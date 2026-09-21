Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ўзбекфилм»да кинони бошқариш тизими тубдан ўзгармоқда, эндиликда давлат ижодий жараёнларга аралашувчи эмас, балки молиявий қўллаб-қувватловчи стратегик ҳамкор сифатида фаолият юритади.
- Бу ўзгариш хусусий секторга, жумладан, мустақил киностудиялар ва продюсерларга соҳани ривожлантиришда асосий ташаббускорликни беради.
- Шунингдек, «Ўзбекфилм»да улуғ аллома Абу Али ибн Синонинг болалиги ҳақида янги тарихий филм суратга олиш ишлари бошланган.
Ўзбекистон кинематографияси ва миллий медиа саноатида кўп йиллардан буён кутилган туб бурилиш нуқтаси расман эълон қилинди. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева «Ўзбекфильм» миллий киностудиясига ташриф буюриб, унинг жорий ҳолати, ижодий жамоаси ва келажакдаги стратегик истиқболлари билан яқиндан танишди. Қарийб бир аср давомида халқимизнинг шонли тарихи, дарду қувончлари ва миллий кечинмаларини экранга муҳрлаган ушбу масканни эндиликда замонавий Ўзбекистон кино саноатининг бош таянч маркази ва глобал брендига айлантириш вазифаси қўйилди.
Энг асосий янгилик шундаки, миллий кинода маъмурий бошқарув фалсафаси 180 даражага ўзгармоқда: бундан буён давлат кинонинг ижодий жараёнига аралашувчи «буюртмачи» ёки цензор сифатида эмас, балки соҳани молиявий қўллаб-қувватловчи стратегик ҳамкор сифатида майдонга чиқади. Ташриф чоғида улуғ аллома Абу Али ибн Синонинг болалиги ҳақидаги янги тарихий фильм павильонлари кўздан кечирилиб, студиянинг янги авлод ижодкорлари билан муҳим режалар белгилаб олинди.
Хўш, давлатнинг ижодий назоратдан чекиниши ўзбек фильмларининг бадиий сифати ва халқаро бозордаги мавқеига қандай таъсир кўрсатади, мустақил продюсерлар қайси имтиёзларга эга бўлади ва Ибн Сино ҳақидаги блокбастер премераси қачон кутилмоқда?
«Ижодий эркинлик, бутун занжир модернизацияси ва Ибн Сино»: Кино ислоҳотининг 5 устуни
«Ўзбекфильм» киностудиясига ташриф давомида белгиланган асосий қарорлар ва фактлар:
Давлат ролининг тубдан ўзгариши: Давлат фильмнинг мазмуни ва бадиий қарорларига тўғридан-тўғри буйруқ беришдан воз кечиб, инфратузилма яратувчи ва молиялаштирувчи стратегик ҳамкорга айланмоқда;
Хусусий сектор — бош ҳаракатлантирувчи куч: Мустақил киностудиялар, эркин продюсерлар ва муаллифларга соҳани ривожлантиришда мутлақ ташаббускорлик берилади;
Бутун кино занжирининг янгиланиши: Молиялаштириш, дистрибуция, кинопрокат, халқаро фестивалларда иштирок этиш ва экспорт тизими замонавий маркетинг стандартлари асосида қайта қурилади;
Олтин фонд ва рақамлаштириш: Миллий кино меросини сақлаш, дурдона асарларни таъмирлаш (реставрация) ва тўлиқ юқори сифатли рақамли форматга ўтказиш тизими кучайтирилади;
Ибн Сино болалиги ҳақидаги тарихий лойиҳа: Киностудияда Абу Али ибн Синонинг ёшлиги ҳақидаги йирик картинанинг суратга олиш ишлари жадал бормоқда; улкан декорациялар ва актёрлар иши юқори баҳоланди.
Ўзбек кино индустрияси: Эски бошқарув моделлари ва янги ислоҳотлар таққоси
Миллий кинематографиянинг кечаги ва бугунги стратегик ёндашувлари:
Мезонлар ва йўналишлар
Эски бошқарув тизими
Янги эълон қилинган модель
Давлатнинг позицияси
Қатъий буюртмачи ва ижодга аралашувчи назоратчи
Стратегик молиявий ҳамкор ва шароит яратувчи
Асосий ижодий куч
Фақат давлат қарамоғидаги тузилмалар
Хусусий студиялар, мустақил продюсерлар ва муаллифлар
Бозор ва прокат тизими
Маъмурий тақсимот ва маҳаллий чекловлар
Халқаро экспорт, эркин прокат ва фестиваллар
Касбий муҳит
Буйруқбозлик ва чекланган муаллифлик ҳуқуқи
Ўзини ўзи бошқариш маданияти, ижодкор фикри қадрланиши
Тарихий меросга эътибор
Фойдаланиш билан чекланиш
Архивларни тўлиқ реставрация ва рақамлаштириш
Маданият ва кино экспертизаси: Ижодий эркинлик ўзбек киносига нима беради?
Киношунослар, мустақил режиссёрлар ва соҳа таҳлилчиларининг хулосалари:
Цензура ва шаблонлардан халос бўлиш: Давлат буюртмаси асосида суратга олинадиган «қолипдаги» фильмлар одатда томошабинни кинотеатрларга жалб қила олмайди; ижодий эркинлик эса ҳақиқий, жонли ва томошабинбоп сюжетлар яратилишига йўл очади;
Продюсерлик мактабининг шаклланиши: Кинони бизнес сифатида тушунадиган продюсерларнинг пайдо бўлиши маблағларнинг самарали сарфланишини ва фильмларнинг кассабоплигини (бокс-офис) таъминлайди;
Халқаро аренага чиқиш (Канн, Венеция, Берлин): Экспорт ва дистрибуциянинг замонавийлашуви ўзбек кинематографларининг халқаро нуфузли фестивалларда муносиб иштирок этиши учун пойдевор яратади;
Тарихий шахслар талқини: Абу Али ибн Синонинг болалигига бағишланган картинанинг суратга олиниши ёш авлодда миллий ғурур ва илмга қизиқишни уйғотувчи сифатли бадиий намуна бўлиши кутилмоқда.
«Ўзбекфильм»да бошланган бошқарув ўзгаришлари ва ижодкор шахсига берилаётган юксак эътибор миллий кинонинг янги «олтин даври»ни бошлаб беришига умид уйғотмоқда.
Сизнингча, давлатнинг фильмлар ижодий жараёнига аралашмаслиги миллий киноютуқларимизнинг кўпайишига қандай туртки беради? «Ўзбекфильм»дан биринчи навбатда қандай мавзулардаги замонавий асарларни (тарихий, ижтимоий ёки драматик) кутяпсиз? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий киносимиз тақдирига оид ушбу хушхабарни барча кино ихлосмандлари ва ижодкорларга улашинг!
Изоҳлар 0
…