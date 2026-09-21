Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 25–29 сентябр кунлари Тошкентда «Ўзбекистон ва Туркия маданияти ва санъати учрашувлари» доирасида Турк киноси кунлари бўлиб ўтади.
- Тадбирда «Тирилиш: Эртуғрул» сериали билан машҳур бўлган Энгин Алтан Дюзятан, Ўзге Гюрел, Дениз Барут, Серкан Чайўғлу ва Эмре Караел каби турк киноси юлдузлари иштирок этади.
Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги маданий алоқалар тарихида минглаб томошабинлар ва сериал ихлосмандлари интиқлик билан кутган улкан кинобайрам старт олади. Жорий йилнинг 25–29 сентябрь кунлари Тошкент шаҳрида «Ўзбекистон ва Туркия маданияти ва санъати учрашувлари» доирасида Турк киноси кунлари катта тантана билан бўлиб ўтади.
25 сентябрь куни соат 18:30 да расман очиладиган ушбу нуфузли тадбирга миллионлаб ўзбек томошабинларига «Тирилиш: Эртуғрул» сериали орқали қадрдон бўлиб қолган машҳур актёр Энгин Алтан Дюзьятан, шунингдек, гўзал актрисалар Ўзге Гюрел, Дениз Барут ҳамда таниқли юлдузлар Серкан Чайўғлу ва Эмре Карайель шахсан ташриф буюради. Киноихлосмандлари нафақат севимли актёрлари билан юзма-юз учрашиш, балки Ўзбекистон Кино санъати саройида ҳар куни соат 19:00 да бошланадиган 5 та сара турк фильмини бепул томоша қилиш имкониятига эга бўлади.
Хўш, турк киноси юлдузларининг ташрифи пойтахтда қандай дастур асосида кечади, қайси фильмлар экранга чиқади ва санъат ихлосмандлари юлдузлар билан қандай мулоқот қилишлари мумкин?
«Эртуғрулдан Ўзге Гюрелгача ва 5 та сара фильм»: Турк киноси кунларининг бош тафсилотлари
Тошкентдаги кинематографик байрамнинг энг асосий воқеалари ва режалари:
Машҳур актёрлар делегацияси: Пойтахтга Энгин Алтан Дюзьятан («Эртуғрул»), Ўзге Гюрел («Олча мавсуми»), Серкан Чайўғлу, Дениз Барут ва Эмре Карайель келади;
Тантанали очилиш маросими: 25 сентябрь куни соат 18:30 да Ўзбекистон Кино санъати саройида қизил гиламча ва юлдузлар иштирокида расмий тадбир бўлиб ўтади;
Мутлақо бепул кириш: Фестивалга ташриф буюрувчи барча томошабинлар учун киносеанслар ва тадбирларга кириш мутлақо бепул этиб белгиланди;
5 кунлик киномарафон (ҳар куни 19:00 да): 25 сентябрда «Аждодлар акс-садоси», 26 сентябрда «Худди кесилган дарахтдек», 27 сентябрда «Биз бахтлимизми?», 28 сентябрда «Қара, почтачи келяпти» ҳамда 29 сентябрда «Детектив Рептир» фильмлари намойиш этилади;
Ижодий мулоқотлар: Тошкентлик мухлислар намойишлардан аввал турк актёрлари билан бевосита савол-жавоб қилиш ва эсдалик суратларига тушиш имконига эга бўлади.
Тошкентдаги Турк киноси кунлари (25–29 сентябрь): Тўлиқ намойишлар дастури
Фильмларнинг намойиш кунлари, вақти ва тадбир тафсилоти:
Сана ва вақт
Фильм номи
Тадбир мазмуни ва иштирокчилар
Кириш тартиби
25 сентябрь, 18:30
Тантанали очилиш
Энгин Алтан Дюзьятан, Ўзге Гюрел ва юлдузлар ташрифи
Бепул
25 сентябрь, 19:00
«Аждодлар акс-садоси»
Фестивалнинг очилиш фильми
Бепул
26 сентябрь, 19:00
«Кесилган дарахтдек»
Психологик ва ижтимоий драма
Бепул
27 сентябрь, 19:00
«Биз бахтлимизми?»
Замонавий ҳаёт ва муносабатлар ҳақидаги кино
Бепул
28 сентябрь, 19:00
«Қара, почтачи келяпти»
Лирик комедия ва оилавий картина
Бепул
29 сентябрь, 19:00
«Детектив Рептир»
Саргузашт ва детектив жанридаги ёпилиш фильми
Бепул
Кинематография ва маданият экспертизаси: Нега бу ташриф катта шов-шувга айланмоқда?
Маданиятшунослар, кино мунаққидлари ва жамоатчилик кузатувчиларининг хулосалари:
Миллионлар севган «Эртуғрул» феномени: Энгин Алтан Дюзьятаннинг Ўзбекистондаги машҳурлиги мислсиз даражада юқори бўлиб, унинг ташрифи пойтахтда улкан аншлаг ва минглаб мухлислар тўпланишини кафолатлайди;
Маданий кўприкнинг мустаҳкамланиши: Турк сериаллари ва фильмлари ўзбек томошабини учун ментал жиҳатдан энг яқин ва севимли маҳсулот ҳисобланади; бундай фестиваллар икки қардош халқ ўртасидаги ижодий дўстликни янада чуқурлаштиради;
Ёш ижодкорлар учун мастер-класс: Ўзбекистон кино саноати вакиллари учун жаҳон бозорини забт этган турк продюсерлари ва актёрлари билан тажриба алмашиш катта мактаб бўлиб хизмат қилади;
Маданий ҳордиқнинг оммабоплиги: Намойишларнинг бепул қилиниши ва марказий маскан — Ўзбекистон Кино санъати саройида ўтказилиши аҳоли ва ёшларнинг мазмунли дам олиши учун ажойиб имконият яратади.
25–29 сентябрь кунлари Тошкент ҳақиқий турк сериаллари ва катта кинематография нафаси билан яшайди.
Сизнингча, Тошкентга келаётган юлдузлар орасида қайси бирининг ижоди сизга кўпроқ ёқади — «Эртуғрул» тимсолидаги Энгин Алтанми ёки «Олча мавсуми» юлдузи Ўзге Гюрел? Туркия фильмлари кунларида бепул намойиш этиладиган қайси фильмни катта экранда томоша қилишни истардингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва сериал ихлосмандлари учун ушбу ажойиб янгиликни барча дўстларингиз ҳамда турк кинолари мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…