Cloudflare сунъий интеллект агентлари учун мўлжалланган Китесурф браузерини тақдим этди

·68·Техно
Cloudflare сунъий интеллект агентлари учун мўлжалланган Китесурф браузерини тақдим этди
Қисқача

Cloudflare сунъий интеллект агентлари учун мўлжалланган Китесурф номли булутли браузер лойиҳасини эълон қилди. У оддий фойдаланувчиларга эмас, балки рақамли вазифаларни автоном бажарувчи дастурий таъминот тизимларига йўналтирилган бўлиб, компаниянинг Воркерс серверлесс платформасида ишлайди. Китесурф Блитз модулли рендерлаш механизми, Фирефох браузерининг Стйло КСС таҳлилчиси ва Руст тилида ёзилган Боа ЖС ЭКМАСкрипт двигателига асосланган.

Интернет инфратузилмаси ва хавфсизлиги бўйича етакчи компания ҳисобланган Cloudflare сунъий интеллект агентлари учун махсус яратилган булутли браузер — Китесурф лойиҳасини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги ишланма оддий фойдаланувчиларга мўлжалланмаган бўлиб, у тўғридан-тўғри рақамли вазифаларни бажарувчи автоном дастурий таъминот тизимларига мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект технологиялари шунчаки саволларга жавоб берувчи чат-ботлардан фойдаланувчи номидан мураккаб амалларни бажарувчи агентларга айланиб бормоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги авлод браузерлари ушбу жараёнда ҳал қилувчи рол ўйнайди, чунки улар худди инсонлар каби веб-саҳифалар бўйлаб ҳаракатланиши ва интернет ресурсларидан фойдалана олиши лозим.

Техник хусусиятлар ва устунликлар

Инсонлар учун яратилган анъанавий веб-браузерлардан фарқли ўлароқ, сунъий интеллектга мўлжалланган браузер саҳифа дизайни, рангли мавзулар, очилган ойналар ёки кенгайтмалар каби визуал унсурларга эътибор қаратмайди. Cloudflare тушунтиришича, бундай тизим учун контекст ойналарини бошқариш, юқори унумдорлик, токен харажатлари ва масштаблилик муҳимроқ ҳисобланади.

Китесурф тўлиқ равишда компаниянинг Воркерс номли серверлесс платформасида ишлайди. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, бу ёндашув сунъий интеллект агентларига Чромиумга қараганда анча кам ресурс сарфлаган ҳолда вебда самарали ишлаш имконини беради. Хусусан, браузер скриншот олиш ва HTML кодини ажратиб олиш каби кундалик вазифаларни бажаришда процессор ҳамда хотирани сезиларли даражада тежайди.

Дастурий асос ва хавфсизлик масалалари

Китесурф браузери нолдан эмас, балки бир нечта мавжуд технологиялар базасида бунёд этилган. Унинг таркибига Блитз модуллирендерлаш механизми, Firefox браузерининг Стйло КСС таҳлилчиси ҳамда Руст тилида ёзилган Боа ЖС ЭКМАСкрипт двигатели киритилган. Шунингдек, дастлабки гоя Обскура номли очиқ кодли Руст механизмидан илҳомланган ҳолда пайдо бўлган.

Компания вакилларининг қайд этишича, сунъий интеллектга асосланган браузерлар бутунлай бошқача хавфсизлик таҳдидларига дуч келиши мумкин. Хусусан, бундай тизимлар промпт инжекция ҳужумларига мойил бўлиши эҳтимоли бор, шунинг учун браузер архитектурасида ушбу хавфлар ҳам инобатга олинган.

Ҳозирги кунда Китесурф бета-тест босқичида бўлиб, Бровсер Рун орқали дастурчиларга бепул тақдим этилмоқда. Ушбу восита мутахассисларга Cloudflare тармоғида бошқариладиган браузер нусхалари билан дастурий даражада ишлаш имконини беради. Дастлабки синовлар натижаларига кўра, браузер ТодоМВК, Википедия ва Ҳаккер Невс каби оммавий ресурс ҳамда иловаларнинг саҳифаларини муваффақиятли тарзда очиб бермоқда.

CloudflareКитесурфСунъий интеллектВеб-браузерДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди