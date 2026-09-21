Марказий Осиёда сенсация: Қирғизистонда «Арашан» зотли қўй 1 млн долларга сотилди (видео)

·9·Дунё
Марказий Осиёда сенсация: Қирғизистонда «Арашан» зотли қўй 1 млн долларга сотилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистонда «Арашан» зотли наслли қўй 1 миллион АҚШ долларига сотилди, бу Марказий Осиё чорвачилик бозори тарихида рекорд ҳисобланади.
  • Ушбу рекордчи қўй, афсонавий «Франкел» лақабли қўчқорнинг тўғридан-тўғри авлоди бўлиб, унинг отаси бир неча йил аввал 150 000 долларга сотилган эди.
  • «Арашан» зоти совуққа чидамлилиги, тез семириши ва 180-200 килограммгача вазн тўплай олиши билан Марказий Осиёда муқобилсиз ҳисобланади.

Марказий Осиё чорвачилик бозори тарихида мисли кўрилмаган рекорд нарх қайд этилди. Қирғизистонда «Арашан» миллий зотини ривожлантириш ва оммалаштиришга бағишланган фестивалда ушбу ноёб зотга мансуб наслли қўй нақд 1 000 000 (бир миллион) АҚШ долларига сотилгани эълон қилинди. Очиқ осмон остида ва улкан томошабинлар оломони қаршисида ташкил этилган подиумда намойиш этилган ушбу ҳайвон ўзининг ҳайбатли гавдаси, мушакдор тузилиши ва мукаммал суяк пропорциялари билан кўргазма иштирокчиларини ҳайратга солди.

Маълум бўлишича, рекордчи қўй маҳаллий чорвадорлар орасида афсонага айланган «Франкель» лақабли наслли қўчқорнинг тўғридан-тўғри авлоди (ўғли) ҳисобланади. Таққос учун, унинг отаси «Франкель»нинг ўзи ҳам бир неча йил олдин Қозоғистонлик чорвадорларга ўша давр учун рекорд бўлган 150 000 долларга пулланиб, катта шов-шувга сабаб бўлган эди. Эндиликда эса унинг зурриёти отасининг кўрсаткичини деярли етти баробарга янгилаб, нархини миллион долларлик чўққига олиб чиқди.

Хўш, «Арашан» зотли қўйларни бу қадар қимматбаҳо ва бебаҳо қилаётган сир нимада, миллион долларлик сармоя наслчилик бизнесида ўзини қандай оқлайди ва бу битим минтақа чорва бозорида янги молиявий тўлқинни бошлаб берадими?

«Афсонавий «Франкель»нинг миллионлик вориси»: Фестивалдаги тарихий битим тафсилоти

Кўргазма саҳнаси ва аукцион майдонида қайд этилган муҳим фактлар:

  • Фестивалдаги намойиш: Битим «Арашан» зотини ривожлантириш форумида, минглаб селекционерлар ва меҳмонлар кўз ўнгидаги махсус кўргазма саҳнасида расмийлаштирилди;

  • Ноёб генетика ва оилавий дарахт: Сотилган қўй мамлакатга донғи кетган «Франкель» қўчқорининг ўғли бўлиб, отаси илгари Қозоғистонга 150 минг долларга сотилган эди;

  • Ҳайбатли анатомик тузилиш: Намойиш этилган қўй бўйининг баландлиги, суякларининг кенглиги ва орқа думба қисмининг ўзига хос катталиги билан бошқа оддий қўйлардан тубдан ажралиб туради;

  • Оммавий эътибор марказида: Саҳнага олиб чиқилган пайтда юзлаб фермерлар ва журналистлар ушбу ноёб жонзотни фото ва видеога олиб, ижтимоий тармоқларда трендга чиқарди;

  • Халқаро қизиқиш: Битимнинг бу қадар қиммат баҳоланиши Қозоғистон, Ўзбекистон ва бошқа қўшни давлатлар селекционерларининг «Арашан» зотига бўлган эҳтиёжи кескин ошгани билан изоҳланади.

«Франкель» сулоласи: Чорва бозоридаги нархлар ва авлодлар таққоси

Афсонавий насл вакилларининг қиймати ва кўрсаткичлари:

Мезонлар ва параметрлар

Отаси — «Франкель» қўчқори

Янги рекордчи қўй (Ўғли) MP4

Зоти

Тоза қонли «Арашан» зоти

Тоза қонли «Арашан» зоти

Сотилган нархи

150 000 АҚШ доллари

1 000 000 АҚШ доллари

Битим тузилган жой

Қозоғистонга сотилган

Қирғизистондаги зот фестивали

Нархнинг ўсиш коэффициенти

Ўз даврининг рекорди

Отасининг нархидан қарийб 7 баробар қиммат

Бош мақсад

Наслни яхшилаш ва урчитиш

Марказий Осиёда энг юқори элита селекция яратиш

Асосий афзаллиги

Юқори бўй, вазн ва генетик барқарорлик

Гигант гавда, мукаммал насллилик ва мушакдорлик

Селекция ва бизнес экспертизаси: Бир қўй нега 1 миллион доллар туради?

Чорвачилик соҳаси мутахассислари ва наслчилик таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Генетик капитал ва уруғлик қиймати: Бундай ҳайвонлар гўшт ёки жун учун эмас, балки сунъий уруғлантириш ва наслли қўзичоқлар олиш учун сотиб олинади; битта элита қўчқордан йилига юзлаб наслли авлод олиш мумкин бўлиб, уларнинг ҳар бири минглаб долларга баҳоланади;

  • «Арашан» зотининг ноёблиги: Ушбу зот совуққа, тоғли иқлимга чидамлилиги, тез семириши ва 180-200 килограммгача вазн тўплай олиши билан Марказий Осиёда муқобилсиз ҳисобланади;

  • Маркетинг ва бренд эффекти: Чорвадор учун 1 миллион долларлик қўйга эгалик қилиш нафақат селекция, балки ўз фермерлик хўжалигининг бутун дунёда нуфузи ва нархини бир неча баробар кўтарувчи реклама активдир;

  • Бозордаги нархлар портлаши: Экспертлар фикрича, ушбу битимдан сўнг Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистонда наслли қўчқорлар ва урғочи «Арашан» қўйларининг нархи янада кескин кўтарилиши муқаррар.

«Арашан» қўйининг миллион долларга баҳоланиши Марказий Осиё наслчилик чорвачилиги эндиликда йирик инвестиция ва катта бизнес саноатига айланиб бўлганини яққол исботлади.

Сизнингча, битта наслли қўйга 1 миллион доллар тўлаш ҳақиқатан ҳам ўзини оқлайдиган селекция инвестициясими ёки бу сунъий кўпиртирилган нархми? Юртимиздаги чорвадорлар ҳам «Арашан» зотини кўпайтириш орқали шундай катта даромадларга чиқа оладими? Шахсий фикр ва кузатувларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда чорвачилик оламининг ушбу мислсиз шов-шуви таҳлилини барча соҳа вакиллари ва дўстларингизга улашинг!

Арашан зотФранкель наслҚирғизистон зот фестивали1 миллион доллар битим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маврикий қирғоқлари яқинида 18 метр чуқурликдан Қуръон топилди (видео)Маврикий қирғоқлари яқинида 18 метр чуқурликдан Қуръон топилди (видео)Бугун, 12:15Грецияда минглаб қушлар осмонни эгаллади: кўприк устида ноёб манзара (видео)Грецияда минглаб қушлар осмонни эгаллади: кўприк устида ноёб манзара (видео)Бугун, 11:43Шри-Ланкада 572 кишининг скелети топилди: бу қолдиқлар кимларга тегишли ва улар қандай шароитда ҳалок бўлган?Шри-Ланкада 572 кишининг скелети топилди: бу қолдиқлар кимларга тегишли ва улар қандай шароитда ҳалок бўлган?Бугун, 11:29Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)Бугун, 10:47Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБугун, 09:38Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиДунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиБугун, 09:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?