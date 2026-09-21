Марказий Осиёда сенсация: Қирғизистонда «Арашан» зотли қўй 1 млн долларга сотилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистонда «Арашан» зотли наслли қўй 1 миллион АҚШ долларига сотилди, бу Марказий Осиё чорвачилик бозори тарихида рекорд ҳисобланади.
- Ушбу рекордчи қўй, афсонавий «Франкел» лақабли қўчқорнинг тўғридан-тўғри авлоди бўлиб, унинг отаси бир неча йил аввал 150 000 долларга сотилган эди.
- «Арашан» зоти совуққа чидамлилиги, тез семириши ва 180-200 килограммгача вазн тўплай олиши билан Марказий Осиёда муқобилсиз ҳисобланади.
Марказий Осиё чорвачилик бозори тарихида мисли кўрилмаган рекорд нарх қайд этилди. Қирғизистонда «Арашан» миллий зотини ривожлантириш ва оммалаштиришга бағишланган фестивалда ушбу ноёб зотга мансуб наслли қўй нақд 1 000 000 (бир миллион) АҚШ долларига сотилгани эълон қилинди. Очиқ осмон остида ва улкан томошабинлар оломони қаршисида ташкил этилган подиумда намойиш этилган ушбу ҳайвон ўзининг ҳайбатли гавдаси, мушакдор тузилиши ва мукаммал суяк пропорциялари билан кўргазма иштирокчиларини ҳайратга солди.
Маълум бўлишича, рекордчи қўй маҳаллий чорвадорлар орасида афсонага айланган «Франкель» лақабли наслли қўчқорнинг тўғридан-тўғри авлоди (ўғли) ҳисобланади. Таққос учун, унинг отаси «Франкель»нинг ўзи ҳам бир неча йил олдин Қозоғистонлик чорвадорларга ўша давр учун рекорд бўлган 150 000 долларга пулланиб, катта шов-шувга сабаб бўлган эди. Эндиликда эса унинг зурриёти отасининг кўрсаткичини деярли етти баробарга янгилаб, нархини миллион долларлик чўққига олиб чиқди.
Хўш, «Арашан» зотли қўйларни бу қадар қимматбаҳо ва бебаҳо қилаётган сир нимада, миллион долларлик сармоя наслчилик бизнесида ўзини қандай оқлайди ва бу битим минтақа чорва бозорида янги молиявий тўлқинни бошлаб берадими?
«Афсонавий «Франкель»нинг миллионлик вориси»: Фестивалдаги тарихий битим тафсилоти
Кўргазма саҳнаси ва аукцион майдонида қайд этилган муҳим фактлар:
Фестивалдаги намойиш: Битим «Арашан» зотини ривожлантириш форумида, минглаб селекционерлар ва меҳмонлар кўз ўнгидаги махсус кўргазма саҳнасида расмийлаштирилди;
Ноёб генетика ва оилавий дарахт: Сотилган қўй мамлакатга донғи кетган «Франкель» қўчқорининг ўғли бўлиб, отаси илгари Қозоғистонга 150 минг долларга сотилган эди;
Ҳайбатли анатомик тузилиш: Намойиш этилган қўй бўйининг баландлиги, суякларининг кенглиги ва орқа думба қисмининг ўзига хос катталиги билан бошқа оддий қўйлардан тубдан ажралиб туради;
Оммавий эътибор марказида: Саҳнага олиб чиқилган пайтда юзлаб фермерлар ва журналистлар ушбу ноёб жонзотни фото ва видеога олиб, ижтимоий тармоқларда трендга чиқарди;
Халқаро қизиқиш: Битимнинг бу қадар қиммат баҳоланиши Қозоғистон, Ўзбекистон ва бошқа қўшни давлатлар селекционерларининг «Арашан» зотига бўлган эҳтиёжи кескин ошгани билан изоҳланади.
«Франкель» сулоласи: Чорва бозоридаги нархлар ва авлодлар таққоси
Афсонавий насл вакилларининг қиймати ва кўрсаткичлари:
Мезонлар ва параметрлар
Отаси — «Франкель» қўчқори
Янги рекордчи қўй (Ўғли) MP4
Зоти
Тоза қонли «Арашан» зоти
Тоза қонли «Арашан» зоти
Сотилган нархи
150 000 АҚШ доллари
1 000 000 АҚШ доллари
Битим тузилган жой
Қозоғистонга сотилган
Қирғизистондаги зот фестивали
Нархнинг ўсиш коэффициенти
Ўз даврининг рекорди
Отасининг нархидан қарийб 7 баробар қиммат
Бош мақсад
Наслни яхшилаш ва урчитиш
Марказий Осиёда энг юқори элита селекция яратиш
Асосий афзаллиги
Юқори бўй, вазн ва генетик барқарорлик
Гигант гавда, мукаммал насллилик ва мушакдорлик
Селекция ва бизнес экспертизаси: Бир қўй нега 1 миллион доллар туради?
Чорвачилик соҳаси мутахассислари ва наслчилик таҳлилчиларининг хулосалари:
Генетик капитал ва уруғлик қиймати: Бундай ҳайвонлар гўшт ёки жун учун эмас, балки сунъий уруғлантириш ва наслли қўзичоқлар олиш учун сотиб олинади; битта элита қўчқордан йилига юзлаб наслли авлод олиш мумкин бўлиб, уларнинг ҳар бири минглаб долларга баҳоланади;
«Арашан» зотининг ноёблиги: Ушбу зот совуққа, тоғли иқлимга чидамлилиги, тез семириши ва 180-200 килограммгача вазн тўплай олиши билан Марказий Осиёда муқобилсиз ҳисобланади;
Маркетинг ва бренд эффекти: Чорвадор учун 1 миллион долларлик қўйга эгалик қилиш нафақат селекция, балки ўз фермерлик хўжалигининг бутун дунёда нуфузи ва нархини бир неча баробар кўтарувчи реклама активдир;
Бозордаги нархлар портлаши: Экспертлар фикрича, ушбу битимдан сўнг Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистонда наслли қўчқорлар ва урғочи «Арашан» қўйларининг нархи янада кескин кўтарилиши муқаррар.
«Арашан» қўйининг миллион долларга баҳоланиши Марказий Осиё наслчилик чорвачилиги эндиликда йирик инвестиция ва катта бизнес саноатига айланиб бўлганини яққол исботлади.
Сизнингча, битта наслли қўйга 1 миллион доллар тўлаш ҳақиқатан ҳам ўзини оқлайдиган селекция инвестициясими ёки бу сунъий кўпиртирилган нархми? Юртимиздаги чорвадорлар ҳам «Арашан» зотини кўпайтириш орқали шундай катта даромадларга чиқа оладими? Шахсий фикр ва кузатувларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда чорвачилик оламининг ушбу мислсиз шов-шуви таҳлилини барча соҳа вакиллари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…