Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Раян Черки, афсонавий Зинедине Зидане қўл остида ўйнашни катта шараф деб билишини билдирди.
- 23 ёшли футболчи Зидане бошқарувидаги илк йиғинга чақирилганидан мамнун ва янги давр бошланишини катта ҳаяжон билан кутмоқда.
- Черки, Канал+ телеканалига берган интервюсида Зидане билан ишлашни интиқлик билан кутаётганини таъкидлади.
Франция миллий терма жамоаси ва Манчестер Сити яримҳимоячиси Раян Черки афсонавий мутахассис Зинедине Зидане бошқарувидаги илк йиғинга чақирилганидан мамнунлигини билдирди. Goal.com хабар беришича, 23 ёшли футболчи мамлакат бош жамоасидаги янги давр бошланишини катта ҳаяжон билан кутмоқда ва Зинедине Зидане қўл остида тўп суриш унинг учун улкан шараф эканини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Франция терма жамоасининг собиқ ва афсонавий устози Реал Мадрид собиқ бош мураббийи сифатида ўз миллий жамоасидаги дебютига тайёргарлик кўрмоқда. Жорий халқаро танаффус вақтида Зинедине Зидане расман Франция терма жамоасини бошқариб боради ва бу мамлакат футбол жамоатчилиги учун тарихий воқеа ҳисобланади.
Манчестер Сити ҳужумкор яримҳимоячиси Раян Черки Зинедине Зидане томонидан тузилган илк таркибга киритилди. Фаолияти давомида Франция терма жамоаси сафида 14 та ўйин ўтказиб, 2 та гол уришга улгурган 23 ёшли футболчи мамлакатнинг асосий таркибидан жой олишга муваффақ бўлган.
Раян Черки ва Зинедине Зидане: янги давр бошланишиФранцуз футболининг тирик афсоналаридан бири бўлган Зинедине Зидане қўл остида тўп суриш истаги ёш авлод вакилларини руҳлантирмоқда. Лён клубининг собиқ тарбияланувчиси бўлган Раян Черки ҳам машғулотлар жараёнини бошлашга шошилаётганини яширмади.
Канал+ телеканалига берган интервюсида Раян Черки қуйидагиларни айтиб ўтди: "Янги бош мураббий, айниқса Зинедине Зидане билан бирга ишлаш шараф бўлади. Биз у билан ишлашни бошлашни ва бу тажрибадан ҳақиқий завқ олишни интиқлик билан кутмоқдамиз".
Манчестер Сити сафида ўзини кўрсатиб келаётган Раян Черки терма жамоага ажойиб спорт формасида ташриф буюрмоқда. Англия Премер-лигасининг охирги турида унинг жамоаси Сандерленд устидан 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди ва бу учрашувда ёш яримҳимоячининг ўзи ҳам гол киритишга эришди.
Жорий мавсумда Манчестер Сити сафида барқарор ўйин кўрсатаётган футболчи ҳисобида ҳозирча барча мусобақаларда 4 та гол ва 2 та голли узатма мавжуд. Англия чемпионатининг ўзида эса у 5 та баҳсда 3 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.
Энди барча эътибор Зинедине Зидане ва унинг бошқарувидаги Франция терма жамоасига қаратилган. Мураббий ўзининг халқаро майдондаги илк учрашувига тайёргарликни бошлар экан, жамоа футболчилари янги мураббийнинг тактик ғояларини ўрганиш учун йиғилишни бошлашди.
Изоҳлар 0
…