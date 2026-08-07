«Навбаҳор» Темур Кападзе қўл остида ғалабали серияни давом эттирмоқда

·108·Спорт
«Навбаҳор» Темур Кападзе қўл остида ғалабали серияни давом эттирмоқда
Қисқача

«Навбаҳор» Суперлиганинг 16-туридан қолдирилган баҳсда «Сурхон»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Наманганликлар сафида Ҳусайн Норчаев 5-дақиқада пеналтидан гол урди. Temuр Кападзе бошчилигидаги жамоа бу ғалабадан сўнг очколарини 28 тага етказиб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди, «Сурхон» эса 18 очко билан 12-ўринда қолди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 16-туридан ўрин олган қолдирилган ва муҳим баҳсда Наманганнинг «Навбаҳор» клуби «Сурхон» меҳмони бўлиб, муҳим ғалабани қўлга киритди.

Наманганда кечган кескин ва муросасиз беллашувда Темур Кападзе шогирдлари минимал 1:0 ҳисобида зафар қучиб, қимматли 3 очкони ўз ҳисобларига ёзиб қўйишди.

Тезкор гол ва учрашув тақдири

Учрашув «лочинлар»нинг фаол ҳужумлари билан бошланди. Мачнинг атиги 5-дақиқасидаёқ Термиз клуби дарвозаси томон белгиланган пенальтини «Навбаҳор» ҳужумчиси Ҳусайн Норчаев совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди.

Баҳснинг қолган дақиқаларида ҳар икки жамоада ҳам бир қатор хавфли вазиятлар юзага келган бўлса-да, ҳисоб бошқа ўзгармади. Ушбу ёлғиз гол наманганликларга навбатдаги муҳим ғалабани тақдим этди.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу муваффақиятдан сўнг Темур Кападзе бошчилигидаги «Навбаҳор» ўз очколари сонини 28 тага етказиб олди ва турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилиб олди.

Мағлубиятга учраган «Сурхон» эса 18 очко билан жадвалнинг 12-ўрнида бормоқда.

Ўйин қайдномаси:

Суперлига. 16-тур

«Сурхон» – «Навбаҳор» 0:1

Гол: Ҳусайн Норчаев 5 (пен.)

  • «Сурхон»: 86. Даврон Мерганов, 6. Беҳзод Шамсиев, 7. Достонбек Турсунов, 11. Ричард Фрайдей (14. Тоҳиржон Ашурбаев, 63), 15. Диёр Рамазонов (8. Ҳумоюн Шербўтаев, 46), 21. Торнике Дзебниаури, 26. Беҳруз Шукуруллаев, 31. Камронбек Эргашев (27. Муҳаммадали Мусаханов, 46), 32. Бобуржон Раҳимжонов (39. Мирмақсуд Мирусмонов, 63), 66. Беҳрўз Шайдулов, 91. Аъзамжон Темирхонов.

  • «Навбаҳор»: 1. Ўткир Юсупов, 2. Саидазамат Мирсаидов, 4. Исломбек Маматказин, 7. Русланбек Жиянов (6. Шоҳруҳ Абдураҳмонов, 66), 8. Диёр Холматов, 11. Ҳусайн Норчаев, 13. Бенжамин Тейди, 22. Умар Адҳамзода, 23. Ваня Илич (30. Жасурбек Жалолиддинов, 66), 34. Гиорги Жгереная, 77. Муҳаммадали Усмонов (17. Муҳаммадали Ғиёсов, 66).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

НавбаҳорТемур КападзеСурхонҲусайн НорчаевНаманган
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)