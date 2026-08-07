Cloudflare сунъий интеллект агентлари учун мўлжалланган Китесурф браузерини тақдим этди
Cloudflare сунъий интеллект агентлари учун мўлжалланган Китесурф номли булутли браузер лойиҳасини эълон қилди. У оддий фойдаланувчиларга эмас, балки рақамли вазифаларни автоном бажарувчи дастурий таъминот тизимларига йўналтирилган бўлиб, компаниянинг Воркерс серверлесс платформасида ишлайди. Китесурф Блитз модулли рендерлаш механизми, Фирефох браузерининг Стйло КСС таҳлилчиси ва Руст тилида ёзилган Боа ЖС ЭКМАСкрипт двигателига асосланган.
Интернет инфратузилмаси ва хавфсизлиги бўйича етакчи компания ҳисобланган Cloudflare сунъий интеллект агентлари учун махсус яратилган булутли браузер — Китесурф лойиҳасини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги ишланма оддий фойдаланувчиларга мўлжалланмаган бўлиб, у тўғридан-тўғри рақамли вазифаларни бажарувчи автоном дастурий таъминот тизимларига мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда сунъий интеллект технологиялари шунчаки саволларга жавоб берувчи чат-ботлардан фойдаланувчи номидан мураккаб амалларни бажарувчи агентларга айланиб бормоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги авлод браузерлари ушбу жараёнда ҳал қилувчи рол ўйнайди, чунки улар худди инсонлар каби веб-саҳифалар бўйлаб ҳаракатланиши ва интернет ресурсларидан фойдалана олиши лозим.
Техник хусусиятлар ва устунликларИнсонлар учун яратилган анъанавий веб-браузерлардан фарқли ўлароқ, сунъий интеллектга мўлжалланган браузер саҳифа дизайни, рангли мавзулар, очилган ойналар ёки кенгайтмалар каби визуал унсурларга эътибор қаратмайди. Cloudflare тушунтиришича, бундай тизим учун контекст ойналарини бошқариш, юқори унумдорлик, токен харажатлари ва масштаблилик муҳимроқ ҳисобланади.
Китесурф тўлиқ равишда компаниянинг Воркерс номли серверлесс платформасида ишлайди. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, бу ёндашув сунъий интеллект агентларига Чромиумга қараганда анча кам ресурс сарфлаган ҳолда вебда самарали ишлаш имконини беради. Хусусан, браузер скриншот олиш ва HTML кодини ажратиб олиш каби кундалик вазифаларни бажаришда процессор ҳамда хотирани сезиларли даражада тежайди.
Дастурий асос ва хавфсизлик масалалариКитесурф браузери нолдан эмас, балки бир нечта мавжуд технологиялар базасида бунёд этилган. Унинг таркибига Блитз модуллирендерлаш механизми, Firefox браузерининг Стйло КСС таҳлилчиси ҳамда Руст тилида ёзилган Боа ЖС ЭКМАСкрипт двигатели киритилган. Шунингдек, дастлабки гоя Обскура номли очиқ кодли Руст механизмидан илҳомланган ҳолда пайдо бўлган.
Компания вакилларининг қайд этишича, сунъий интеллектга асосланган браузерлар бутунлай бошқача хавфсизлик таҳдидларига дуч келиши мумкин. Хусусан, бундай тизимлар промпт инжекция ҳужумларига мойил бўлиши эҳтимоли бор, шунинг учун браузер архитектурасида ушбу хавфлар ҳам инобатга олинган.
Ҳозирги кунда Китесурф бета-тест босқичида бўлиб, Бровсер Рун орқали дастурчиларга бепул тақдим этилмоқда. Ушбу восита мутахассисларга Cloudflare тармоғида бошқариладиган браузер нусхалари билан дастурий даражада ишлаш имконини беради. Дастлабки синовлар натижаларига кўра, браузер ТодоМВК, Википедия ва Ҳаккер Невс каби оммавий ресурс ҳамда иловаларнинг саҳифаларини муваффақиятли тарзда очиб бермоқда.
…