Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтди

·25·Спорт
Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Раян Черки, афсонавий Зинедине Зидане қўл остида ўйнашни катта шараф деб билишини билдирди.
  • 23 ёшли футболчи Зидане бошқарувидаги илк йиғинга чақирилганидан мамнун ва янги давр бошланишини катта ҳаяжон билан кутмоқда.
  • Черки, Канал+ телеканалига берган интервюсида Зидане билан ишлашни интиқлик билан кутаётганини таъкидлади.

Франция миллий терма жамоаси ва Манчестер Сити яримҳимоячиси Раян Черки афсонавий мутахассис Зинедине Зидане бошқарувидаги илк йиғинга чақирилганидан мамнунлигини билдирди. Goal.com хабар беришича, 23 ёшли футболчи мамлакат бош жамоасидаги янги давр бошланишини катта ҳаяжон билан кутмоқда ва Зинедине Зидане қўл остида тўп суриш унинг учун улкан шараф эканини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Франция терма жамоасининг собиқ ва афсонавий устози Реал Мадрид собиқ бош мураббийи сифатида ўз миллий жамоасидаги дебютига тайёргарлик кўрмоқда. Жорий халқаро танаффус вақтида Зинедине Зидане расман Франция терма жамоасини бошқариб боради ва бу мамлакат футбол жамоатчилиги учун тарихий воқеа ҳисобланади.

Манчестер Сити ҳужумкор яримҳимоячиси Раян Черки Зинедине Зидане томонидан тузилган илк таркибга киритилди. Фаолияти давомида Франция терма жамоаси сафида 14 та ўйин ўтказиб, 2 та гол уришга улгурган 23 ёшли футболчи мамлакатнинг асосий таркибидан жой олишга муваффақ бўлган.

Раян Черки ва Зинедине Зидане: янги давр бошланиши

Француз футболининг тирик афсоналаридан бири бўлган Зинедине Зидане қўл остида тўп суриш истаги ёш авлод вакилларини руҳлантирмоқда. Лён клубининг собиқ тарбияланувчиси бўлган Раян Черки ҳам машғулотлар жараёнини бошлашга шошилаётганини яширмади.

Канал+ телеканалига берган интервюсида Раян Черки қуйидагиларни айтиб ўтди: "Янги бош мураббий, айниқса Зинедине Зидане билан бирга ишлаш шараф бўлади. Биз у билан ишлашни бошлашни ва бу тажрибадан ҳақиқий завқ олишни интиқлик билан кутмоқдамиз".

Манчестер Сити сафида ўзини кўрсатиб келаётган Раян Черки терма жамоага ажойиб спорт формасида ташриф буюрмоқда. Англия Премер-лигасининг охирги турида унинг жамоаси Сандерленд устидан 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди ва бу учрашувда ёш яримҳимоячининг ўзи ҳам гол киритишга эришди.

Жорий мавсумда Манчестер Сити сафида барқарор ўйин кўрсатаётган футболчи ҳисобида ҳозирча барча мусобақаларда 4 та гол ва 2 та голли узатма мавжуд. Англия чемпионатининг ўзида эса у 5 та баҳсда 3 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.

Энди барча эътибор Зинедине Зидане ва унинг бошқарувидаги Франция терма жамоасига қаратилган. Мураббий ўзининг халқаро майдондаги илк учрашувига тайёргарликни бошлар экан, жамоа футболчилари янги мураббийнинг тактик ғояларини ўрганиш учун йиғилишни бошлашди.

Раян ЧеркиЗинедине ЗиданеФранция терма жамоасиМанчестер СитиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиБугун, 12:59Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиЛионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиБугун, 11:51«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатдиБугун, 10:31«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилдиБугун, 10:28Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Бугун, 10:26Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Бугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди