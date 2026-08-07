Реал Мадрид истеъдоди Франко Мастантуоно Фиорентинага ўтди

·83·Спорт
Реал Мадрид истеъдоди Франко Мастантуоно Фиорентинага ўтди
Қисқача

Фиорентина Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Франко Мастантуонони бир мавсумлик ижара асосида ўз сафига қўшиб олди. Келишувда футболчини сотиб олиш ҳуқуқи ёки мажбурияти кўзда тутилмаган, ижара муддатининг еврокубокларга чиқиш шарти билан автоматик узайтирилиши ҳақидаги хабарлар эса рад этилди.

Дунё футболининг энг истиқболли ёш юлдузларидан бири бўлган Франко Мастантуоно фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, Фиорентина клуби Реал Мадрид ярим ҳимоячисини бир мавсумлик ижара асосида ўз сафига қўшиб олганини расман тасдиқлади. Ушбу трансфер аргентиналик иқтидор эгасининг Европадаги ривожланиш жараёнини янада тезлаштириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия клуби жума куни тарқатган расмий баёнотига кўра, келишув фақатгина вақтинчалик характерга эга. Битим шартларига кўра, футболчини сотиб олиш ҳуқуқи ёки мажбурияти назарда тутилмаган. Шунингдек, матбуотда тарқалган Фиорентина еврокубокларга йўлланма олса, ижара муддати автоматик равишда узайтирилиши ҳақидаги хабарлар ўз тасдиқини топмади ва рад этилди. Бу эса ёш футболчига Италияда асосий таркибда барқарор ўйин амалиётини тўплаш имконини беради.

Ривер Плате тарбияланувчисининг Европадаги парвози

Ўтган йили Ривер Плате сафидан 45 миллион евро эвазига Реал Мадрид сафига келиб қўшилган Франко Мастантуоно қисқа вақт ичида ўзининг ёрқин ўйинлари билан барчанинг эътиборини қозонган эди. Аргентина футболининг маҳсули бўлган 18 ёшли плеймейкер профессионал жамоадаги дебютини атиги 16 ёшида нишонлаган. У ўзининг она клуби таркибида 64 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол муаллифига айланган ва ёшига нисбатан жуда улкан салоҳият намойиш этган.

Унинг истеъдоди фақатгина клуб даражаси билан чегараланиб қолгани йўқ. Мастантуоно Аргентина миллий жамоаси сафида майдонга тушган тарихдаги энг ёш футболчи рекордини янгилади. Лионель Скалони бошчилигидаги жамоада 17 ёшу 296 кунлигида дебют қилган ярим ҳимоячи нақд бир аср давомида сақланиб келган Адолфо Хейзингер рекордини йўққа чиқарди. Бу эса унинг нақадар ноёб истеъдод эгаси эканини яна бир бор исботлади.

Мадридда орттирилган тажриба ва Флоренциядаги истиқбол

Реал Мадрид сафидаги дастлабки мавсумида Мастантуоно қироллик клубининг юлдузли таркибидаги улкан рақобатга қарамай, барча турнирларда 35 та учрашувда қатнашишга улгурди. Жумладан, у Чемпионлар лигасида 8 марта майдонга тушиб, қитъанинг энг нуфузли мусобақасида қимматли тажриба орттирди. Шунга қарамай, испанияликлар уни захирада ушлаб тургандан кўра, А серияда мунтазам равишда ўйнагани маъқул деб топишди.

Артемио Франки стадионига йўл олган ёш футболчи Италия чемпионатининг юқори талабларига мослашиб, ўз маҳоратини янада ўстириш имкониятига эга бўлади. Реал Мадрид раҳбарияти илгари ҳам ўзининг ёш юлдузларини етиштиришда шундай синовдан ўтган усуллардан фойдалангани унинг келажаги учун ҳам ижобий натижа бериши кутилмоқда.

Реал МадридФиорентинаФранко МастантуоноА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)