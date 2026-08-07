«Локомотив» Тошкентда «Динамо» устидан камбэкка эришди
«Локомотив» Тошкентда «Динамо»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, камбек қайд этди. Самарқандликлар сафида Жалолиддин Жумабоев 8-дақиқада гол урган бўлса, Диёржон Туропов 29-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, Temuрхўжа Абдухолиқов эса 35-дақиқада ғалаба голини киритди. Иккинчи бўлимда ҳисоб ўзгармади. Ғалабадан сўнг «Локомотив» 25 очко билан 5-ўринга кўтарилди, «Динамо» эса 21 очко билан 9-ўринда қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 16-туридан ўрин олган шиддатли баҳсда Тошкентнинг «Локомотив» клуби ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасини қабул қилди. Иродали ўйин кўрсатган «темирйўлчилар» 2:1 ҳисобида ғалабани қўлга киритишди.
Учрашув меҳмонларнинг кетма-кет ҳужумлари билан бошланган бўлса-да, майдон эгалари ўз иродаларини кўрсатиб, иккита гол билан жавоб қайтаришди.
Эрта ўтказиб юборилган гол ва «Локомотив»нинг кучли камбэги
Ўйиннинг атиги 8-дақиқасидаёқ Самарқанд жамоаси аъзоси Жалолиддин Жумабоев ҳисобни очиб, «Динамо»ни олдинга олиб чиқди.
Бироқ, бу гол мезбонларни янада фаоллашишга мажбур этди. Тинимсиз ҳужумлар ўз самарасини берди:
29-дақиқада Диёржон Туропов мувозанатни тиклаб, ҳисобни тенглаштирди — 1:1;
35-дақиқада эса тажрибали ҳужумчи Темурхўжа Абдухолиқов «Локомотив»нинг ғалаба голини рақиб дарвозасига йўллаб, камбэкни якунлади — 2:1.
Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоада ҳам хавфли вазиятлар бўлганига қарамай, ҳисоб бошқа ўзгармади.
Турнир жадвалидаги ўзгаришлар
Ушбу муҳим иродали ғалабадан сўнг «Локомотив» ўз очколари сонини 25 тага етказиб олди ва турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди.
Мағлубиятга учраган «Динамо» эса 21 очко билан жадвалнинг 9-поғонасида қолмоқда.
Ўйин қайдномаси:
Суперлига. 16-тур
«Локомотив» – «Динамо» 2:1
Голлар: Жалолиддин Жумабоев 8 (0:1), Диёржон Туропов 29 (1:1), Темурхўжа Абдухолиқов 35 (2:1)
«Локомотив»: 12. Никита Шевченко, 9. Суҳроб Нуруллоев (8. Билол Туплиев, 71), 10. Шодиёр Шодибоев (7. Қувончбек Абраев, 72), 11. Темурхўжа Абдухолиқов, 15. Александр Шушняр (26. Абдуллоҳ Йўлдошев, 60), 17. Сардор Мирзаев, 18. Александр Кучеренко, 23. Диёржон Туропов (70. Муҳаммадали Реимов, 71), 28. Шуҳрат Муҳаммадиев, 33. Олег Зотеев, 45. Йован Нишич.
«Динамо»: 1. Эдем Неманов, 3. Михаил Штефан, 7. Санжар Қодирқулов, 15. Расул Йўлдошев (21. Жаҳонгир Абдусаломов, 72), 19. Тигран Аванесян, 20. Жалолиддин Жумабоев, 25. Ойбек Ўрмонжонов (4. Нурилло Тўхтасинов, 57), 26. Марко Станоевич (2. Артём Радаев, 57), 30. Харис Хайдаревич (24. Акбар Худойбердиев, 57), 37. Фирдавс Абдураҳмонов, 77. Беҳрузбек Облақулов.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…