Гарри Кейннинг келажаги: Мюнхен, MLS ва Англияга қайтиш эҳтимоли
Гарри Кейн яқин йилларда Мюнхеннинг Бавария клубида қолишни режалаштираётган бўлса-да, кейинчалик MLS, Саудия Арабистони ёки Англияга қайтиши мумкин. Унинг Бавария билан шартномаси якунланишига 12 ой қолган, томонлар эса келишувни узайтириш бўйича музокараларга тайёр. 2023-йилда Тоттенхемдан Мюнхенга ўтган Кейн барча мусобақаларда 147 та учрашувда 146 та гол урди.
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн фаолиятининг кейинги босқичида Шимолий Американинг MLS лигасига кўчиб ўтиши ёки ватани Англия футболига қайтиши мумкин. Германия чемпионатидаги ишончли ўйинлари ва рекордлари билан эътибор қозонаётган инглиз ҳужумчисининг шартномаси борасидаги режалари футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Бавариянинг собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Хаман Гарри Кейннинг келажаги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, тажрибали ҳужумчи яқин йилларда Мюнхенда қолишни мақсад қилган бўлсада, фаолиятининг якуний босқичида бошқа чемпионатларга йўл олиши эҳтимолдан холи эмас.
Маълумки, 2023-йилда Тоттенхемни тарк этиб, Мюнхендаги фаолиятини бошлаган Гарри Кейн немис клуби сафида ўзини кўрсата олди. У барча мусобақаларда 147 та учрашувда майдонга тушиб, 146 та гол киритишга муваффақ бўлди. Шартномасининг якунланишига эса атиги 12 ой қолган.
Мюнхенда янги шартнома ва совринларҲозирги кунда томонлар амалдаги келишувни узайтириш бўйича музокараларга тайёр эканликларини билдиришмоқда. Бавария сафида ўзининг узоқ йиллик совринсизлик сериясига барҳам берган ҳужумчи Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритишни ва клуб афсонасига айланишни мақсад қилган.
Бироқ июль ойида 33 ёшни қарши олган футболчи вақт ўтиши билан Европанинг элита даражасидаги рақобатини тарк этиш вақти келишини яхши тушунади. Олдинроқ Англия терма жамоаси сардори NFL лигасида кикер сифатида ўзини синаб кўриш нияти борлигини ҳам тилга олганди.
MLS ва Англия: Кейнни нима кутмоқда?Диетмар Хаманинг фикрича, Гарри Кейн яна икки-уч йил давомида Германияда голлар уришда давом эта олади. Унинг таъкидлашича, ҳужумчи 35 ёшга тўлгач, MLS ёки Саудия Арабистонига йўл олиши мумкин, гарчи тўрт нафар фарзанднинг отаси бўлган футболчи ҳозирча океан ортига кўчиб ўтишга шошилмаса керак.
Экспертнинг фикрича, эртами-кечми Гарри Кейн Буюк Британияга қайтади. Бу эҳтимол футболчи сифатида майдонга қайтиш бўлмаса-да, доимий яшаш учун ватанга қайтиши аниқ. Бироқ бу саволларга фақат футболчининг ўзи аниқ жавоб бера олади.
…