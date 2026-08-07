Президент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамланди

·72·Ўзбекистон
Президент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамланди
Қисқача

Олий Мажлис Сенатининг 18-ялпи мажлисида «Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси тўғрисида»ги Конституциявий қонун бир овоздан маъқулланди. Қонун Президент Администрациясининг ҳуқуқий мақоми, вазифалари, тузилмаси ва фаолият тартибини белгилайди. Унда давлат органлари билан ҳамкорлик, раҳбарият ва ходимлар фаолиятининг ҳуқуқий кафолатлари ҳам тартибга солинган.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 18-ялпи мажлисида давлат бошқаруви тизими учун муҳим аҳамиятга эга бўлган «Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси тўғрисида»ги Конституциявий қонун маъқулланди.

Олий Мажлис Сенати матбуот хизмати хабарига кўра, ушбу қонун Президент Администрациясининг ҳуқуқий мақоми, асосий вазифалари, тузилмаси ва фаолият тартибини мустаҳкамлаб беради.

Конституциявий асос ва янги ҳуқуқий мақом

Муҳокамалар чоғида янги таҳрирдаги Конституция миллий ҳамда умуминсоний қадриятлар, шунингдек, ўзбек давлатчилиги ривожланишининг тарихий тажрибасига асосланган самарали бошқарув тизимини шакллантиргани таъкидланди.

Конституциянинг XIX бобида Президентнинг давлат бошлиғи сифатидаги ўрни ва ҳокимият органларининг келишилган ҳолда фаолият юритишини таъминлаш ваколатлари белгиланган. Шу асосда қабул қилинган янги Конституциявий қонун қуйидаги асосий йўналишларни тартибга солади:

  • Президент Администрациясининг ҳуқуқий мақоми ва фаолият принциплари;

  • Тузилмаси ва ишни ташкил этишнинг аниқ тартиби;

  • Давлат органлари ва ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик механизмлари;

  • Раҳбарият, мансабдор шахслар ва ходимлар фаолиятининг ҳуқуқий кафолатлари.

Халқаро тажриба: АҚШ ва Европа мамлакатлари моделлари ўрганилди

Ҳужжат лойиҳасини тайёрлаш жараёнида соҳадаги энг илғор хорижий тажрибалар чуқур таҳлил қилинди.

Жумладан, АҚШ, Финляндия, Чехия, Словакия, Руминия, Латвия ва Қозоғистон каби давлатларнинг Президент ва Давлат раҳбари аппарати фаолиятини ташкил этиш борасидаги меъёрий-ҳуқуқий амалиёти ҳисобга олинди.

Қонун қабул қилиниши нимани ўзгартиради?

Сенаторларнинг таъкидлашича, ушбу Конституциявий қонуннинг қабул қилиниши:

  1. Давлат раҳбарининг ташкилий, ҳуқуқий ва таҳлилий соҳалардаги фаолиятини таъминлаш механизмларини такомиллаштиради;

  2. Давлат органлари ўртасидаги интеграция ва ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлайди;

  3. Бутун давлат бошқаруви тизимининг самарадорлиги ва масъулиятини оширишга хизмат қилади.

Ялпи мажлисдаги муҳокамалар якуни бўйича Конституциявий қонун Сенат томонидан бир овоздан маъқулланди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Олий МажлисЎзбекистонАҚШҚозоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиЭнди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиБугун, 16:39Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиБугун, 11:44Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиКўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиБугун, 11:37Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаМактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаБугун, 09:45Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаKasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаКеча, 22:59Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Кеча, 22:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди