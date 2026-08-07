Президент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамланди
Олий Мажлис Сенатининг 18-ялпи мажлисида «Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси тўғрисида»ги Конституциявий қонун бир овоздан маъқулланди. Қонун Президент Администрациясининг ҳуқуқий мақоми, вазифалари, тузилмаси ва фаолият тартибини белгилайди. Унда давлат органлари билан ҳамкорлик, раҳбарият ва ходимлар фаолиятининг ҳуқуқий кафолатлари ҳам тартибга солинган.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 18-ялпи мажлисида давлат бошқаруви тизими учун муҳим аҳамиятга эга бўлган «Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси тўғрисида»ги Конституциявий қонун маъқулланди.
Олий Мажлис Сенати матбуот хизмати хабарига кўра, ушбу қонун Президент Администрациясининг ҳуқуқий мақоми, асосий вазифалари, тузилмаси ва фаолият тартибини мустаҳкамлаб беради.
Конституциявий асос ва янги ҳуқуқий мақом
Муҳокамалар чоғида янги таҳрирдаги Конституция миллий ҳамда умуминсоний қадриятлар, шунингдек, ўзбек давлатчилиги ривожланишининг тарихий тажрибасига асосланган самарали бошқарув тизимини шакллантиргани таъкидланди.
Конституциянинг XIX бобида Президентнинг давлат бошлиғи сифатидаги ўрни ва ҳокимият органларининг келишилган ҳолда фаолият юритишини таъминлаш ваколатлари белгиланган. Шу асосда қабул қилинган янги Конституциявий қонун қуйидаги асосий йўналишларни тартибга солади:
Президент Администрациясининг ҳуқуқий мақоми ва фаолият принциплари;
Тузилмаси ва ишни ташкил этишнинг аниқ тартиби;
Давлат органлари ва ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик механизмлари;
Раҳбарият, мансабдор шахслар ва ходимлар фаолиятининг ҳуқуқий кафолатлари.
Халқаро тажриба: АҚШ ва Европа мамлакатлари моделлари ўрганилди
Ҳужжат лойиҳасини тайёрлаш жараёнида соҳадаги энг илғор хорижий тажрибалар чуқур таҳлил қилинди.
Жумладан, АҚШ, Финляндия, Чехия, Словакия, Руминия, Латвия ва Қозоғистон каби давлатларнинг Президент ва Давлат раҳбари аппарати фаолиятини ташкил этиш борасидаги меъёрий-ҳуқуқий амалиёти ҳисобга олинди.
Қонун қабул қилиниши нимани ўзгартиради?
Сенаторларнинг таъкидлашича, ушбу Конституциявий қонуннинг қабул қилиниши:
Давлат раҳбарининг ташкилий, ҳуқуқий ва таҳлилий соҳалардаги фаолиятини таъминлаш механизмларини такомиллаштиради;
Давлат органлари ўртасидаги интеграция ва ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлайди;
Бутун давлат бошқаруви тизимининг самарадорлиги ва масъулиятини оширишга хизмат қилади.
Ялпи мажлисдаги муҳокамалар якуни бўйича Конституциявий қонун Сенат томонидан бир овоздан маъқулланди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…