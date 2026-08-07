Реал Мадрид истеъдоди Франко Мастантуоно Фиорентинага ўтди
Фиорентина Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Франко Мастантуонони бир мавсумлик ижара асосида ўз сафига қўшиб олди. Келишувда футболчини сотиб олиш ҳуқуқи ёки мажбурияти кўзда тутилмаган, ижара муддатининг еврокубокларга чиқиш шарти билан автоматик узайтирилиши ҳақидаги хабарлар эса рад этилди.
Дунё футболининг энг истиқболли ёш юлдузларидан бири бўлган Франко Мастантуоно фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, Фиорентина клуби Реал Мадрид ярим ҳимоячисини бир мавсумлик ижара асосида ўз сафига қўшиб олганини расман тасдиқлади. Ушбу трансфер аргентиналик иқтидор эгасининг Европадаги ривожланиш жараёнини янада тезлаштириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия клуби жума куни тарқатган расмий баёнотига кўра, келишув фақатгина вақтинчалик характерга эга. Битим шартларига кўра, футболчини сотиб олиш ҳуқуқи ёки мажбурияти назарда тутилмаган. Шунингдек, матбуотда тарқалган Фиорентина еврокубокларга йўлланма олса, ижара муддати автоматик равишда узайтирилиши ҳақидаги хабарлар ўз тасдиқини топмади ва рад этилди. Бу эса ёш футболчига Италияда асосий таркибда барқарор ўйин амалиётини тўплаш имконини беради.
Ривер Плате тарбияланувчисининг Европадаги парвозиЎтган йили Ривер Плате сафидан 45 миллион евро эвазига Реал Мадрид сафига келиб қўшилган Франко Мастантуоно қисқа вақт ичида ўзининг ёрқин ўйинлари билан барчанинг эътиборини қозонган эди. Аргентина футболининг маҳсули бўлган 18 ёшли плеймейкер профессионал жамоадаги дебютини атиги 16 ёшида нишонлаган. У ўзининг она клуби таркибида 64 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол муаллифига айланган ва ёшига нисбатан жуда улкан салоҳият намойиш этган.
Унинг истеъдоди фақатгина клуб даражаси билан чегараланиб қолгани йўқ. Мастантуоно Аргентина миллий жамоаси сафида майдонга тушган тарихдаги энг ёш футболчи рекордини янгилади. Лионель Скалони бошчилигидаги жамоада 17 ёшу 296 кунлигида дебют қилган ярим ҳимоячи нақд бир аср давомида сақланиб келган Адолфо Хейзингер рекордини йўққа чиқарди. Бу эса унинг нақадар ноёб истеъдод эгаси эканини яна бир бор исботлади.
Мадридда орттирилган тажриба ва Флоренциядаги истиқболРеал Мадрид сафидаги дастлабки мавсумида Мастантуоно қироллик клубининг юлдузли таркибидаги улкан рақобатга қарамай, барча турнирларда 35 та учрашувда қатнашишга улгурди. Жумладан, у Чемпионлар лигасида 8 марта майдонга тушиб, қитъанинг энг нуфузли мусобақасида қимматли тажриба орттирди. Шунга қарамай, испанияликлар уни захирада ушлаб тургандан кўра, А серияда мунтазам равишда ўйнагани маъқул деб топишди.
Артемио Франки стадионига йўл олган ёш футболчи Италия чемпионатининг юқори талабларига мослашиб, ўз маҳоратини янада ўстириш имкониятига эга бўлади. Реал Мадрид раҳбарияти илгари ҳам ўзининг ёш юлдузларини етиштиришда шундай синовдан ўтган усуллардан фойдалангани унинг келажаги учун ҳам ижобий натижа бериши кутилмоқда.
…