«Локомотив» Тошкентда «Динамо» устидан камбэкка эришди

·70·Спорт
«Локомотив» Тошкентда «Динамо» устидан камбэкка эришди
Қисқача

«Локомотив» Тошкентда «Динамо»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, камбек қайд этди. Самарқандликлар сафида Жалолиддин Жумабоев 8-дақиқада гол урган бўлса, Диёржон Туропов 29-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, Temuрхўжа Абдухолиқов эса 35-дақиқада ғалаба голини киритди. Иккинчи бўлимда ҳисоб ўзгармади. Ғалабадан сўнг «Локомотив» 25 очко билан 5-ўринга кўтарилди, «Динамо» эса 21 очко билан 9-ўринда қолди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 16-туридан ўрин олган шиддатли баҳсда Тошкентнинг «Локомотив» клуби ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасини қабул қилди. Иродали ўйин кўрсатган «темирйўлчилар» 2:1 ҳисобида ғалабани қўлга киритишди.

Учрашув меҳмонларнинг кетма-кет ҳужумлари билан бошланган бўлса-да, майдон эгалари ўз иродаларини кўрсатиб, иккита гол билан жавоб қайтаришди.

Эрта ўтказиб юборилган гол ва «Локомотив»нинг кучли камбэги

Ўйиннинг атиги 8-дақиқасидаёқ Самарқанд жамоаси аъзоси Жалолиддин Жумабоев ҳисобни очиб, «Динамо»ни олдинга олиб чиқди.

Бироқ, бу гол мезбонларни янада фаоллашишга мажбур этди. Тинимсиз ҳужумлар ўз самарасини берди:

  • 29-дақиқада Диёржон Туропов мувозанатни тиклаб, ҳисобни тенглаштирди — 1:1;

  • 35-дақиқада эса тажрибали ҳужумчи Темурхўжа Абдухолиқов «Локомотив»нинг ғалаба голини рақиб дарвозасига йўллаб, камбэкни якунлади — 2:1.

Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоада ҳам хавфли вазиятлар бўлганига қарамай, ҳисоб бошқа ўзгармади.

Турнир жадвалидаги ўзгаришлар

Ушбу муҳим иродали ғалабадан сўнг «Локомотив» ўз очколари сонини 25 тага етказиб олди ва турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди.

Мағлубиятга учраган «Динамо» эса 21 очко билан жадвалнинг 9-поғонасида қолмоқда.

Ўйин қайдномаси:

Суперлига. 16-тур

«Локомотив» – «Динамо» 2:1

Голлар: Жалолиддин Жумабоев 8 (0:1), Диёржон Туропов 29 (1:1), Темурхўжа Абдухолиқов 35 (2:1)

  • «Локомотив»: 12. Никита Шевченко, 9. Суҳроб Нуруллоев (8. Билол Туплиев, 71), 10. Шодиёр Шодибоев (7. Қувончбек Абраев, 72), 11. Темурхўжа Абдухолиқов, 15. Александр Шушняр (26. Абдуллоҳ Йўлдошев, 60), 17. Сардор Мирзаев, 18. Александр Кучеренко, 23. Диёржон Туропов (70. Муҳаммадали Реимов, 71), 28. Шуҳрат Муҳаммадиев, 33. Олег Зотеев, 45. Йован Нишич.

  • «Динамо»: 1. Эдем Неманов, 3. Михаил Штефан, 7. Санжар Қодирқулов, 15. Расул Йўлдошев (21. Жаҳонгир Абдусаломов, 72), 19. Тигран Аванесян, 20. Жалолиддин Жумабоев, 25. Ойбек Ўрмонжонов (4. Нурилло Тўхтасинов, 57), 26. Марко Станоевич (2. Артём Радаев, 57), 30. Харис Хайдаревич (24. Акбар Худойбердиев, 57), 37. Фирдавс Абдураҳмонов, 77. Беҳрузбек Облақулов.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ЛокомотивДинамоТошкентЎзбекистонСамарқанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)