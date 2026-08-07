«Навбаҳор» Темур Кападзе қўл остида ғалабали серияни давом эттирмоқда
«Навбаҳор» Суперлиганинг 16-туридан қолдирилган баҳсда «Сурхон»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Наманганликлар сафида Ҳусайн Норчаев 5-дақиқада пеналтидан гол урди. Temuр Кападзе бошчилигидаги жамоа бу ғалабадан сўнг очколарини 28 тага етказиб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди, «Сурхон» эса 18 очко билан 12-ўринда қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 16-туридан ўрин олган қолдирилган ва муҳим баҳсда Наманганнинг «Навбаҳор» клуби «Сурхон» меҳмони бўлиб, муҳим ғалабани қўлга киритди.
Наманганда кечган кескин ва муросасиз беллашувда Темур Кападзе шогирдлари минимал 1:0 ҳисобида зафар қучиб, қимматли 3 очкони ўз ҳисобларига ёзиб қўйишди.
Тезкор гол ва учрашув тақдири
Учрашув «лочинлар»нинг фаол ҳужумлари билан бошланди. Мачнинг атиги 5-дақиқасидаёқ Термиз клуби дарвозаси томон белгиланган пенальтини «Навбаҳор» ҳужумчиси Ҳусайн Норчаев совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди.
Баҳснинг қолган дақиқаларида ҳар икки жамоада ҳам бир қатор хавфли вазиятлар юзага келган бўлса-да, ҳисоб бошқа ўзгармади. Ушбу ёлғиз гол наманганликларга навбатдаги муҳим ғалабани тақдим этди.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу муваффақиятдан сўнг Темур Кападзе бошчилигидаги «Навбаҳор» ўз очколари сонини 28 тага етказиб олди ва турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилиб олди.
Мағлубиятга учраган «Сурхон» эса 18 очко билан жадвалнинг 12-ўрнида бормоқда.
Ўйин қайдномаси:
Суперлига. 16-тур
«Сурхон» – «Навбаҳор» 0:1
Гол: Ҳусайн Норчаев 5 (пен.)
«Сурхон»: 86. Даврон Мерганов, 6. Беҳзод Шамсиев, 7. Достонбек Турсунов, 11. Ричард Фрайдей (14. Тоҳиржон Ашурбаев, 63), 15. Диёр Рамазонов (8. Ҳумоюн Шербўтаев, 46), 21. Торнике Дзебниаури, 26. Беҳруз Шукуруллаев, 31. Камронбек Эргашев (27. Муҳаммадали Мусаханов, 46), 32. Бобуржон Раҳимжонов (39. Мирмақсуд Мирусмонов, 63), 66. Беҳрўз Шайдулов, 91. Аъзамжон Темирхонов.
«Навбаҳор»: 1. Ўткир Юсупов, 2. Саидазамат Мирсаидов, 4. Исломбек Маматказин, 7. Русланбек Жиянов (6. Шоҳруҳ Абдураҳмонов, 66), 8. Диёр Холматов, 11. Ҳусайн Норчаев, 13. Бенжамин Тейди, 22. Умар Адҳамзода, 23. Ваня Илич (30. Жасурбек Жалолиддинов, 66), 34. Гиорги Жгереная, 77. Муҳаммадали Усмонов (17. Муҳаммадали Ғиёсов, 66).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…