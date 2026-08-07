Гарри Кейннинг келажаги: Мюнхен, MLS ва Англияга қайтиш эҳтимоли

·85·Спорт
Гарри Кейннинг келажаги: Мюнхен, MLS ва Англияга қайтиш эҳтимоли
Қисқача

Гарри Кейн яқин йилларда Мюнхеннинг Бавария клубида қолишни режалаштираётган бўлса-да, кейинчалик MLS, Саудия Арабистони ёки Англияга қайтиши мумкин. Унинг Бавария билан шартномаси якунланишига 12 ой қолган, томонлар эса келишувни узайтириш бўйича музокараларга тайёр. 2023-йилда Тоттенхемдан Мюнхенга ўтган Кейн барча мусобақаларда 147 та учрашувда 146 та гол урди.

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн фаолиятининг кейинги босқичида Шимолий Американинг MLS лигасига кўчиб ўтиши ёки ватани Англия футболига қайтиши мумкин. Германия чемпионатидаги ишончли ўйинлари ва рекордлари билан эътибор қозонаётган инглиз ҳужумчисининг шартномаси борасидаги режалари футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Бавариянинг собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Хаман Гарри Кейннинг келажаги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, тажрибали ҳужумчи яқин йилларда Мюнхенда қолишни мақсад қилган бўлсада, фаолиятининг якуний босқичида бошқа чемпионатларга йўл олиши эҳтимолдан холи эмас.

Маълумки, 2023-йилда Тоттенхемни тарк этиб, Мюнхендаги фаолиятини бошлаган Гарри Кейн немис клуби сафида ўзини кўрсата олди. У барча мусобақаларда 147 та учрашувда майдонга тушиб, 146 та гол киритишга муваффақ бўлди. Шартномасининг якунланишига эса атиги 12 ой қолган.

Мюнхенда янги шартнома ва совринлар

Ҳозирги кунда томонлар амалдаги келишувни узайтириш бўйича музокараларга тайёр эканликларини билдиришмоқда. Бавария сафида ўзининг узоқ йиллик совринсизлик сериясига барҳам берган ҳужумчи Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритишни ва клуб афсонасига айланишни мақсад қилган.

Бироқ июль ойида 33 ёшни қарши олган футболчи вақт ўтиши билан Европанинг элита даражасидаги рақобатини тарк этиш вақти келишини яхши тушунади. Олдинроқ Англия терма жамоаси сардори NFL лигасида кикер сифатида ўзини синаб кўриш нияти борлигини ҳам тилга олганди.

MLS ва Англия: Кейнни нима кутмоқда?

Диетмар Хаманинг фикрича, Гарри Кейн яна икки-уч йил давомида Германияда голлар уришда давом эта олади. Унинг таъкидлашича, ҳужумчи 35 ёшга тўлгач, MLS ёки Саудия Арабистонига йўл олиши мумкин, гарчи тўрт нафар фарзанднинг отаси бўлган футболчи ҳозирча океан ортига кўчиб ўтишга шошилмаса керак.

Экспертнинг фикрича, эртами-кечми Гарри Кейн Буюк Британияга қайтади. Бу эҳтимол футболчи сифатида майдонга қайтиш бўлмаса-да, доимий яшаш учун ватанга қайтиши аниқ. Бироқ бу саволларга фақат футболчининг ўзи аниқ жавоб бера олади.

Гарри КейнБаварияMLSТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)