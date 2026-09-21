Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади

·30·Маданият
Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 25–29 сентябр кунлари Тошкентда «Ўзбекистон ва Туркия маданияти ва санъати учрашувлари» доирасида Турк киноси кунлари бўлиб ўтади.
  • Тадбирда «Тирилиш: Эртуғрул» сериали билан машҳур бўлган Энгин Алтан Дюзятан, Ўзге Гюрел, Дениз Барут, Серкан Чайўғлу ва Эмре Караел каби турк киноси юлдузлари иштирок этади.

Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги маданий алоқалар тарихида минглаб томошабинлар ва сериал ихлосмандлари интиқлик билан кутган улкан кинобайрам старт олади. Жорий йилнинг 25–29 сентябрь кунлари Тошкент шаҳрида «Ўзбекистон ва Туркия маданияти ва санъати учрашувлари» доирасида Турк киноси кунлари катта тантана билан бўлиб ўтади.

Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади

25 сентябрь куни соат 18:30 да расман очиладиган ушбу нуфузли тадбирга миллионлаб ўзбек томошабинларига «Тирилиш: Эртуғрул» сериали орқали қадрдон бўлиб қолган машҳур актёр Энгин Алтан Дюзьятан, шунингдек, гўзал актрисалар Ўзге Гюрел, Дениз Барут ҳамда таниқли юлдузлар Серкан Чайўғлу ва Эмре Карайель шахсан ташриф буюради. Киноихлосмандлари нафақат севимли актёрлари билан юзма-юз учрашиш, балки Ўзбекистон Кино санъати саройида ҳар куни соат 19:00 да бошланадиган 5 та сара турк фильмини бепул томоша қилиш имкониятига эга бўлади.

Хўш, турк киноси юлдузларининг ташрифи пойтахтда қандай дастур асосида кечади, қайси фильмлар экранга чиқади ва санъат ихлосмандлари юлдузлар билан қандай мулоқот қилишлари мумкин?

Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади

«Эртуғрулдан Ўзге Гюрелгача ва 5 та сара фильм»: Турк киноси кунларининг бош тафсилотлари

Тошкентдаги кинематографик байрамнинг энг асосий воқеалари ва режалари:

  • Машҳур актёрлар делегацияси: Пойтахтга Энгин Алтан Дюзьятан («Эртуғрул»), Ўзге Гюрел («Олча мавсуми»), Серкан Чайўғлу, Дениз Барут ва Эмре Карайель келади;

  • Тантанали очилиш маросими: 25 сентябрь куни соат 18:30 да Ўзбекистон Кино санъати саройида қизил гиламча ва юлдузлар иштирокида расмий тадбир бўлиб ўтади;

  • Мутлақо бепул кириш: Фестивалга ташриф буюрувчи барча томошабинлар учун киносеанслар ва тадбирларга кириш мутлақо бепул этиб белгиланди;

  • 5 кунлик киномарафон (ҳар куни 19:00 да): 25 сентябрда «Аждодлар акс-садоси», 26 сентябрда «Худди кесилган дарахтдек», 27 сентябрда «Биз бахтлимизми?», 28 сентябрда «Қара, почтачи келяпти» ҳамда 29 сентябрда «Детектив Рептир» фильмлари намойиш этилади;

  • Ижодий мулоқотлар: Тошкентлик мухлислар намойишлардан аввал турк актёрлари билан бевосита савол-жавоб қилиш ва эсдалик суратларига тушиш имконига эга бўлади.

Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади

Тошкентдаги Турк киноси кунлари (25–29 сентябрь): Тўлиқ намойишлар дастури

Фильмларнинг намойиш кунлари, вақти ва тадбир тафсилоти:

Сана ва вақт

Фильм номи

Тадбир мазмуни ва иштирокчилар

Кириш тартиби

25 сентябрь, 18:30

Тантанали очилиш

Энгин Алтан Дюзьятан, Ўзге Гюрел ва юлдузлар ташрифи

Бепул

25 сентябрь, 19:00

«Аждодлар акс-садоси»

Фестивалнинг очилиш фильми

Бепул

26 сентябрь, 19:00

«Кесилган дарахтдек»

Психологик ва ижтимоий драма

Бепул

27 сентябрь, 19:00

«Биз бахтлимизми?»

Замонавий ҳаёт ва муносабатлар ҳақидаги кино

Бепул

28 сентябрь, 19:00

«Қара, почтачи келяпти»

Лирик комедия ва оилавий картина

Бепул

29 сентябрь, 19:00

«Детектив Рептир»

Саргузашт ва детектив жанридаги ёпилиш фильми

Бепул

Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади

Кинематография ва маданият экспертизаси: Нега бу ташриф катта шов-шувга айланмоқда?

Маданиятшунослар, кино мунаққидлари ва жамоатчилик кузатувчиларининг хулосалари:

  • Миллионлар севган «Эртуғрул» феномени: Энгин Алтан Дюзьятаннинг Ўзбекистондаги машҳурлиги мислсиз даражада юқори бўлиб, унинг ташрифи пойтахтда улкан аншлаг ва минглаб мухлислар тўпланишини кафолатлайди;

  • Маданий кўприкнинг мустаҳкамланиши: Турк сериаллари ва фильмлари ўзбек томошабини учун ментал жиҳатдан энг яқин ва севимли маҳсулот ҳисобланади; бундай фестиваллар икки қардош халқ ўртасидаги ижодий дўстликни янада чуқурлаштиради;

  • Ёш ижодкорлар учун мастер-класс: Ўзбекистон кино саноати вакиллари учун жаҳон бозорини забт этган турк продюсерлари ва актёрлари билан тажриба алмашиш катта мактаб бўлиб хизмат қилади;

  • Маданий ҳордиқнинг оммабоплиги: Намойишларнинг бепул қилиниши ва марказий маскан — Ўзбекистон Кино санъати саройида ўтказилиши аҳоли ва ёшларнинг мазмунли дам олиши учун ажойиб имконият яратади.

Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади

25–29 сентябрь кунлари Тошкент ҳақиқий турк сериаллари ва катта кинематография нафаси билан яшайди.

Сизнингча, Тошкентга келаётган юлдузлар орасида қайси бирининг ижоди сизга кўпроқ ёқади — «Эртуғрул» тимсолидаги Энгин Алтанми ёки «Олча мавсуми» юлдузи Ўзге Гюрел? Туркия фильмлари кунларида бепул намойиш этиладиган қайси фильмни катта экранда томоша қилишни истардингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва сериал ихлосмандлари учун ушбу ажойиб янгиликни барча дўстларингиз ҳамда турк кинолари мухлисларига улашинг!

ТошкентТурк киноси кунлариЭнгин Алтан ДюзьятанТирилиш: Эртуғрул
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиЎзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиБугун, 18:21Таниқли актёр Ўткир Менглиев қизини узатдиТаниқли актёр Ўткир Менглиев қизини узатдиБугун, 17:53Рол учун сочидан воз кечган ўзбек актрисалари кимлар?Рол учун сочидан воз кечган ўзбек актрисалари кимлар?Бугун, 17:10Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаБугун, 17:01Дилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эсладиДилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эсладиБугун, 15:43Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Бугун, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ