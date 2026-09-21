Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда

·33·Маданият
Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ўзбекфилм»да кинони бошқариш тизими тубдан ўзгармоқда, эндиликда давлат ижодий жараёнларга аралашувчи эмас, балки молиявий қўллаб-қувватловчи стратегик ҳамкор сифатида фаолият юритади.
  • Бу ўзгариш хусусий секторга, жумладан, мустақил киностудиялар ва продюсерларга соҳани ривожлантиришда асосий ташаббускорликни беради.
  • Шунингдек, «Ўзбекфилм»да улуғ аллома Абу Али ибн Синонинг болалиги ҳақида янги тарихий филм суратга олиш ишлари бошланган.

Ўзбекистон кинематографияси ва миллий медиа саноатида кўп йиллардан буён кутилган туб бурилиш нуқтаси расман эълон қилинди. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева «Ўзбекфильм» миллий киностудиясига ташриф буюриб, унинг жорий ҳолати, ижодий жамоаси ва келажакдаги стратегик истиқболлари билан яқиндан танишди. Қарийб бир аср давомида халқимизнинг шонли тарихи, дарду қувончлари ва миллий кечинмаларини экранга муҳрлаган ушбу масканни эндиликда замонавий Ўзбекистон кино саноатининг бош таянч маркази ва глобал брендига айлантириш вазифаси қўйилди.

Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда

Энг асосий янгилик шундаки, миллий кинода маъмурий бошқарув фалсафаси 180 даражага ўзгармоқда: бундан буён давлат кинонинг ижодий жараёнига аралашувчи «буюртмачи» ёки цензор сифатида эмас, балки соҳани молиявий қўллаб-қувватловчи стратегик ҳамкор сифатида майдонга чиқади. Ташриф чоғида улуғ аллома Абу Али ибн Синонинг болалиги ҳақидаги янги тарихий фильм павильонлари кўздан кечирилиб, студиянинг янги авлод ижодкорлари билан муҳим режалар белгилаб олинди.

Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда

Хўш, давлатнинг ижодий назоратдан чекиниши ўзбек фильмларининг бадиий сифати ва халқаро бозордаги мавқеига қандай таъсир кўрсатади, мустақил продюсерлар қайси имтиёзларга эга бўлади ва Ибн Сино ҳақидаги блокбастер премераси қачон кутилмоқда?

Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда

«Ижодий эркинлик, бутун занжир модернизацияси ва Ибн Сино»: Кино ислоҳотининг 5 устуни

«Ўзбекфильм» киностудиясига ташриф давомида белгиланган асосий қарорлар ва фактлар:

  • Давлат ролининг тубдан ўзгариши: Давлат фильмнинг мазмуни ва бадиий қарорларига тўғридан-тўғри буйруқ беришдан воз кечиб, инфратузилма яратувчи ва молиялаштирувчи стратегик ҳамкорга айланмоқда;

  • Хусусий сектор — бош ҳаракатлантирувчи куч: Мустақил киностудиялар, эркин продюсерлар ва муаллифларга соҳани ривожлантиришда мутлақ ташаббускорлик берилади;

  • Бутун кино занжирининг янгиланиши: Молиялаштириш, дистрибуция, кинопрокат, халқаро фестивалларда иштирок этиш ва экспорт тизими замонавий маркетинг стандартлари асосида қайта қурилади;

  • Олтин фонд ва рақамлаштириш: Миллий кино меросини сақлаш, дурдона асарларни таъмирлаш (реставрация) ва тўлиқ юқори сифатли рақамли форматга ўтказиш тизими кучайтирилади;

  • Ибн Сино болалиги ҳақидаги тарихий лойиҳа: Киностудияда Абу Али ибн Синонинг ёшлиги ҳақидаги йирик картинанинг суратга олиш ишлари жадал бормоқда; улкан декорациялар ва актёрлар иши юқори баҳоланди.

Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда

Ўзбек кино индустрияси: Эски бошқарув моделлари ва янги ислоҳотлар таққоси

Миллий кинематографиянинг кечаги ва бугунги стратегик ёндашувлари:

Мезонлар ва йўналишлар

Эски бошқарув тизими

Янги эълон қилинган модель

Давлатнинг позицияси

Қатъий буюртмачи ва ижодга аралашувчи назоратчи

Стратегик молиявий ҳамкор ва шароит яратувчи

Асосий ижодий куч

Фақат давлат қарамоғидаги тузилмалар

Хусусий студиялар, мустақил продюсерлар ва муаллифлар

Бозор ва прокат тизими

Маъмурий тақсимот ва маҳаллий чекловлар

Халқаро экспорт, эркин прокат ва фестиваллар

Касбий муҳит

Буйруқбозлик ва чекланган муаллифлик ҳуқуқи

Ўзини ўзи бошқариш маданияти, ижодкор фикри қадрланиши

Тарихий меросга эътибор

Фойдаланиш билан чекланиш

Архивларни тўлиқ реставрация ва рақамлаштириш

Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда

Маданият ва кино экспертизаси: Ижодий эркинлик ўзбек киносига нима беради?

Киношунослар, мустақил режиссёрлар ва соҳа таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Цензура ва шаблонлардан халос бўлиш: Давлат буюртмаси асосида суратга олинадиган «қолипдаги» фильмлар одатда томошабинни кинотеатрларга жалб қила олмайди; ижодий эркинлик эса ҳақиқий, жонли ва томошабинбоп сюжетлар яратилишига йўл очади;

  • Продюсерлик мактабининг шаклланиши: Кинони бизнес сифатида тушунадиган продюсерларнинг пайдо бўлиши маблағларнинг самарали сарфланишини ва фильмларнинг кассабоплигини (бокс-офис) таъминлайди;

  • Халқаро аренага чиқиш (Канн, Венеция, Берлин): Экспорт ва дистрибуциянинг замонавийлашуви ўзбек кинематографларининг халқаро нуфузли фестивалларда муносиб иштирок этиши учун пойдевор яратади;

  • Тарихий шахслар талқини: Абу Али ибн Синонинг болалигига бағишланган картинанинг суратга олиниши ёш авлодда миллий ғурур ва илмга қизиқишни уйғотувчи сифатли бадиий намуна бўлиши кутилмоқда.

Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда

«Ўзбекфильм»да бошланган бошқарув ўзгаришлари ва ижодкор шахсига берилаётган юксак эътибор миллий кинонинг янги «олтин даври»ни бошлаб беришига умид уйғотмоқда.

Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда

Сизнингча, давлатнинг фильмлар ижодий жараёнига аралашмаслиги миллий киноютуқларимизнинг кўпайишига қандай туртки беради? «Ўзбекфильм»дан биринчи навбатда қандай мавзулардаги замонавий асарларни (тарихий, ижтимоий ёки драматик) кутяпсиз? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий киносимиз тақдирига оид ушбу хушхабарни барча кино ихлосмандлари ва ижодкорларга улашинг!

ЎзбекфильмСаида МирзиёеваАбу Али ибн Синокинематографик ислоҳот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рол учун сочидан воз кечган ўзбек актрисалари кимлар?Рол учун сочидан воз кечган ўзбек актрисалари кимлар?Бугун, 17:10Дилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эсладиДилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эсладиБугун, 15:43Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Бугун, 15:37Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Бугун, 15:15Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Бугун, 15:12«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ