган Ўзбекистон фуқаросининг юклари белгиланган тартибда божхона кўригидан ўтказилганда, йўловчи божхона декларациясида кўрсатилмаган ва оғзаки сўровда маълум қилинмаган улкан тилла захираси аниқланди.
Текширув давомида чамадондан умумий оғирлиги 921,37 граммни ташкил этувчи 141 дона тайёр заргарлик буюмлари ҳамда 3 дона соф қуйма олтин бўлаклари топилди. Экспертиза хулосаларига кўра, мусодара қилинган қимматбаҳо бойликларнинг умумий қиймати нақд 1 миллиард 293 миллион сўмга баҳоланмоқда. Бундан ташқари, «уддабурон» йўловчининг юклари орасида акциз маркаси бўлмаган 120 қути тамаки маҳсулоти ҳамда 90 дона тақиқланган никотин снюси ҳам яширилгани маълум бўлди. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан божхона органлари томонидан жиноят иши қўзғатилиб, кенг кўламли тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Хўш, фуқаро 1 килограммга яқин олтин ва қимматбаҳо қуймаларни назорат филтрларидан қандай олиб ўтмоқчи бўлган, ноқонуний юк ортида уюшган савдо тармоғи турганми ва бундай контрабанда учун қандай жазо кутилмоқда?
«Қуйма олтинлар, 141 та тақинчоқ ва снюслар»: Тезкор божхона тафсилоти
Аэропортда тўхтатиб қолинган йирик контрабанда иши бўйича асосий фактлар ва далиллар:
«Дубай — Тошкент» рейси текшируви: Қимматбаҳо бойликлар БААдан учиб келган йўловчининг багажи ва шахсий буюмлари орасидан аниқланди;
Декларациядан яширилган тиллалар: Фуқаро жами 141 турдаги заргарлик буюмлари (921,37 грамм) ҳамда 3 дона юқори асилликдаги олтин қуймасини яширинча олиб киришга уринган;
1,3 миллиард сўмлик қиймат: Экспертлар олиб қўйилган қимматбаҳо металларнинг умумий бозор баҳосини 1 млрд 293 млн сўм этиб белгилади;
Акцизсиз тамаки ва снюслар: Олтинлардан ташқари, багаждан ноқонуний олиб келинган 120 қути тамаки ва 90 дона никотинли снюс ашёвий далил сифатида мусодара қилинди;
Жиноят иши очилди: Давлат чегараси орқали жуда кўп миқдордаги бойликларни божхона назоратини четлаб олиб ўтиш ҳолати бўйича жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари кетмоқда.
«Тошкент-АЭРО» божхона пости: Мусодара қилинган юклар кўрсаткичи
Текширувда аниқланган ноқонуний маҳсулотлар ва уларнинг ҳажми:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Аниқланган маҳсулот миқдори ва тури
Божхона ва ҳуқуқий баҳоси
Келиш маршрути
«Дубай — Тошкент» йўналиши
Халқаро авиарейс орқали олиб келинган
Заргарлик буюмлари
141 дона (Умумий вазни: 921,37 грамм)
Декларацияланмаган, яширилган тиллалар
Қуйма олтинлар
3 дона соф қуйма олтин бўлаги
Ноқонуний олиб кириш ҳаракати
Олтинларнинг баҳоланган қиймати
1 миллиард 293 миллион сўм
Жуда йирик миқдордаги контрабанда
Тамаки ва снюс воситалари
120 пачка акцизсиз тамаки, 90 дона снюс
Белгиланган талабларга зид маҳсулотлар
Процессуал мақоми
Мусодара қилинди, жиноят иши очилди
Тергов ва судга қадар текширув жараёнида
Божхона ва иқтисодиёт экспертизаси: Нега Дубайдан олтин ташиш хавфли қопқонга айланди?
Ҳуқуқ-тартибот органлари ва иқтисодий таҳлилчиларнинг асосий хулосалари:
«Яшил йўлак» найрангининг фош бўлиши: Божхона тизимида жорий этилган замонавий рентген-сканерлар ва хавфни бошқариш тизими металл қуймаларни ҳар қандай яширин бўлмалардан осонлик билан аниқлаб олмоқда;
Божхона тўловларидан қочиш истаги: БАА ва Ўзбекистон ўртасидаги олтин нархлари тафовути ҳамда божхона божларини тўламаслик илинжи кўплаб фуқароларни ноқонуний даромад орттириш васвасасига бошламоқда;
Оғир жиноий жавобгарлик: Қонунчиликка биноан, 1,3 миллиард сўмлик ноқонуний олтин олиб кириш «жуда кўп миқдордаги контрабанда» тоифасига кириб, барча ашёвий далилларни давлат фойдасига мусодара қилиш билан бирга, узоқ муддатли озодликдан маҳрум этиш жазосини назарда тутади;
Ички бозорни ва аҳоли саломатлигини ҳимоя қилиш: Акцизсиз тамаки ва таркиби номаълум снюсларнинг тўхтатиб қолиниши ички истеъмол бозорига сифатсиз ва сертификатланмаган маҳсулотлар кириб келишининг олдини олди.
Тошкент аэропортида фош этилган ушбу йирик ҳодиса давлат чегараларида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш ва ноқонуний айланмаларга қарши кураш қатъий назорат остида эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, божхона қоидаларини бузиб, миллиардлаб сўмлик олтинларни яширинча олиб киришга уринаётган контрабандачиларга нисбатан қандай жазо чоралари қўлланилиши керак? Фуқаролар четдан қанча миқдорда қонуний тилла олиб кириши мумкинлиги ҳақида хабардормисиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва аэропортдаги ушбу қайноқ тезкор хабарни барча саёҳатсевар яқинларингиз ҳамда танишларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…