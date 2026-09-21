Рол учун сочидан воз кечган ўзбек актрисалари кимлар?
Кино ва сериаллардаги образини ишонарли гавдалантириш учун актрисалар баъзан ташқи қиёфасини кескин ўзгартиришга ҳам тайёр бўлади. Ўзбек санъатида ҳам рол учун соч турмаги ва рангини ўзгартирган актрисалар бор.
Феруза Мелибоева — фильмдаги роли учун сочини калгача олдириб, мутлақо бошқача қиёфада намоён бўлган. Унинг бу ўзгариши мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотган.
Бархин Ғофурова эса “Бахт овчиси” сериалидаги Зулия образи учун узун, қора сочларини қисқартириб, оч сариқ рангга бўятган. Актрисанинг янги қиёфаси томошабинлар учун кутилмаган ўзгариш бўлган.
Нигина Анорбоева “Ишқ ўйинлари” фильмидаги роли учун сочларини қисқа қилдирган. Янги имидж актрисанинг образига янада ўзига хос кўриниш берган.
Бу актрисаларнинг ҳар бири турли образлар учун ташқи қиёфасида сезиларли ўзгариш қилган.
Сизимча, роль учун бундай кескин ўзгаришларга бориш актрисанинг касбига садоқатини кўрсатадими?
Изоҳлар 0
…