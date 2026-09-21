Қарздорларга СИ қўнғироқ қилади: Ўзбекистон бўйлаб AI Call-маркази ишга туширилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси қарздорларга қўнғироқ қилиш учун сунъий интеллектга асосланган «AI Калл-марказ» тизимини ишга туширмоқда.
- Ушбу тизим мол-мулк солиғи бўйича қарздорларга 71-202-23-23 рақамидан автоматлаштирилган овозли робот орқали қўнғироқ қилиб, қарздорлик ҳақида маълумот беради.
Ўзбекистон солиқ маъмурчилиги тизимида фуқаролар ва тадбиркорлар билан ишлаш жараёнига илғор рақамли технологияларни жорий этишнинг янги босқичи бошланди. Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси солиқ тўловчилар билан алоқа ўрнатиш ва муддати ўтган қарздорликларни ундириш мақсадида сунъий интеллектга асосланган махсус «AI Call-марказ» тизимини амалиётга татбиқ этмоқда. Янги рақамли тизим солиқлардан қарзи бор фуқароларга инсон омилисиз, тўлиқ автоматлаштирилган овозли робот орқали қўнғироқ қилиб, мавжуд қарздорлик миқдори ва уни тўлаш шартлари ҳақида батафсил маълумот беради.
Лойиҳа дастлаб Жиззах вилоятининг Ғаллаорол туманида мол-мулк солиғи бўйича қарздорларга нисбатан пилот режимида синовдан ўтказилди ва кутилганидан ҳам юқори самарадорлик кўрсатди: роботдан қўнғироқ қабул қилган солиқ тўловчиларнинг нақд 52 фоизи қарзини дарҳол ва тўлиқ қоплади. Синовдаги ана шу улкан натижа сабабли Солиқ қўмитаси технологияни мамлакатнинг барча ҳудудлари бўйлаб кенгайтиришга қарор қилди. Хўш, робот қайси рақамдан қўнғироқ қилади, фуқаролар бу чақирувларга қандай муносабатда бўлиши керак ва янги рақамли тизим давлат хизматчиларининг юкламасини қанчалик енгиллаштиради?
«71-202-23-23 рақами, 52%лик натижа ва овозли робот»: Лойиҳанинг муҳим тафсилотлари
Солиқ қўмитасининг янги инновацион лойиҳаси бўйича расмий фактлар ва рақамлар:
Махсус расмий рақам: Фуқароларга сунъий интеллект қўнғироқлари ягона расмий 71-202-23-23 телефон рақами орқали амалга оширилади;
Ғаллаоролдаги синов: Пилот лойиҳа сифатида танланган Жиззах вилоятининг Ғаллаорол туманида мол-мулк солиғи қарздорларига қўнғироқлар қилинди;
Рекорд даражадаги тўлов: Овозли ёрдамчи билан мулоқот қилган фуқароларнинг 52 фоизи ҳеч қандай мажбурий ижро чораларисиз ўз қарзини тўлиқ ёпди;
Ходимлар юкламасини камайтириш: Робот минглаб қўнғироқларни бир вақтнинг ўзида бажариши ҳисобига давлат солиқ инспекторларининг ортиқча қўл меҳнати ва қоғозбозлиги кескин қисқаради;
Бутун республика бўйлаб жорий этиш: Муваффақиятли тажрибадан сўнг, тизим Тошкент шаҳри ва барча вилоятлардаги қарздорликларга қарши оммавий тарзда ишга туширилмоқда.
Солиқ тўловчилар билан ишлаш: Анъанавий усул ва AI тизими таққоси
Қарздорликни хабардор қилишдаги ўзгаришлар кўрсаткичлари:
Мезонлар ва йўналишлар
Анъанавий усул (Инспекторлар меҳнати)
Янги AI Call-марказ тизими
Мулоқот усули
Инспекторларнинг қўнғироғи ёки қоғоз хабарнома
Интеллектуал овозли робот орқали автоматлаштирилган қўнғироқ
Алоқа рақами
Ҳар хил шахсий ёки шаҳар рақамлари
Ягона расмий рақам: 71-202-23-23
Синовдаги самарадорлик
Узоқ муддат ва паст тўлов динамикаси
Қўнғироқ олганларнинг 52 фоизи қарзни тўлиқ тўлади
Қамров тезлиги
Кунига чекланган миқдордаги одамларга қўнғироқ
Бир неча дақиқа ичида минглаб солиқ тўловчиларга етиб бориш
Инсон омили ва хатолик
Субъектив ёндашув ва тушунмовчиликлар
Аниқ ва тиниқ расмий молиявий маълумот етказиш
Иқтисодиёт ва рақамлаштириш экспертизаси: Нега AI Call-марказ керак бўлди?
Ахборот технологиялари ва солиқ тизими экспертларининг асосий хулосалари:
Психологик тўсиқ ва вақтида эслатиш: Кўплаб фуқаролар солиқ тўлашдан атайлаб бош тортмайди, балки муддатларини шунчаки унутиб қўяди; хушмуомала сунъий интеллектнинг қўнғироғи қарздорлик судга ёки МИБга чиқиб кетмасдан олдин тўланишига имкон яратади;
Давлат харажатларини тежаш: Қоғоз хатлар чоп этиш, почта орқали жўнатиш ва уйма-уй юриб огоҳлантириш харажатлари нолга тушади;
Фирибгарликка қарши аниқ филтр: Солиқ қўмитаси ягона 71-202-23-23 рақамини эълон қилиши орқали турли шубҳали рақамлардан бўладиган фирибгарлик қўнғироқларининг олдини олишни кўзда тутган;
Маҳаллий бюджетларни тўлдириш: Мол-мулк ва ер солиқлари тўғридан-тўғри туман ва шаҳар бюджетларига тушади, бу эса йўллар, мактаблар ва боғчалар ободлигини молиялаштиришни тезлаштиради.
Солиқ тизимида сунъий интеллектнинг қўлланилиши Ўзбекистонда давлат хизматларини «ақлли» бошқариш сари яна бир катта қадам бўлди.
Сизнингча, сунъий интеллектнинг қўнғироқ қилиб огоҳлантириши фуқароларни солиқларни ўз вақтида тўлашга ўргата оладими? Сизга ҳам 71-202-23-23 рақамидан қўнғироқ келса, робот билан мулоқот қилишга тайёрмисиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ортиқча жарималарга тушмаслик учун ушбу расмий рақам ҳақидаги муҳим хабарни барча яқинларингиз ва тадбиркор танишларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…