Таниқли актёр Ўткир Менглиев қизини узатди
Ўзбек санъатидаги таниқли актёр О‘ткир Менглиев оиласида қувончли кун. Санъаткор қизини турмушга узатиб, унинг бахтли кунини яқинлари ва ҳамкасблари даврасида нишонлади.
Тўй маросимида Ўзбек Миллий академик драма театри актёрлари ҳам жам бўлиб, ҳамкасбининг қувончига шерик бўлди.
О‘ткир Менглиевнинг қизини кузатиш маросими самимий ва кўтаринки руҳда ўтгани айтилмоқда. Яқинлари ёш оилага бахт, тотувлик ва фаровон ҳаёт тилади.
Янги қурилган оилага мустаҳкам соғлик ва узоқ йиллик бахт тилаймиз.
Изоҳлар 0
…